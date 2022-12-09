Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Покупаем видеокарту NVIDIA для монитора с разрешением 4К – оптимальный выбор для новинок 2022г
Что купить, если хочется играть в самые требовательные новинки 2022 года на максималных настройках графики
рекомендации
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Gainward Phantom за 41 тр - надо брать
4080 MSI Gaming по цене Palit
Новейший i9 13900KF немного дешевле
-21000р на RTX 4080 в Ситилинке
3070 Ti за 50 тр
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

Если у вас ограниченный бюджет, а вместо самых требовательных новинок вы предпочитаете Контр Срайк, то можно купить недорогую видеокарту за 10 тысяч рублей, которая позволит вам оставаться в строю ещё очень много лет. С танками немного сложнее, но и здесь видеокарта за 14 тысяч будет работать без всяких проблем, а значит экономным геймерам с устоявшимися вкусами гораздо проще, чем любителям блокбастеров. При этом нужно учитывать, что очень многое зависит от размера монитора и его разрешения. Предположим, что вы купили 27 дюймовый монитор с разрешением 4К. В этом случае нет никакой проблемы перейти на 2К, ну а для тех, кто предпочёл взять 32 дюйма и выше, всё не так просто. 

реклама

Аналогичная схема действует для 2К и 1080р, ну а в результате геймерам приходится доплачивать на ровном месте. Картинка при снижении разрешения будет казаться размытой, а количество кадров в секунду неудовлетворительным. Именно поэтому так важно учитывать несколько ключевых переменных при покупке видеокарты. Если вас угораздило взять большой монитор на 32 дюйма с разрешением 4К, то придётся покупать и солидную видеокарту. Сегодня мы изучим предложения, пытаясь подобрать для вас флагманы по не совсем разумным ценам. 

Начинать обзор флагманов без упоминания GeForce RTX 4090 – это издевательство над всеми геймерами. Стоит такое удовольствие немало, но полностью окупается в правильных руках. Если вы будете играть на такой видеокарте в Косынку, то лучше берите что-то попроще, ну а для экстремалов и энтузиастов есть GeForce RTX 4090. Стоит такая видеокарта все 150 тысяч рублей, поэтому окажется по карману только самым состоятельным геймерам. Некоторые эксперты уверяют, что брать флагманы нужно в начале жизненного цикла. Что же, GeForce RTX 4090 вышла совсем недавно, а значит способна много лет работать в полную силу, вытягивая даже самые требовательные игры. 

За 109 тысяч вы можете купить GeForce RTX 4080. Это спорная видеокарта, которая уже привела к массе негативных комментариев в адрес NVIDIA. Дело в том, что геймеры уже привыкли, что за 1500 долларов им предлагают суперфлагман, но платить 1200 долларов за серию GeForce хх80 пока не готовы. Ну и учитывайте, что такая цена наблюдалась только в магазинах США, тогда как европейцам предложили отдать за новинку все 1500 евро. Спрос на GeForce RTX минимальный, ну а сама видеокарта довольно неплохая. Если не задумываться о том, что Дженсен Хуанг заставляет геймеров доплачивать 500 долларов на ровном месте, то всё не так уж и плохо. 

А вот брать GeForce RTX 3090 Ti категорически не рекомендуем. Эта видеокарта изначально стоила 2000 долларов, ну а в российской рознице и вовсе продавалась за 300 тысяч рублей. Похоже, Ситилинк купил партию подобных графических чипов, а теперь просто не может выставить на них цену ниже рыночной на момент приобретения. В любом случае получается невыгодно, ну а мы советуем нашим читателям GeForce RTX 3090 Ti обходить стороной. Пусть кто-то другой попадётся на 24 Гб видеопамяти и громкое название. Ну и напомним, что GeForce RTX 4080 ещё и дешевле. Вот и получается, что видеокарта в продаже есть, но цена на неё уже не кажется разумной. 

Если вы настойчиво ищите видеокарту NVIDIA, то можно обратить внимание на GeForce RTX 3080. Бескомпромиссные энтузиасты с нами не согласятся, но для большинства владельцев мониторов с 4К такой мощности будет достаточно. Здесь важно уточнить, что всегда есть возможность снизить настройки графики. Да, иногда хочется выкрутить всё на максимум, но даже высокие графические настройки способны обеспечить вас отличной картинкой. У GeForce RTX 3080 есть минус в виде 10 Гб видеопамяти. В прошлом поколении Джесен Хуанг экономил, а в результате вы получите неплохую видеокарту, которая может стать неактуальной для 4К уже через 2 года. 

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
4080 MSI Gaming в продаже
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3070 за 45 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Не факт, что прогнозы некоторых экспертов относительно увеличения требований к количеству видеопамяти сбудутся, но всегда можно обратить внимание на продукцию AMD. Так, за 75 тысяч вас поджидает Radeon RX 6950 XT. Эта видеокарта уступает новинкам 2022 года NVIDIA, но и стоит немного. Учтите, что уже вскоре на полки хлынет серия Radeon RX 7000. Это не значит, что цены на находящиеся сегодня в продаже видеокарты упадут, но могут снизиться. В последнее время стало всё сложнее прогнозировать скидки, ведь курс рубля может упасть, мировая экономика рухнуть, ну или случиться что-то ещё более безумное.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
5
Показать комментарии (5)

Материалы по теме

В сети появились результаты тестов Radeon RX 7900 XTX и Radeon RX 7900 XT в 3DMark
В 3DMark Fire Strike и Time Spy видеокарты Radeon RX 7900 XTX и XT конкурируют с GeForce RTX 4080
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В РФ завезли видеокарты RTX 3060 Ti с памятью GDDR6X взамен проблемной GDDR6 — цены приятно удивляют
17
Стала известна рекомендованная стоимость GeForce RTX 4070 Ti — выгоднее RTX 4080, но всё ещё дорого
71
Илон Маск уступил титул самого богатого человека в мире французскому бизнесмену Бернару Арно
+
В РФ запретят поставлять ноутбуки, фотоаппараты и жесткие диски — они войдут в новый пакет санкций
33
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti в российских магазинах подешевела и стоит менее 50 тысяч рублей
8
Паспорт ОАЭ признан "самым сильным" в мире, паспорт России сравним с паспортом Турции
4
Лучшие видеокарты NVIDIA для монитора с разрешением 2К и 1080р – 5 GPU на любой кошелёк
4
Монета для одновременного майнинга на GPU и CPU запущена криптоплатформой Aleo
1
Ученые открыли новый способ космических путешествий - до Юпитера можно будет добраться за 2 месяца
6
Почему США не хотят делиться технологиями – как Тайвань и TSMC платят за амбиции дядюшки Сэма
2
TSMC уже разрабатывает 1-нм техпроцесс
12
Как усовершенствованная Diablo II: журналисты остались в восторге от Diablo IV
6
Появились первые предварительные обзоры видеокарт AMD Radeon RX 7900
3
Майнерская монетка Radiant (RXD) за последние недели выросла в 5 раз
1
Core i9-13900K доехал до российских магазинов – есть ли смысл переплачивать за флагман 20 000р
5
Путин: Нет никакой необходимости во второй волне мобилизации для государства и для Минобороны
21
Эволюция процессоров AMD за 5 лет – на что способен Ryzen 7 7700X и почему Ryzen 7 5800X3D выгоднее
1
В Telegram теперь можно регистрировать аккаунты без SIM-карт и привязки к номеру, но есть нюанс
1
Рубль начал дешеветь – сколько будет стоит доллар на конец декабря и почему не нужно покупать евро
6
Лучше во всём: журналисты сравнили графику ремейка Dead Space с оригиналом
6

Популярные статьи

Как Турция "троллит" европейских покупателей российской нефти
13
Недостатки истребителей F-35 не удовлетворяют оборонные потребности Австралии
86
Кем был на самом деле Виктор Бут
95
Найден недорогой и эффективный способ победить все варианты коронавируса SARS-CoV-2
21
Главные игры декабря 2022 года
23
Самые сильные армии мира – на каком месте находится РФ, и может ли СВО подорвать боевую мощь России
111
Лучшие китайские бренды смартфонов 2022 - обзор, рейтинг, описание
17
Чимбальбом - 0: Первый эксперимент
59
10 редких утилит, которые я добавил в свою коллекцию программ в 2022 году
9
Как А. Меркель обманула В. Путина – почему Минские соглашения были изначально обречены на провал
73

Сейчас обсуждают

Сергей Стерлин
18:38
Тебя совкодpочера обнулят
В РФ запретят поставлять ноутбуки, фотоаппараты и жесткие диски — они войдут в новый пакет санкций
Сергей Стерлин
18:37
Сдавай паспорт и вали в Северную Корею. Там ничего западного, нет богомерзкого интернета. Всё как ты любишь, дешёвый кремлебот
В РФ запретят поставлять ноутбуки, фотоаппараты и жесткие диски — они войдут в новый пакет санкций
3000kyky Sakh
18:36
Химарсами? Я только на днях прочитал статью, кажется на Корреспонденте, про блокировку территории России. Хотя Белгород слишком близко от границы стоит. Может там территория немного отодвинута, что бы...
Почему украинские HIMARS не стреляют по России – журналисты WSJ узнали о порче установок в США
чихнулипукнул
18:36
сначала надо дожить
Покупаем видеокарту NVIDIA для монитора с разрешением 4К – оптимальный выбор для новинок 2022г
Сергей Vorvort
18:32
Старое поколение смогло, а ты новое хоронишь.
В сети появились результаты тестов Radeon RX 7900 XTX и Radeon RX 7900 XT в 3DMark
чихнулипукнул
18:31
те, у кого не заблокирован SWIFT, платят
Этот день мы отдаляли как могли: Фил Спенсер о повышении цен на AAA-игры с $60 до $70
3000kyky Sakh
18:28
Ну, не для ездоков на Ладе карточки. Если взять пацана повыше уровнем, ждуна включать неприлично будет. Да и без потребности.
Покупаем видеокарту NVIDIA для монитора с разрешением 4К – оптимальный выбор для новинок 2022г
Сергей Vorvort
18:26
Тесты в играх расставят всё по местам. Владельцев 4080 ждёт большой сюрприз, да и владельцы 4090 в некоторых играх тоже поднапрягутся!
В сети появились результаты тестов Radeon RX 7900 XTX и Radeon RX 7900 XT в 3DMark
BPretender
18:26
Это моя жена из Хиева!
Как А. Меркель обманула В. Путина – почему Минские соглашения были изначально обречены на провал
3000kyky Sakh
18:25
Я думаю нвидиа 730 подойдет для экономных. А че? 4к поддерживает. Вставил в слот и вперед! И стоих 1000руб на авито.
Покупаем видеокарту NVIDIA для монитора с разрешением 4К – оптимальный выбор для новинок 2022г
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем