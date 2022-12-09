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Покупаем видеокарту для бедного геймера – сколько стоит билет в Мир танков и Контр-Страйк
Если у вас мало денег, то это не значит, что у вас не получится поиграть в популярные игры
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24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Gainward Phantom за 41 тр - надо брать
4080 MSI Gaming по цене Palit
Новейший i9 13900KF немного дешевле
-21000р на RTX 4080 в Ситилинке
3070 Ti за 50 тр
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

Если у вас полные карманы набиты деньгами, то самое время сходить в магазин, где без дела лежит GeForce RTX 4090 за 160 тысяч рублей. Вообще, если фантазия позволяет, а деньги льются рекой, то можно найти брендовую модель и дороже, ну а обычные геймеры смотрят на подобные проблемы с большим удивлением. Всё просто, ведь большинство любителей компьютерных игр предпочитает не тратиться на развлечения. Увы, но высокие технологии, включая трассировку и масштабирование, проходят мимо большинства геймеров, а создатели игр зря встраивают впечатляющие отражения и тени в свои шедевры. 

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Посоветовать бедным геймерам мы ничего не можем, ведь старина Хуанг прочно держит игровую индустрию в своих цепких руках, а значит надеяться на резкое снижение цен не приходится. И всё же, если вам достаточно разрешения 1080р, а средние настройки графики для вас не проблема, то самое время обратить внимание на недорогие видеокарты, купить которые может даже школьник, регулярно экономящий деньги с обедов и откладывающий с булочек и других вкусняшек. 

Начнём с GeForce GTX 1660 Super, которая стоит 21 тысячу рублей и подходит для самых новых и требовательных игр. Учтите, что здесь 6 Гб видеопамяти, а значит потенциал у видеокарты есть, но он не такой гигантский, как вещают некоторые блогеры. Играть можно на высоких настройках графики, ну а ещё полгода назад за такую видеокарту просили от 60 тысяч рублей. Получается приличная экономия для тех, кто умеет тянуть время и ждать. 

Если ожидание стало для вас мучительным, но вы с большим трудом накопили 13 тысяч рублей, берите GeForce GTX 1650. Эту видеокарту можно назвать последним рубежом для тех, кто играет в 1080р. Всё видеокарты NVIDIA по меньшей цене вынудят вас переходить в 900р и ниже. Ну а GeForce GTX 1650 остаётся неплохим выбором для тех, кто любит всяческие стрелялки. Ну или такая видеокарта прекрасно подходит для танкистов, которые игнорируют графические настройки, пытаясь найти самые уязвимые места на технике противника. 

За 11 590 рублей есть GeForce GTX 1630. Эта видеокарта создана для тех, кто хочет купить бюджетную видеокарту, но не готовы тратиться на развлечения. Всё те же танки пойдут без проблем, ну а сложности с разрешением дисплея будут казаться вам сущими пустяками, ведь шанс сэкономить с минимальными потерями куда ценнее. Минус GeForce GTX 1630 заключается в 64-битной шине. Увы, но NVIDIA очень экономила, а в результате получился бюджетный графический чип с ограниченными возможностями.

Если вы ничего не имеете против AMD, то можно взглянуть на Radeon RX 6500 XT. Эта видеокарта может оказаться как очень быстрой, достигая быстродействия GeForce GTX 1660, так и разочаровывать своего владельца. В первом случае у вас должна быть поддержка интерфейса PCIe 4.0, а значит никаких потерь быстродействия не будет. Вы получите неплохую производительность по скромной цене, при этом видеокарта ещё и отличается высокой энергоэффективностью. Даже если у вас блок питания на 450 Вт, то можно брать Radeon RX 6500 XT. Ну а в случае, если ваш компьютер не совсем новый, и там лучше PCIe 3.0 ничего нет, то мы советуем вам остановиться на GeForce GTX 1660 Super. Ничего не поделать, ведь инженеры AMD действительно пожадничали, выпустив неплохую видеокарту с огромным недостатком. 

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
4080 MSI Gaming в продаже
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3070 за 45 тр в Ситилинке
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Новый 13700K и KF дешево в Регарде
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Если вы начали оформлять заказ, но обнаружили на своём кошельке большую дыру, то самое время забыть о покупке видеокарты. Ну или можно купить Radeon RX 550. За 8350 рублей она точно не станет вашей лучшей видеокартой, но позволит приоткрыть дверь в мир компьютерных игр. Рассчитывайте на минимальные настройки графики даже в 900р, при этом некоторые новые игры и вовсе могут не заработать. Здесь всё те же 4 Гб видеопамяти, но работающие на очень медленной скорости. Сама Radeon RX 550 кажется неспешной и подходит для старых блокбастеров 5-летней давности и онлайн-игр. Там она может развернуться в полную силу, ну и не забывайте о танках и шутерах, которые позволяют набивать фраги даже на менее производительных видеокартах.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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