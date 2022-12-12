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6-ядерный Core i5-13400 может обнулить продажи процессоров AMD текущего поколения
Core i5-13400 не только быстрее Ryzen 5 7600, но и будет стоить на 100 долларов дешевле
рекомендации
24 ядерный 13900K - смотри цену
4080 MSI Gaming по цене Palit
3070 Ti за 50 тр в Регарде
Новейший i9 13900KF немного дешевле
-21000р на RTX 4080 в Ситилинке
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

Ryzen 5 5600Х даже сегодня остаётся одним из самых перспективных процессоров, позволяющим собрать компьютер без переплат. Он с лёгкостью справляется с любыми задачами и покажет себя с лучшей стороны в играх. И всё же, если смотреть шире, используя синтетические тесты, выжимающие максимальную производительность из каждого камня, то Ryzen 5 5600Х кажется морально устаревшим. С использованием не самой быстрой видеокарты смысла от более мощных камней не так много, но эксперты говорят об идеальном сценарии, а значит сегодня мы изучим детали, которые могут показаться несущественными для обычных пользователей. 

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Сегодня на прилавках можно встретить новый 6-яденый Ryzen 5 7600Х. По своим характеристикам он превосходит Ryzen 5 5600Х и может стать основой для геймерской сборки. Многие наши читатели знают о том, что Ryzen 5 7600Х столкнулся с целым рядом проблем, а в результате продаётся очень плохо. Прежде всего стоит отметить дороговизну материнских плат, ведь в текущем поколении состоялся переход на новый сокет АМ5, а в итоге вместо 100 долларов вам придётся отдать за материнку все 300. Ну и в добавок в обязательном порядке потребуется отправиться в магазин за оперативной памятью стандарта DDR5. Руководство AMD решило, что нужно полностью отказаться от ОЗУ предыдущего поколения, ну а результат вы уже знаете, ведь покупать потенциально неплохой камень, а после переплачивать за материнскую плату и оперативную память хотят немногие. 

Похоже, смысла от этого в начале 2023 года станет ещё меньше. Известно, что уже очень скоро Intel представит процессоры с заблокированным множителем нового поколения. Они будут стоить ощутимо дешевле тех продуктов, что находятся на российских прилавках, но могут предложить неплохое соотношение между ценой и быстродействием. Похоже, новым королём недорогих сборок станет Core i5-13400. В сети появились тесты, свидетельствующие о высоком потенциале новинки. Так, в нескольких тестах (Cinebench R23, Blender и Adobe Premier), Core i5-13400 обошёл находящийся в продаже Core i5-12400 на 30%. Инсайдеры изучили показатели и других процессоров, а в результате пришли к выводу, что новика окажется быстрее Ryzen 5 7600Х не только в играх, где у синих традиционно лучшие позиции, но и в создании контента. Дело в том, что Core i5-13400 оказался производительнее Ryzen 5 7600Х как в одноядерных, так и многоядерных тестах.

По данным инсайдеров, у Core i5-13400 есть и другие преимущества. К примеру, он окажется на 100 долларов дешевле, а купить к нему материнскую плату не составит проблем, ведь бюджетный камень Intel сможет работать на чипсетах прошлого поколения. Точно такая же ситуация с оперативной памятью, поскольку инженеры синей компании не стали ограничивать потенциальных покупателей только одной новомодной и дорогой DDR5. Нет никаких сомнений, что перед нами один из самых интересных процессоров 2023 года. С его помощью можно собрать недорогую систему, которая с неплохой видеокартой покажет себя с лучшей стороны. Говорить о создании контента на подобных камнях мы бы не стали, поскольку для этих целей существуют более мощные продукты, но с играми у красных в текущем поколении полный провал. 

Эксперты полагают, что у Лизы Су не так много возможностей для манёвра, а единственный выход состоит в постоянном снижении стоимости процессоров линейки Zen 4. Нам кажется, что даже если Ryzen 5 7600Х будет продаваться за 200 долларов, то не получит популярности у потенциальных покупателей. Ну а надежды фанатов AMD устремлены в сторону линейки ещё не вышедших процессоров, использующих технологию 3D V-Cache. Предполагается, что наследники Ryzen 7 5800X3D появятся в продаже в первом квартале 2023 года и смогут предложить огромный прирост быстродействия как в играх, так и рабочих задачах. Ну а пока победа за синим лагерем, тогда как AMD остаётся только завистливо сидеть в сторонке. 

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
4080 MSI Gaming в продаже
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3070 за 45 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
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RTX 3090 уже за 100 тр с началом

P.S. Владельцы видеокарт типа GeForce GTX 1650 могут не волноваться, ведь разницы от замены процессора они не увидят. 

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#процессоры #тесты #core i5-13400 #ryzen 5 7600х
9
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Странное решение амд забить на ddr4 , это память будет актуальна ещё ни один год . Амд надо было не жадничать докинуть по 2 ядра на чиплет и сделать 7600 8 ядерным , 7800 10 ядерным 7900 14 ядерным...
6-ядерный Core i5-13400 может обнулить продажи процессоров AMD текущего поколения
3000kyky Sakh
12:02
Надо запретить указывать емкость батареи не в ваттах. Если аккумулятор стандартный в щетке, то батарея на 10вт/ч. 2 чистки в день - это 365 * 2= 730 чисток зубов... Среднее время чистки зубов - 2мин...
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