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В Москве заметили несуществующую Coca-Cola производства РФ с оригинальным вкусом и этикеткой
Журналисты так не смогли понять, откуда пришла необычная Coca-Cola
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Нет никаких сомнений, что руководство РФ знало о том, что США и партнёры введут сотни различных санкций, которые призваны ударить по ключевым секторам экономики. К этому готовились, а сегодня мы видим, что попытки Запада надавить на Россию и тем более обрушить экономику не увенчались успехом. При этом инфляция в Европе перевалила за 10%, тогда как страны Балтии и вовсе могут похвастать рекордными 20% и выше. И всё же, предугадать столь масштабные изменения вряд ли было возможно. Весной десятки крупных компаний заявили о своём решении покинуть российский рынок. Многие из них испытывают трудности до сих пор, а последствия будут заметны ещё очень много лет. Понять логику производителей процессоров, видеокарт и смартфонов сложно, а всё это можно обосновать только давлением со стороны США. Там открыто запретили всем вокруг торговать с Россией, надеясь лишить жителей страны не только технологий, но и обычной газировки. 

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До недавнего времени Coca-Cola считалась самым популярным напитком в категории безалкогольных, занимая большую часть рынка. Весной было озвучено решение уйти с рынка РФ, но реальные действия начали предприниматься только осенью. Понять американцев просто, ведь летом генерируются основные продажи газированных напитков, а отказываться от огромных денег никто не хотел. Прессу кормили сказками о том, что производство остановится после того, как весь концентрат окажется выработан, ну а в итоге что-пошло по плану, тогда как другие решения так и оказались не реализованы. К примеру, на прилавках РФ можно встретить оригинальную Coca-Cola из Казахстана, тогда как сам производитель широко рекламировал новые бренды со старыми вкусами. Напитки получили другие названия и упаковку, что было сделано для того, чтобы подслеповатый дядюшка Сэм ничего не заподозрил. 

Уже несколько месяцев Coca-Cola Hellenic Bottling Company не производит оригинальные Coca-Cola, Sprite, Fanta и Schweppes на территории России, а все усилия сосредоточены на российских брендах, входящих в концерн: «Добрый», Rich и «Моя Семья». При этом сегодня на прилавках можно отыскать напиток «Добрый Cola», вкусовые и цветовые качества которого неотличимы от оригинальной Coca-Cola. Казалось бы, на этом можно успокоиться, но несколько дней назад в Москве заметили старую добрую Колу. В продаже у нескольких ритейлеров и мелких торговых точках можно встретить Coca-Cola в оригинальной 2-литровой упаковке. Судя по этикетке, разливался напиток 5 октября, что случилось после полной остановки на российских заводах. Есть бутылки и на 1 литр с датой производства от 17 ноября, которые были выпущены на заводе в Ростовской области. Журналисты обратились в российский офис американской компании, но так и не смогли прояснить обстоятельства появления Coca-Cola на полках Москвы.

Представители американской компании уверяют, что прекратили производство ещё в апреле. Как мы уже писали выше, на некоторых предприятиях напиток выпускался из ранее поступившего концентрата, ну а о том, откуда взялась Coca-Cola в оригинальной упаковке, в компании ничего не знают. Если почитать комментарии тех, кто уже купил напиток, то они уверяют, что вкус неотличим от оригинала. А значит речь не идёт о подделке. Разобраться в проблеме не удалось, хотя журналисты направили запросы всем, кто может пролить свет на странные бутылки в российских магазинах. По документам Coca-Cola в октябре и тем более ноябре не производилась, ну а напечатать этикетку может кто угодно. Не исключено, что перед нами качественный контрафакт, ну или кто-то поставляет напиток из далёкого зарубежья. Поскольку этикетка там идёт на другом языке, то намного проще использовать знакомый жителям РФ дизайн. 

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По словам крупных ритейлеров, поставки оригинальной Coca-Cola подходят к концу, а в большинстве случаев покупатели довольствуются аналогами от российских брендов или старыми напитками под новыми названиями. К слову, странный уход Coca-Cola привёл к появлению десятков новых продуктов. Ассортимент постоянно расширяется, а ценовые категории радуют тех, кто привык пить недорогие напитки. Вполне возможно, что со временем Coca-Cola вернётся, но пока политическая конъюнктура не позволяет этого сделать будут происходить весьма странные события. Источник

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#санкции #coca-cola
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