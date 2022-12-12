Сроки выхода прошивки для остальных смартфонов неясны

Вчера состоялся официальный релиз смартфона Xiaomi Mi 13. Слухи о новинке ходили давно, а маркетологи китайской компании правильно расставили приоритеты, а в результате повышенный интерес и внимание к деталям было обеспечено. Что любопытно, всё это такие мелочи, которые будут незаметны обычным пользователям и забудутся через неделю, но именно на незначительных аспектах сегодня строят основу для своих продаж крупные компании. Эксперты отмечают, что способность инноваций и отличает лидеров рынка от тех, кто несмотря на все успехи топчется в хвосте. Что до Mi 13, то он должен стать прямым конкурентом для самых дорогих флагманов на рынке, а Xiaomi даже не скрывает этого, напрямую сравнивая телефон с iPhone 14. Изюминкой китайского аппарата станет так называемая испарительная камера, которая может похвастать наличием площади в 4642 мм2. Это значит, что даже в самых сложных сценариях аппарат не будет сбрасывать тактовые частоты, позволяя работать стабильно в любых сценариях.

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Якобы, это позитивно скажется на температурном режиме, а в итоге греться новика будет на 8 градусов меньше, чем яблочный конкурент. Вполне возможно, что это так, вот только пока никто не жаловался на ожоги во время использования iPhone 14, а значит мы говорим о технологиях ради технологий. Никакого прогресса нет, но такие мелочи не остановят Xiaomi на пути к покорению всё новых вершин. Mi 13 основан на процессоре Snapdragon 8 Gen 2 и вполне ожидаемо стал самым быстрым смартфоном на рынке. К примеру, в набившем оскомину AnTuTu аппарат умудрился набрать больше 1.3 миллиона баллов. Как поживает ваш смартфон со 150 тысячами попугаев? Пресса всё менее охотно обсуждает производительность мобильных телефонов, ну а энергоэффективность не растёт, ведь производители процессоров не осознают, что даже 200 тысяч в AnTuTu достаточно для 99% всех пользователей.

А вот цену Mi 13 можно назвать низкой, ведь за версию 8/128 Гб попросят всего 3999 юаней или 575 долларов. Ну а за модель 12/512 Гб попросят 4999 юаней или 715 долларов. Ничего подобного яблочники не предлагают, а аналогичный телефон Apple стоит как минимум в 2 раза дороже. Стоит учитывать, что все эти сравнения с яблочниками весьма условны, поскольку при всей своей продвинутой начинке Mi 13 уступает iPhone 14 по показателю пользовательского опыта. И здесь дело даже не в скорости анимации, которую китайцы умудряются постоянно увеличивать на несколько миллисекунд. Различия увидеть может только программа, но цифры делают своё дело, а вот с поддержкой у Xiaomi всё плохо. Можно сколько угодно ругать Apple, но спустя несколько дней после релиза нового смартфона полумиллиарда находящихся на руках у обычных пользователей аппаратов получают самую последнюю версию операционной системы.

Что до Xiaomi, то китайцы не спешат перенимать опыт яблочников. Так, вместе с анонсом Mi 13 было сказано несколько слов и о новой прошивке под названием MIUI 14. Почитать об её преимуществах вы можете ниже, ну а мы обсудим весьма сомнительную позицию по поводу рассылки прошивки на актуальные смартфоны. Дело в том, что первоначально говорится только об 11 аппаратах, которые получат MIUI 14 до конца января 2023 года. Учтите, что речь идёт о китайском рынке, а значит европейский сегмент и вовсе задержится до весны. Среди счастливчиков серия Mi 12 в полном составе, раскладушка Xiaomi MIX Fold 2 и серия Redmi K50. Также сказано, что планшеты Xiaomi Pad 5 и Redmi Pad получат прошивку только в апреле, ну а остальным телефонам, которые значатся в списке актуальных, и вовсе придётся подождать. К сожалению, политика компаний, выпускающих смартфоны на базе операционной системы Android, не меняется. С выходом MIUI 14 серия Mi 11 может уйти в тираж, ну а популярные середняки и вовсе окажутся без обновлений.

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Что до MIUI 14, то Xiaomi упрямо называет свою прошивку самой быстрой операционной системой на рынке. Якобы, были внесены изменения, позволяющие снизить нагрузку на аппаратную часть, а ключевой функцией значится возможность удалить почти все предустановленные приложения, а сама ОС ещё и будет занимать минимум места на накопителе. Сомнительно, чтобы последняя особенность оказалась в 2023 году востребованной, ведь минимальный объём хранилища стартует со 128 Гб. Было бы неплохо подумать о снижении размера операционной системы 10 лет назад, но маркетологи не задумываются о таких мелочах.