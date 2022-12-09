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Core i9-13900KS с тактовой частотой 6 ГГц продемонстрировал разочаровывающий результат в Geekbench
Суперфлагман оказался всего на 5% быстрее в одноядерном тесте
рекомендации
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Gainward Phantom за 41 тр - надо брать
4080 MSI Gaming по цене Palit
Новейший i9 13900KF немного дешевле
-21000р на RTX 4080 в Ситилинке
3070 Ti за 50 тр
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

В 2022 году Intel так спешила доказать всем свою состоятельность, что сделала несколько анонсов с заделом на далёкое будущее. В данном случае мы не будем изучать всю и без того известную информацию, поскольку нас интересуют другие факты. Так, названы два поколения настольных процессоров. Это будут Meteor Lake и Arrow Lake. Предполагалось, что первый поступит в продажу в 2023, тогда как второй на год позднее. Согласно инсайдерским утечкам, релиз Meteor Lake переносится на 2024, а о судьбе Arrow Lake ничего не известно. По данным инсайдеров, оба поколения будут основаны на одном сокете, который будет отличаться от существующего, а значит владельцам камней текущего поколения придётся переходить на новые материнские платы. Всё это означает лишь то, что сражаться с процессорами AMD в 2023 году доверено уже выпущенным флагманам. 

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Могло показаться, что это будет Core i9-13900K, но задолго до его выхода появилась информация о скором анонсе Core i9-13900KS. Если вы внимательно следите за процессорами последних поколений, то могли слышать о том, что Intel время от времени выпускает прокачанные продукты с завышенными тактовыми частотами. Первый эксперимент был поставлен в девятой серии, ну а Core i9-13900KS должен стать венцом технологий и самым быстрым камнем на планете для любителей компьютерных игр. Сообщается, что он получит 8 больших и 16 малых ядер, при этом тактовые частоты первых перевалят за 6 ГГц. Речь идёт о технологии Intel Thermal Velocity Boost (TVB), которая позволит достичь нового предела тактовых частот, ведь ещё никогда не выпускался серийный процессор, способный на разгон до 6000 МГц. 

Похоже релиз нового камня не за горами, а главная проблема состоит в подборке годных кристаллов, способных выдержать стабильную работу на 6 ГГц. Сегодня в сети появилась информация о первых тестах Core i9-13900KS в Geekbench. В качестве платформы использовалась материнская плата Asus ROG Maximus Z790 Hero (очень дорогая и солидная штука), а также оперативная память DDR5-7200. Если количество попугаев покажется вам огромным, не удивляйтесь, ведь многие владельцы процессоров Intel текущего поколения могут похвастать скромными DDR5-5200. Доступно несколько результатов, ну а мы изучим самый впечатляющий. 

Как видите, Core i9-13900KS набирает впечатляющие 2319 баллов в одноядерном сценарии, обходя находящийся в продаже Core i9-13900K всего на 5%. Эксперты отмечают, что сегодня всё труднее увеличивать именно этот показатель, но геймеры глухи к проблемам технологических гигантов. В таблице вы можете изучить показатели Ryzen 9 7950X, который ожидаемо на третьем месте, ну а мы перейдём к многоядерным тестам. И вот только здесь 24 ядра Core i9-13900KS раскрываются в полную мощь, а сам камень показывает на 10% большую производительность, чем Core i9-13900K. Результат неплохой, но не рекордный, ведь многие потенциальные покупатели ожидали от суперфлагмана чего-то невероятного. Вполне возможно, что релизная модель окажется быстрее, или нет, гадать не будем. В любом случае +5% в играх окажутся незаметны, а значит геймерам придётся брать самую мощную систему жидкостного охлаждения, пытаясь разогнать новый камень до предела. 

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
4080 MSI Gaming в продаже
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3070 за 45 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Результаты Core i9-13900KS можно назвать победой или поражением, но всё это не отменяет того, что простенький Ryzen 7 5800X3D демонстрирует почти такие же показатели в реальных играх. Тесты – это прекрасно, ведь синтетика позволяет сделать общие выводы, вот только на носу выход линейки Ryzen 7000, которая получит технологию 3D V-Cache. Представьте себе, на что способен окажется Ryzen 9 7950X3D (существует пока только в воображении инсайдеров), если старый 8-ядерник с лёгкостью догоняет самые быстрые камни текущего поколения в играх. AMD оказалась в качестве догоняющего, выпустив невнятную линейку Ryzen 7000, ну а дорожная карта Intel позволяет надеяться, что 2023 год пройдёт под красным флагом, что обострит конкуренцию и пойдёт на пользу технологическому прогрессу. Увы, но расшевелить инженеров и руководство синих может только хороший пинок от красных. 

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#тесты #geekbench #core i9-13900ks
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Сюжет Borderlands 2 - краткий пересказ
pOdOnOg
10:51
...Результаты Core i9-13900KS можно назвать победой или поражением, но всё это не отменяет того, что простенький Ryzen 7 5800X3D демонстрирует почти такие же показатели в реальных играх... Вот и хр...
Core i9-13900KS с тактовой частотой 6 ГГц продемонстрировал разочаровывающий результат в Geekbench
Chatty Yustass
10:50
Причинно следственная связь - это не для ваты. Они мыслят только по приказу соловьиного помета, сливного бачка и бобрихи.
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Chatty Yustass
10:48
А то что Херсон отдали, это тоже сказки?
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Chatty Yustass
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Chatty Yustass
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