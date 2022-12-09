Что купить, если хочется играть в самые требовательные новинки 2022 года на максималных настройках графики

Если у вас ограниченный бюджет, а вместо самых требовательных новинок вы предпочитаете Контр Срайк, то можно купить недорогую видеокарту за 10 тысяч рублей, которая позволит вам оставаться в строю ещё очень много лет. С танками немного сложнее, но и здесь видеокарта за 14 тысяч будет работать без всяких проблем, а значит экономным геймерам с устоявшимися вкусами гораздо проще, чем любителям блокбастеров. При этом нужно учитывать, что очень многое зависит от размера монитора и его разрешения. Предположим, что вы купили 27 дюймовый монитор с разрешением 4К. В этом случае нет никакой проблемы перейти на 2К, ну а для тех, кто предпочёл взять 32 дюйма и выше, всё не так просто.

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Аналогичная схема действует для 2К и 1080р, ну а в результате геймерам приходится доплачивать на ровном месте. Картинка при снижении разрешения будет казаться размытой, а количество кадров в секунду неудовлетворительным. Именно поэтому так важно учитывать несколько ключевых переменных при покупке видеокарты. Если вас угораздило взять большой монитор на 32 дюйма с разрешением 4К, то придётся покупать и солидную видеокарту. Сегодня мы изучим предложения, пытаясь подобрать для вас флагманы по не совсем разумным ценам.

Начинать обзор флагманов без упоминания GeForce RTX 4090 – это издевательство над всеми геймерами. Стоит такое удовольствие немало, но полностью окупается в правильных руках. Если вы будете играть на такой видеокарте в Косынку, то лучше берите что-то попроще, ну а для экстремалов и энтузиастов есть GeForce RTX 4090. Стоит такая видеокарта все 150 тысяч рублей, поэтому окажется по карману только самым состоятельным геймерам. Некоторые эксперты уверяют, что брать флагманы нужно в начале жизненного цикла. Что же, GeForce RTX 4090 вышла совсем недавно, а значит способна много лет работать в полную силу, вытягивая даже самые требовательные игры.

За 109 тысяч вы можете купить GeForce RTX 4080. Это спорная видеокарта, которая уже привела к массе негативных комментариев в адрес NVIDIA. Дело в том, что геймеры уже привыкли, что за 1500 долларов им предлагают суперфлагман, но платить 1200 долларов за серию GeForce хх80 пока не готовы. Ну и учитывайте, что такая цена наблюдалась только в магазинах США, тогда как европейцам предложили отдать за новинку все 1500 евро. Спрос на GeForce RTX минимальный, ну а сама видеокарта довольно неплохая. Если не задумываться о том, что Дженсен Хуанг заставляет геймеров доплачивать 500 долларов на ровном месте, то всё не так уж и плохо.

А вот брать GeForce RTX 3090 Ti категорически не рекомендуем. Эта видеокарта изначально стоила 2000 долларов, ну а в российской рознице и вовсе продавалась за 300 тысяч рублей. Похоже, Ситилинк купил партию подобных графических чипов, а теперь просто не может выставить на них цену ниже рыночной на момент приобретения. В любом случае получается невыгодно, ну а мы советуем нашим читателям GeForce RTX 3090 Ti обходить стороной. Пусть кто-то другой попадётся на 24 Гб видеопамяти и громкое название. Ну и напомним, что GeForce RTX 4080 ещё и дешевле. Вот и получается, что видеокарта в продаже есть, но цена на неё уже не кажется разумной.

Если вы настойчиво ищите видеокарту NVIDIA, то можно обратить внимание на GeForce RTX 3080. Бескомпромиссные энтузиасты с нами не согласятся, но для большинства владельцев мониторов с 4К такой мощности будет достаточно. Здесь важно уточнить, что всегда есть возможность снизить настройки графики. Да, иногда хочется выкрутить всё на максимум, но даже высокие графические настройки способны обеспечить вас отличной картинкой. У GeForce RTX 3080 есть минус в виде 10 Гб видеопамяти. В прошлом поколении Джесен Хуанг экономил, а в результате вы получите неплохую видеокарту, которая может стать неактуальной для 4К уже через 2 года.

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Не факт, что прогнозы некоторых экспертов относительно увеличения требований к количеству видеопамяти сбудутся, но всегда можно обратить внимание на продукцию AMD. Так, за 75 тысяч вас поджидает Radeon RX 6950 XT. Эта видеокарта уступает новинкам 2022 года NVIDIA, но и стоит немного. Учтите, что уже вскоре на полки хлынет серия Radeon RX 7000. Это не значит, что цены на находящиеся сегодня в продаже видеокарты упадут, но могут снизиться. В последнее время стало всё сложнее прогнозировать скидки, ведь курс рубля может упасть, мировая экономика рухнуть, ну или случиться что-то ещё более безумное.