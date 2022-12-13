Перспективы есть, но пока европейские элиты не готовы идти на уступки

Согласно предварительным экспертным оценкам, в 2022 году Россия получила 10.7 триллионов рублей от продажи нефти и газа. За счёт этого удалось добиться профицита бюджета, достигающего 557 миллиардов рублей. На самом деле всё могло быть как значительно хуже, так и лучше, а полученный результат сложно назвать оптимальным для экономики. Дело в том, что по сравнению с прошлыми годами, стоимость газа ощутимо возросла, что должно было принести намного больше денег, вот только ощутимая часть утекла в широкие карманы дядюшки Сэма. Сегодня Германия оплачивает за 1 МВт*ч 140 евро, тогда как с 2010 по 2020 год средняя стоимость была как минимум в 7 раз ниже. Вот и получается, что Россия могла заработать больше, но из-за ряда сложностей всё оказалось не так радужно.

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Прежде всего стоит напомнить, что по итогам 2021 года Европа импортировала около 40% всего необходимого газа из РФ. Остальное закупалось в различных источниках, ни один из которых по величине не мог приблизиться к российским поставкам. Причина в том, что львиная доля приходилась на трубопроводы. В полную силу работали ветки Северного потока-1, отгружая потребителям больше 150 миллионов кубических метров в сутки. Больше 80 миллионов поставлялось по украинской газотранспортной системе. Чуть меньше 50 миллионов давал трубопровод Ямал-Европа, ну и прибавьте к этому Турецкий поток. На подходе был Северный поток-2, а перспективы казались невероятными. На конец 2022 года мы имеем уничтоженные ветки Северных потоков, в восстановление которых не верят даже оптимисты. Ямал-Европа давно остановлен, а украинская ГТС постоянно находится на грани закрытия. Политический шантаж сильно утомляет всех действующих игроков, а решений пока нет.

При этом уже более полугода звучат настойчивые требования отказаться от российского газа. Добавим, что подобные заявления делают ангажированные Вашингтоном политики, но это не так важно, ведь всё это происходит в Европе. Ходят слухи о скором появлении 9-го пакета санкций, но уже сегодня известно, что газ туда не войдёт. Главы ЕС пытались договориться о так называемом потолке цен, но ниже 3000 долларов за 1000 кубических метров отдельные страны устанавливать отметку не желают. Сегодня голубое топливо торгуется значительно дешевле, но холода подступают, а значит на фоне резкого снижения температуры стоимость может вырасти. Ну а подобные меры сделают закупки невозможными. В целом уже введены некоторые ограничения, но они носят рекомендательный характер, а значит пока страны Европы могут закачивать газ в свои хранилища без оглядки на заокеанского дядю.

На фоне остановки прокачки по некоторым трубопроводам наблюдается рост экспорта российского СПГ. Согласно оценкам Кильского института мировой экономики, около 13% всего импорта сжиженного газа Европы генерирует именно Россия. США умудрились ворваться на рынок, используя политический шантаж, но даже американские эксперты полагают, что уже через несколько лет РФ вернёт свою долю на газовом рынке Европы. По словам самой Урсулы фон дер Ляйе, на сегодня хранилища заполнены на 90%, а значит текущий зимний сезон Европа пройдёт без сюрпризов. Газа хватит всем, а вот дефицит на зиму 2023-2024 года может достичь 30 миллиардов кубических метров. Залить такое количество с помощью СПГ – это пусть и выполнимая, но дорогостоящая идея. Дело в том, что сжиженный газ требуется вернуть к газообразному состоянию после транспортировки, а постройка терминалов занимает годы и обходится в десятки миллиардов долларов.

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Неясно, каким образом будет происходить наращивание поставок из РФ, ведь Северные потоки взорваны. Разговоры о строительстве Турецкого потока-2 дальше теорий не зашли, а политическая ситуация накалена до предела. Судя по всему, договариваться с Россией будут совершенно другие люди, поскольку правящие элиты в ЕС исчерпали кредит доверия Москвы. Ну а ожидать быстрого возврата РФ на газовый рынок ЕС было бы наивным. Америка так просто никуда не уйдёт, а значит европейцам ещё долго придётся платить значительно дороже за подогрев воды, свет в домах и все остальные блага цивилизации, поступающие от сжигания газа. Ну а пока можно констатировать, что если и был план оставить европейцев этой зимой мёрзнуть, то он провалился. Это значит, что Старый свет ещё долго не будет готов к уступкам по украинскому вопросу. Источник.