Очень многое зависит от вашего процессора и разрешения дисплея

Сегодня в продаже вы можете найти массу видеокарт по самым разнообразным ценам. Есть для любителей флагманов за 150 тысяч и дороже, в наличии середняки, за которые просят 30 тысяч рублей, ну и никак не обойтись без видеокарт попроще, стоимость которых стартует с 13 тысяч рубликов. Можно было бы сказать, что выбор есть, вот только большая часть потенциальных покупателей даже не задумывается о том, что можно найти более выгодное решение. По итогам ноября стало известно о том, что NVIDIA продолжает теснить AMD, а в результате у красных осталось всего 10% игрового рынка. Какими высокими будут цены после того, как рынком полностью завладеет Дженсен Хуанг, даже страшно представить, ну а мы займёмся любопытным сравнением производительности двух видеокарт, которые многим кажутся оптимальными для покупки здесь и сейчас.

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GeForce RTX 4080 против Radeon RX 6900 XT. Прежде всего отсылаем вас к тестированию, которое провела команда Testing Games. Со стороны красных там участвует немного другой графический чип, но разница небольшая, а нас интересуют общие результаты. Кроме того, изучим ещё несколько других видеокарт, которые подойдут для самых требовательных геймеров и сделаем выводы.

Итак, если отталкиваться от полученных результатов, то GeForce RTX 4080 примерно на 25-35% быстрее Radeon RX 6900 XT. Разница в производительности ощутимая, но сегодня это выражается в том, что в разрешении 4К без трассировки лучей на видеокарте NVIDIA вы получаете под 100 кадров в секунду, тогда как AMD предлагает 75 и выше. В некоторых играх распределение немного другое, но в целом озвученные данные отражают общие различия между видеокартами. За GeForce RTX 4080 просят от 106 тысяч рублей, ну а Radeon RX 6900 XT можно купить за 80 тысяч. На самом деле перед нами модель производства Asus, ну а в продаже появляются аналоги от других компаний, стоимость которых может стартовать с 70 тысяч.

И вот здесь и возникает главный вопрос: а стоит ли пытаться экономить? Если у вас в кармане есть 106 тысяч, то ответить на такой вопрос проще, ведь всегда есть возможность взять видеокарту быстрее и дороже, вот только многие с большим трудом накопили даже 80 тысяч рублей. Да, между видеокартами есть различия, но видны они будут далеко не всегда, ведь с процессором среднего ценового сегмента количество кадров в секунду будет далеко от эталонного теста. Мы не станем делать окончательных выводов, ведь есть и другие видеокарты. К примеру, за 97 тысяч вы можете купить GeForce RTX 3080 Ti. Эта видеокарта максимально близка к Radeon RX 6900 XT, но и она существенно дороже. Получается, что в любом случае вам придётся переплачивать за NVIDIA, успокаивая себя наличием трассировки лучей и стабильными драйверами.

Если вы хотите купить мощную видеокарту, но сумма в 100 тысяч вас пугает, то стоит остановиться на Radeon RX 6800 XT. Эта видеокарта не может конкурировать с GeForce RTX 4080, но стоит почти в 2 раза дешевле. При этом она будет тянуть игры даже в разрешении 4К, выдавая 60 кадров в секунду. Через пару лет настройки придётся сбрасывать до высоких, но пока такое решение позволит вам сэкономить, оставаясь на актуальном железе без переплат. Radeon RX 6800 XT включает 16 Гб видеопамяти, тогда как у GeForce RTX 3080 Ti всего 12 Гб памяти.

Фанаты видеокарт NVIDIA могут обратить внимание на GeForce RTX 3080. В последние недели все продукты зелёного лагеря ощутимо подорожали, поэтому вам придётся заплатить за эту видеокарту на 10 тысяч больше, чем если бы вы купили Radeon RX 6800 XT. Что любопытно, видеокарта AMD быстрее и предлагает на 6 Гб больше видеопамяти. Сильной стороной NVIDIA является трассировка лучей, ну а мы рекомендуем перед покупкой изучить результаты тестов. Вполне возможно, что вы найдёте различия между видеокартами незначительными, тогда как цена будет отличаться до двух раз. Особенно важно учитывать процессор. Многие владельцы Core i5-10400 надеются, что покупка GeForce RTX 4080 превратит их компьютер в флагманскую машину. Увы, не всё так просто, а это только одна переменная, о которой стоит помнить.

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