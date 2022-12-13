Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
План оставить европейцев без газа и горячей воды провалился – сможет ли РФ вернуться на рынок ЕС
Перспективы есть, но пока европейские элиты не готовы идти на уступки
рекомендации
24 ядерный 13900K - смотри цену
4080 MSI Gaming по цене Palit
3070 Ti за 50 тр в Регарде
Новейший i9 13900KF немного дешевле
-21000р на RTX 4080 в Ситилинке
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

Согласно предварительным экспертным оценкам, в 2022 году Россия получила 10.7 триллионов рублей от продажи нефти и газа. За счёт этого удалось добиться профицита бюджета, достигающего 557 миллиардов рублей. На самом деле всё могло быть как значительно хуже, так и лучше, а полученный результат сложно назвать оптимальным для экономики. Дело в том, что по сравнению с прошлыми годами, стоимость газа ощутимо возросла, что должно было принести намного больше денег, вот только ощутимая часть утекла в широкие карманы дядюшки Сэма. Сегодня Германия оплачивает за 1 МВт*ч 140 евро, тогда как с 2010 по 2020 год средняя стоимость была как минимум в 7 раз ниже. Вот и получается, что Россия могла заработать больше, но из-за ряда сложностей всё оказалось не так радужно.

реклама

Прежде всего стоит напомнить, что по итогам 2021 года Европа импортировала около 40% всего необходимого газа из РФ. Остальное закупалось в различных источниках, ни один из которых по величине не мог приблизиться к российским поставкам. Причина в том, что львиная доля приходилась на трубопроводы. В полную силу работали ветки Северного потока-1, отгружая потребителям больше 150 миллионов кубических метров в сутки. Больше 80 миллионов поставлялось по украинской газотранспортной системе. Чуть меньше 50 миллионов давал трубопровод Ямал-Европа, ну и прибавьте к этому Турецкий поток. На подходе был Северный поток-2, а перспективы казались невероятными. На конец 2022 года мы имеем уничтоженные ветки Северных потоков, в восстановление которых не верят даже оптимисты. Ямал-Европа давно остановлен, а украинская ГТС постоянно находится на грани закрытия. Политический шантаж сильно утомляет всех действующих игроков, а решений пока нет. 

При этом уже более полугода звучат настойчивые требования отказаться от российского газа. Добавим, что подобные заявления делают ангажированные Вашингтоном политики, но это не так важно, ведь всё это происходит в Европе. Ходят слухи о скором появлении 9-го пакета санкций, но уже сегодня известно, что газ туда не войдёт. Главы ЕС пытались договориться о так называемом потолке цен, но ниже 3000 долларов за 1000 кубических метров отдельные страны устанавливать отметку не желают. Сегодня голубое топливо торгуется значительно дешевле, но холода подступают, а значит на фоне резкого снижения температуры стоимость может вырасти. Ну а подобные меры сделают закупки невозможными. В целом уже введены некоторые ограничения, но они носят рекомендательный характер, а значит пока страны Европы могут закачивать газ в свои хранилища без оглядки на заокеанского дядю.

На фоне остановки прокачки по некоторым трубопроводам наблюдается рост экспорта российского СПГ. Согласно оценкам Кильского института мировой экономики, около 13% всего импорта сжиженного газа Европы генерирует именно Россия. США умудрились ворваться на рынок, используя политический шантаж, но даже американские эксперты полагают, что уже через несколько лет РФ вернёт свою долю на газовом рынке Европы. По словам самой Урсулы фон дер Ляйе, на сегодня хранилища заполнены на 90%, а значит текущий зимний сезон Европа пройдёт без сюрпризов. Газа хватит всем, а вот дефицит на зиму 2023-2024 года может достичь 30 миллиардов кубических метров. Залить такое количество с помощью СПГ – это пусть и выполнимая, но дорогостоящая идея. Дело в том, что сжиженный газ требуется вернуть к газообразному состоянию после транспортировки, а постройка терминалов занимает годы и обходится в десятки миллиардов долларов.

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
4080 MSI Gaming в продаже
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3070 за 45 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Неясно, каким образом будет происходить наращивание поставок из РФ, ведь Северные потоки взорваны. Разговоры о строительстве Турецкого потока-2 дальше теорий не зашли, а политическая ситуация накалена до предела. Судя по всему, договариваться с Россией будут совершенно другие люди, поскольку правящие элиты в ЕС исчерпали кредит доверия Москвы. Ну а ожидать быстрого возврата РФ на газовый рынок ЕС было бы наивным. Америка так просто никуда не уйдёт, а значит европейцам ещё долго придётся платить значительно дороже за подогрев воды, свет в домах и все остальные блага цивилизации, поступающие от сжигания газа. Ну а пока можно констатировать, что если и был план оставить европейцев этой зимой мёрзнуть, то он провалился. Это значит, что Старый свет ещё долго не будет готов к уступкам по украинскому вопросу. Источник

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#экономика #политика
9
Показать комментарии (9)

Материалы по теме

Почему США не хотят делиться технологиями – как Тайвань и TSMC платят за амбиции дядюшки Сэма
Самые сильные армии мира – на каком месте находится РФ, и может ли СВО подорвать боевую мощь России
Как А. Меркель обманула В. Путина – почему Минские соглашения были изначально обречены на провал
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Объявлены зарплаты IT - специалистов в Даркнете
6
АвтоВАЗ анонсировал обновлённый ВАЗ-2102
20
Цена RTX 3070 в России дошла до 41 000 рублей
58
Как купить недорогой геймерский процессор с максимальным жизненным циклом без переплат
3
У майнеров появилась новая сверхприбыльная монета под названием NEXA
6
6-ядерный Core i5-13400 может обнулить продажи процессоров AMD текущего поколения
62
Xiaomi назвала 11 смартфонов, которые получат новую прошивку MIUI 14 на Android 13 в январе 2023г
+
Почему российские компьютеры такие дорогие — за материнскую плату для Эльбрус-8С просят 254 000р
12
Стоимость программы истребителя F-35 II постоянно растет и становится астрономической
23
Отечественный мотоцикл «Урал» 2022 года выпуска продают за 1 850 000 рублей
26
Пентагон "дал зеленый свет" Киеву на удары по территории России - западные СМИ
37
На eBay был выложен лот с прототипом EVGA RTX 4090 и ставка дошла до $13200
5
Автор канала LGR поделился своими впечатлениями покупки оригинальной Sega Dreamcast
13
Флагманы AMD продолжают дешеветь в магазинах РФ, но геймеры предпочитают видеокарты NVIDIA
16
NVIDIA: новая архитектура Blackwell будет названа в честь афроамериканца
57
Akasa Gecko Cooler — необычная система охлаждения M.2 SSD может снизить температуру на 58%
9
Медведев заявил о наращивании производства в России наиболее современных и мощных систем вооружений
25
Вышла четвёртая глава фанатского ремейка Half-Life Blue Shift на основе Black Mesa
1
Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс на митинге в Нью-Йорке потребовал освободить Джулиана Ассанжа
3
Эксперт прокомментировал целесообразность владения электромобилем в России
19

Популярные статьи

ТОП-11 видеокарт для игр в 2023 году – от бюджетных до флагманских
8
Лучшие комбинации процессора и материнской платы для игровых компьютеров в конце 2022 года
13
В Швейцарии начинают запрещать электромобили для использования "в быту"
25
Почему процессоры AMD лучше Intel, и стоит ли сегодня покупать Ryzen 5000 по выгодным ценам
46
Зведные Войны: Андор - очередной провал или новая надежда франшизы
24
165-летние джинсы Levis, обнаруженные на затонувшем судне времен Золотой лихорадки, проданы за $114K
10
США готовит поставки оружия в Украину для весенней компании – хватит ли у НАТО запасов на 2023г
9
Чимбальбом - 1: Макро коллекция
14
"Громовержцы": дата выхода, актеры, трейлеры и все, что известно о новом фильме из вселенной Marvel
1
Мои впечатления от игры Alpha Protocol. Часть 1
1

Сейчас обсуждают

llucul
11:00
Вчера вышла статья в Блумберг , доказывающая ,что профицит бюджета России за 2022г вырос в ЧЕТЫРЕ раза ,по сравнению с 2021г. Так что Россия может тянуть СВО ещё лет 20 ))) На самом деле главная цел...
План оставить европейцев без газа и горячей воды провалился – сможет ли РФ вернуться на рынок ЕС
djon3volta
11:00
Ты в Европе живёшь или в прибалтийской стране? Почему ты переживаешь за них?
План оставить европейцев без газа и горячей воды провалился – сможет ли РФ вернуться на рынок ЕС
mr3080
11:00
Даун твой батя у амд штраф за рт аналогичен как у 6000 серии.
В России начали "охоту" на майнеров: их выявляют по большим платёжкам за электричество
John Doe
11:00
Да покажи уже, где улучшает? Хватит съезжать. Трассировка "дохера отжирает производительности, но добавляет немного блестяшек для девочек", вот так надо
В России начали "охоту" на майнеров: их выявляют по большим платёжкам за электричество
taurus88
10:59
даун, то что ты долбишься в глаза я уже понял. числа новых частот я написал давно, читай выше, красножопый.
В России начали "охоту" на майнеров: их выявляют по большим платёжкам за электричество
Антон Васильев
10:59
Зелот "гений" строчит под разными никами две противоположные статьи. А нашим и вашим!
План оставить европейцев без газа и горячей воды провалился – сможет ли РФ вернуться на рынок ЕС
Александр Терешко
10:58
Почему то конкуренция не мешает американцам вливать миллиарды бюджетных средств в intel и другие полупроводниковые гиганты. Вводить таможенные пошлины на зарубежные товары, вводить санкции против конк...
Почему российские компьютеры такие дорогие — за материнскую плату для Эльбрус-8С просят 254 000р
taurus88
10:58
то есть для тебя один пример уже вывод о всех играх? один ссаный пример. да ещё на разрешении которое до сих пор не стало народным.
В России начали "охоту" на майнеров: их выявляют по большим платёжкам за электричество
John Doe
10:58
Насколько возросших частот-то? Давай цифры.
В России начали "охоту" на майнеров: их выявляют по большим платёжкам за электричество
Ел Гречко
10:57
В общем-то везде. Кардинально - в технодемках типа Quake 2 RTX, майнкрафт RTX или в портале. "Заметно лучше, хотя и без них норм" - в любых других. Проблема в том, что мы сейчас обсуждаем карты за 100...
В России начали "охоту" на майнеров: их выявляют по большим платёжкам за электричество
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем