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Есть ли смысл в 2022г покупать HDD для игр и работы – самые быстрые SSD по разумным ценам
В некоторых случаях можно обойтись обычным жёстким диском
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Даже сегодня идут споры о том, стоит ли покупать твердотельный накопитель в качестве второго диска в компьютере. Согласимся, что некоторые предпочитают жить по старинке, наслаждаясь жужжанием HDD, но всё больше людей переходит на SSD. Причин для этого предостаточно, хотя некоторые просто хотят оценить все преимущества более скоростных устройств для хранения информации. Если вы раздумывали о том, стоит ли переходить на новый уровень, то мы попробуем вам рассказать о том, какие перспективы открывают скоростные твердотельные накопители. 

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Прежде всего нужно понимать, что сегодня операционная система не может находиться на обычном жёстком диске. Это издевательство над собой, ведь вы получаете жутко медленную машину родом из 2000-х годов. Мы настоятельно советуем отказаться от HDD для ОС, ведь после установки SSD компьютер будет намного быстрее обрабатывать всю поступающую информацию. Программы будут грузиться быстрее, а браузер переключаться между окнами и вкладками плавно. А вот преимущества SSD для второго диска не такие явные. Особенно красиво различия выглядят в синтетических тестах. Неплохо себя ведут игры, которые будут устанавливаться быстрее, ну а особенно эффектно грузятся уровни, а также осуществляются переходы межу локациями. Здесь у твердотельных накопителей нет конкурентов. В остальном, если вас не напрягает 10 секунду ожидания, то можно взять и обычный жёсткий диск. 

Сегодня мы предлагаем присмотреться к наиболее быстрым твердотельным накопителям, которые вы только можете встретить в продаже объёма от 1 Тб. Начнём с Samsung 970 EVO Plus. Это один из самых быстрых и стабильных SSD с поддержкой формата PCIe 3.0. Скорость порадует новичков, которые пересаживаются с жёстких дисков. Лёгкое удивление получат те, кто всегда пользовался твердотельными накопителями с интерфейсом SATA 3. Словом, Samsung 970 EVO Plus есть чем удивить потенциального покупателя. Кстати, ресурс не подкачал, ведь вы сможете перезаписать 1200 Тб, что по цене 15 тысяч кажется очень неплохим предложением. 

Samsung 980 PRO предлагает полную поддержку PCIe 4.0 со всеми вытекающими. Так, скорость чтения достигает 7000 Мб/с, тогда как запись не превышает 5000 Мб/с. Ресурс перезаписи аналогичен предыдущей модели, ну а мы обращаем ваше внимание, что вы сможете получить максимум скорости только в том случае, если у вас есть поддержка PCIe 4.0 на компьютере. Изучите спецификации, ведь на старых машинах продвинутый SSD будет работать совсем не так быстро, как задумано производителем. Помните, что всегда есть альтернативы, ну а вы можете купить Kingston Fury Renegade, который не только слегка дешевле, но и предлагает более высокие скоростные показатели. Кроме того, он обладает более впечатляющим ресурсом перезаписи в 2000 Тб. Нам такой выбор кажется более логичным, но многие наши читатели предпочитают Samsung.

Если вы ищете бюджетный накопитель с неплохими характеристиками, то стоит присмотреться к Kingston NV1. Это модель на 1 Тб, которая может удовлетворить запросы нетребовательных пользователей. Всего за 6 тысяч вы прикоснётесь к новым технологиям, ну а мы рекомендуем избавиться от старого жёсткого диска в ноутбуке, ведь Kingston NV1 способен обеспечить приличную скорость без переплат. А вот ресурс удручает, ведь вы получите всего 240 Тб. Если подумать, как часто вы записываете в неделю 1 Тб данных? Нетрудно подсчитать, что даже этого хватит на 10 лет, поэтому инвестиция кажется нам очень перспективной.

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Ну и поставить точку предлагаем на WD Ultrastar DC HC550. Это жёсткий диск объёмом 18 Тб. Если вы искали накопитель в качестве хранилища для семейного архива, то это именно то, что вам нужно. Стандартная скорость чтения и записи позволит не сильно напрягаться во время копирования данных, ну а по многим показателям этот диск не уступает твердотельным накопителям. Нет никаких сомнений, что главное преимущество данного жёсткого диска кроется в объёме, ведь пока ни один твердотельный накопитель не способен даже приблизиться к таким показателям цены 1 Гб на 1 доллар.

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#ssd #оптимальные ценовые предложения
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