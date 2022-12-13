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5 SSD на все случаи жизни - стоит ли покупать HDD, и кому может понадобиться диск на 16 Тб
Самое время купить новый твердотельный накопитель, ведь цены продолжают снижаться
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Аналитики констатируют, что в 2022 году цены на твердотельные накопители и жёсткие диски снизились до самых минимальных за всю историю. Связано это не с желанием производителей порадовать пользователей, а с острой необходимостью, ведь в 2021 году возникло перепроизводство. Спрос превышал предложения, а производители решили, что дефицит полупроводников будет длиться вечно. К счастью, сегодня товаров в магазинах даже больше, чем достаточно, а о нехватке электроники забыли все.

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Поскольку производителям приходится постоянно выпускать новую продукцию, держать на складах уже готовые товары невыгодно. Стоимость отдельных компонентов пошла вниз, а сегодня самое лучшее время для покупки скоростного твердотельного накопителя. В данном материале мы рассмотрим несколько вариантов, которые могут понравиться нашим читателям. Доступны предложения на любой кошелёк, а по каждому SSD мы рассмотрим сценарий применения в реальных условиях. 

Samsung 970 EVO Plus объёмом 500 Гб подходит как для компьютеров, так и ноутбуков. Вы смело можете поставить такой SSD на компьютер 5-летней давности, получив значительный прирост быстродействия. Убедитесь в том, что у вас есть слот М.2, а также поддержка интерфейса PCIe 3.0. В этом случае вы увидите молниеносную загрузку операционной системы, быстрое копирование файлов и запуск игр. Браузер порадует плавностью, ну а в синтетических тестах можно смотреть на красивые цифры, сравнивая показатели с менее скоростными моделями.

Если вы хотите сэкономить, либо у вас старый компьютер, в котором в лучшем случае есть SATA 3, то можно присмотреться к Samsung 970 EVO на 500 Гб за 3960 рублей. Этот твердотельный накопитель уступает по скорости предыдущему, но всё дело в том, что современное программное обеспечение не способно реализовать потенциал быстрых SSD. Получается, что в некоторых случаях скорость данного накопителя окажется ниже, но конечный пользователь ничего не заметит.

Kingston A400 - это самый настоящий бестселлер. Если говорить о конкурентах этого твердотельного накопителя за 3000 рублей, то на ум приходят чистокровные китайцы. И это не комплимент, ведь реальные показатели скорости у подобных SSD вызывают вопросы, ну а Kingston A400 прошёл все проверки, многократно доказав качество и долговечность. Такой накопитель подойдёт даже для очень старых компьютеров 10-летней давности, ведь ему по плечу расшевелить даже самые медленные системы. Впечатляющий эффект можно получить после замены Kingston A400 на штатный жёсткий диск старого ноутбука. В этом случае вам может показаться, что вы и вовсе купили новый лэптоп.

Никогда не поздно расширить горизонты. Если вам нужен накопитель большого объёма, то стоит присмотреться к WD Blue на 2 Тб. Такого объёма будет достаточно как для игр, так и для небольшого семейного архива. Скорость не самая высокая, ведь перед нами обычный представитель серии SATA 3. В качестве альтернативы есть Samsung 870 EVO на 4 Тб. Ёмкость здесь ещё выше, а значит вы сможете записать больше фильмов и игр. Стоит такой твердотельный накопитель почти 30 тысяч рублей, а значит окажется интересен далеко не всем нашим читателям.

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Преимущества SSD неоспоримы, но иногда нужно много свободного места по низкой цене. Пожалуй, нет ничего лучше Seagate Exos на 16 Тб. Стоит жёсткий диск чуть меньше 22 тысяч рублей, но предлагает огромный объём для хранения целого каталога фильмов. Подобные накопители покупают для монтажа видео, а также с целью сохранить излюбленные фильмы и сериалы на случай отключения интернета. Для чего бы вам не понадобился такой диск, важно понимать его недостатки, ведь игры будут устанавливаться долго, переходы между уровнями занимают в несколько раз больше времени, а копирование файлов не такое быстрое, как на твердотельных накопителях. В то же время, если говорить о переменной стоимости 1 Тб, то ни один SSD пока не способен бросить вызов классическим жёстким дискам. Помните об этом, ведь очень часто выбор приходится делать с оглядкой на ценник.

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#ssd #оптимальные ценовые предложения
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