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Почему украинские HIMARS не стреляют по России – журналисты WSJ узнали о порче установок в США
Предполагается, что перед отправкой в Украину все установки HIMARS получают ухудшение характеристик
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Народ любит героев, а для поднятия боевого духа нужны реальные примеры, свидетельствующие о том, что сопротивление продолжается даже несмотря на проигрышную ситуацию. После начала СВО казалось, что Россия уже вот-вот захватит Украину, а первым героем стал так называемый «призрак Киева». Вы удивитесь, но в магазинах даже продаются книги, авторы которых уверяют в том, что перед нами живой человек, сбивший десятки российских самолётов. Позднее руководство Украины опровергло теорию, назвав образ собирательным. Точно таким же фейком было могущество Байрактара. Беспилотник обладает неплохими характеристиками, но оказался не таким всемогущим, как описывала местная пресса. Ну и в тройку фейков входит HIMARS. Все украинские патриоты долгое время рассказывали (продолжают делать это и сегодня), что перед нами настоящая вундервафля, способная переломить ход СВО в сторону Украины. 

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Со временем общество начало трезветь, ну а пресса снизила накал, ведь появились новые темы и другие герои. И всё же игнорировать впечатляющие характеристики HIMARS невозможно. Дело в том, что пусковая установка способна вести прицельный огонь с высокого расстояния. Например, снаряды ATACMS могут пролететь 300 километров с минимальным отклонением, а коррекция осуществляется при помощи спутникового наведения. Повторимся, что у нас нет точных данных о том, насколько сильно появление HIMARS на фронте осложнило ход СВО, но есть другие любопытные сведения. Начнём с того, что всего США и поставила в Украину 20 установок, а ключевым условием передачи был отказ от стрельбы по территории РФ. Американцы боятся эскалации конфликта, поэтому пытаются удержать украинское руководство от необдуманных шагов. Неясно, каким будет ответ на прилёты ракет HIMARS по российским домам, ну а последствия ударов по Крымскому мосту и кораблям ВМФ РФ мы видели, ведь после этого были произведены мощные удары по украинской энергетической инфраструктуре. 

По данным The Wall Street Journal (WSJ), американцы настолько встревожены фактами использования HIMARS для ударов по России, что не только получили от Зеленского все необходимые обязательства, но и предприняли ряд шагов, позволяющих исключить такую возможность. Журналисты ссылаются на чиновников из Пентагона, рассказавших на условиях анонимности о том, что американские специалисты модифицировали все 20 пусковых установок перед отправкой в Украину. Сделано это было намеренно, а в результате дальность стрельбы ощутимо снизилась, не позволяя проводить удары по российской территории. Неясно, насколько всё это соответствует реальности, но пока из HIMARS удары по РФ не проводились. 

Представители The Wall Street Journal пишут, что Байден обеспокоен последствиями передачи Киеву дальнобойного оружия. Именно по этой причине значительная часть военной помощи тормозится. К примеру, Украина так и не получила беспилотники MQ-1C Gray Eagle, ведь даже сегодня США не доверяет Киеву. Последние атаки на российские аэродромы свидетельствуют, что украинские власти будут использовать все находящиеся в их руках возможности для нанесения как можно более болезненных уколов по России. Атака БПЛА Стриж не привела к ощутимым потерям, но сильно подпортила репутацию российским ПВО. При этом руководство страны оставило произошедшее без должного внимания, а никто из тех, кто несёт ответственность за безопасное небо, не лишился погонов. 

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В последнее время мнение военных аналитиков на эту тему разделилось. Кто-то полагает, что США не позволят Украине использовать американское оружие для ударов по России. Ну а другие уверены, что всё зависит от бездействия России и затягивания СВО. Уже сегодня Запад поставляет Украине такое оружие, которое не был готов давать ещё несколько месяцев назад. Кто знает, на какие безрассудные выходки готовы в Белом доме. Кстати, если вы хотели услышать о симметричных ответах России на обстрелы, то самое время изучить удары по украинской энергетической инфраструктуре. Миллионы людей сидели 48 часов без электричества, воды и отопления, ну а ни один украинский политик, мечтающих погрузить мир в хаос, не пострадал. Ввиду этого мы не удивимся, что весной из HIMARS будут бить по Ростову. 

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#военные технологии #himars
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