Если хорошенько поискать, то можно найти несколько выгодных предложений

Если вы хотя бы иногда следите за ценами на видеокарты в российской рознице, то могли заметить, что в последнее время скидок почти нет. Учтите, что с момента выхода графических чипов предыдущего поколения прошло 2 года, но цены остаются выше рекомендованных. Но если до недавнего момента проблема была только с нежеланием магазинов скидывать цены, то в последнее время можно смело говорить о подорожании. Увы, но вместо того, чтобы начать предлагать игровые модели дешевле, было принято прямо противоположное решение.

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В таких условиях покупка видеокарты доступна далеко не всем, а значит российские геймеры снова останутся ни с чем. Давайте попытаемся изучить несколько предложений, выбрав наиболее перспективные. Не факт, что всё это вам может понравиться, ведь речь идёт о наиболее бюджетных решениях, но ничего другого по низким ценам пока нет и не предвидится.

За 26 тысяч нам предлагают GeForce RTX 3050. Это самая медленная видеокарта NVIDIA предыдущего поколения, которая способна тянуть все игры. Делает это она в разрешении 1080р, которое ещё 5 лет назад считали устаревшим. Что же, пока ничего более быстрого нет, приходится довольствоваться GeForce RTX 3050. Она предлагает 8 Гб видеопамяти, а за счёт 128-битной шины предъявляет минимальные требования к блоку питания. А вот модель производства MSI удручает. В наличии громкая и малоэффективная система охлаждения, которая пусть и справляется со своими задачами, но будет мешать всем проживающим с вами в одной комнате. Со своими задачами кулер справляется, а значит нет никаких проблем с отводом тепла от графического чипа.

За 27 тысяч в продаже можно встретить GeForce RTX 3060. А вот это уже более интересное и перспективное предложение. Дело в том, что перед нами вторая ревизия, получившая урезанную шину на 128 бит. Во всём остальном графический чип не претерпел никаких изменений, а сама видеокарта вместо 12 Гб содержит 8 Гб. Учитывая тот факт, что цены на обе видеокарты близки, можно обратиться к тестам, где GeForce RTX 3060 уходит вперёд на 15% и больше. Система охлаждения также не радует, но это общая проблема тех, кто хочет максимально сэкономить. Варианты есть, но стоят они ощутимо дороже.

GeForce GTX 1660 Super стоит 24 тысячи и кажется нам невыгодной для покупки. Причина в том, что эта видеокарта слегка уступает GeForce RTX 3050 по быстродействию, но идёт без трассировки лучей. Кроме того, здесь 6 Гб видеопамяти, а в целом GeForce GTX 1660 Super выглядит менее перспективно. Прибавьте к этому тот факт, что нам предлагают такую же примитивную модель, и вы получите полный набор минусов. Стоит заметить, что в 2021 году GeForce GTX 1660 Super пользовалась невероятным успехом у майнеров, но времена копателей Эфира прошли, а цены пора бы вернуть к отметкам 2020 года.

Нам кажется, что сегодня выгоднее купить видеокарту AMD. Radeon RX 6650 XT на 20% превосходит GeForce RTX 3050, что позволяет не только уверенно чувствовать себя в разрешении 1080р, но и попытать счастья в 2К. Рассчитывать на покорение игровых вершин в таком сложном разрешении мы бы не рекомендовали, но запаса прочности у Radeon RX 6650 ХТ достаточно на несколько лет, а низкие требования к блоку питания позволяют сэкономить. Многие наши читатели предпочитают проходить мимо продукции красного лагеря, ну а всех разумных геймеров мы призываем изучить тесты. Вполне возможно, что реальные результаты склонят ваш выбор в правильную сторону, ведь в данном вопросе стоит руководствоваться исключительно цифрами, а не слухами и советами друзей.

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке RTX 3070 за 46 тр в E2E4 i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 32 тр в E2E4 Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Ну и завершить предлагаем на Radeon RX 6600. Это прямая конкурентка GeForce RTX 3050, предлагающая за ту же сумму более внушительные скоростные показатели. Видеокарта AMD заработает на самом недорогом блоке питания, вытягивая все игры в 1080р на максимальных настройках графики. Учитывайте, что очень многое зависит от вашего процессора. Было бы глупо не менять камень 10 лет, а после надеяться на флагманскую производительность.