Обновление приносит трассировку лучей, но сильно замедляет работу системы

В 2020 году руководство CD Projekt Red находилось в приподнятом настроении. Этим ребятам казалось, что будущее безоблачно, а уже вскоре студия станет не только самой большой в Европе, но и в мире. Амбиции были огромны, ведь геймеры разобрали миллионы копий Cyberpunk 2077 ещё до официального релиза. О том, что случилось дальше, вы знаете не хуже нас, ведь Cyberpunk 2077 оказалась неиграбельна, а в результате потребовалось почти полтора года, чтобы вернуть интерес геймеров к игре. Именно в 2020 году польская студия заявила о планах выпустить совершенно бесплатное обновление The Witcher 3: Wild Hunt. Фанатам культовой игры обещали улучшенную графику, трассировку лучей, а получить доступ ко всему этому должны были владельцы компьютеров, и консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

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Релиз запланировали на 2021 год, но из-за пандемии уложиться в срок не вышло. Слухи свидетельствовали о планах выпустить игру летом или даже весной 2022 года, но и здесь не повезло, ведь CD Projekt Red решила присоединиться к антироссийским санкциям. Как оказалось, работу над обновлением доверили студии из РФ, ну а в результате релиз снова перенесли. Судя по всему, больше никаких переносов не будет, ведь журналисты уже получили рабочую копию и готовы поделиться с нами своими ощущениями. Прежде всего стоит отметить, что обновление действительно впечатляет. Если вы впервые увидите The Witcher 3, то вам покажется, что перед вами обычная игра 2022 года, которая ничем не выделяется из общего ряда новинок. Вот только в данном случае это комплимент, ведь разработчики использовали старый движок, а оригинальная версия вышла в далёком 2015 году.

Ну а если вы уже играли в The Witcher 3, то графика вас точно впечатлит. Мир стал более насыщенным, текстур больше, а визуальная составляющая позволяет насладиться славянским фольклором без размытых фонов и непонятных объектов в кадре. Журналисты пишут, что много внимания уделено текстурам главных героев, ну а в результате игра действительно смотрится современно. Ниже вы можете увидеть сравнение нескольких версий. Похоже, у авторов теста в наличии были только приставки PlayStation 5 и PlayStation 4, но и этого достаточно для первых выводов. Итак, на новой консоли (PlayStation 4 лишена обновления) в разрешении 4К с трассировкой лучей в режиме производительности можно увидеть 60 кадров в секунду, правда 4К здесь условные, а само разрешение динамическое. Это значит, что чаще всего вам покажут 1548р, а фрамрейт может падать до 50 кадров в секунду. Происходит это нечасто, поэтому на общие впечатления не влияет.

А вот со стандартными настройками трассировки игра запускается только в динамическом 2К со средним разрешением 1188р. Здесь выжать больше 30 кадров в секунду не выйдет, а иногда даже наблюдаются падения ниже указанной отметки. Сама трассировка выполнена на стандартном уровне и хорошо видна только в том случае, если вы действительно ищите результаты работы этой технологии. В процессе игры подобные мелочи забываются, поэтому для стабильного фрамрейта стоит отказаться от волшебных лучиков. Тестов без трассировки нет, но есть все основания предполагать, что в этом режиме удастся получить стабильные 60 кадров в секунду в нормальном 4К без падений и просадок. Больше ответов на наши вопросы мы получим ближе к релизу, ну а журналисты полагают, что часть проблем можно будет исправить при помощи патча. Как обычно, у CD Projekt Red получился не самый идеальный продукт, но ведь это тот самый культовый ведьмак, а значит самое время скачать обновлённую версию, ну а релиз состоится 14 декабря.

Кстати, если вы думали о том, что CD Projekt Red действительно решила безвозмездно подарить нам ремастер Ведьмака, то сильно ошиблись. Дело в том, что бесплатной игра окажется только для тех, кто ранее купил её на персональных компьютерах, а вот консольщикам придётся раскошелиться. Ну и после теста вопрос относительно того, почему обновление не вышло для PlayStation 4, перестал считаться актуальным. Игра предъявляет возросшие требования к железу, хотя на новой PlayStation 5 запуск длится всего 14 секунд. Судя по всему, фанатам Ведьмака со старыми видеокартами придётся снова покупать новый графический чип.

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