Есть ли ещё порох в пороховницах у старого Ryzen 7 1700X, и можно ли назвать Ryzen 7 7700X самым оптимальным камнем на рынке? Давайте разбираться

Ещё несколько лет назад шли ожесточённые споры на тему того, сколько ядер процессору нужно для полного счастья. Высказывалось несколько мнений. Сторонники Intel уверяли всех в том, что для игр 4 ядра достаточно, ну а для рабочих задач стоит обратить внимание на более производительные камни, которые предназначены для решения сложных алгоритмов, облачных технологий и многого другого. Фанаты AMD упрямо заявляли, что будущее за большим количеством ядер, хотя доказать на тот момент подобные предположения было нечем. Сегодня мы видим, насколько прозорливыми были инженеры красной команды, ведь синие не только догнали, но и обогнали своего идейного вдохновителя по количеству ядер.

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К счастью, сегодня нас Intel не волнует, ведь мы будем изучать, технологический прогресс процессоров AMD. Тесты проведены блогерами с канала TheSpyHood, которые решили выяснить, что вообще произошло с линейкой Ryzen 7 спустя 5 поколений. Все камни имеют 8 ядер и были выпущены с разницей в год или больше. Между сериями Ryzen 5000 и Ryzen 7000 прошло 2 года, а в качестве самого мощного представителя линейки предыдущего поколения выступит Ryzen 7 5800X3D. Это довольно интересный камень, который за счёт большого количества кэша демонстрирует впечатляющее быстродействие. Отметим, что тесты проводились только в играх, а значит технологический потенциал в других задачах останется за кадром. Поскольку среди наших читателей много геймеров, то тему считаем актуальной, ну а в качестве видеокарты использовалась GeForce RTX 4090.

Первоначально мы планировали нарисовать таблицу, разместив там все показатели по каждому процессору, но игр оказалось слишком много, а данных ещё больше. Это может запутать наших читателей, поэтому давайте просто обсудим место каждого процессора, а также сделаем выводы. Прежде всего поговорим о Ryzen 7 1700X. Увы, но даже с такой видеокартой камень не радует. Если вы не будете знать, насколько быстрее более современные представители семейства Ryzen, то просто не сможете понять, почему у вас всё так сильно тормозит. Пожалуй, время Ryzen 7 1700X безвозвратно ушло, а всех владельцев старого процессора мы призываем купить что-то более современное.

А вот Ryzen 7 3800 XT и Ryzen 7 2700X идут вровень. Оба камня демонстрируют неплохие показатели, но сильно отстают от лидеров. Особенно интересен Ryzen 7 3800 XT, который обладает неплохим запасом прочности и при неплохой видеокарте способен вытягивать все игры. Стоит помнить, что максимальная разница между камнями, которую вы можете заметить в тесте, будет таковой только при наличии самой быстрой видеокарты. Если на месте GeForce RTX 4090 окажется GeForce RTX 2060, то и различия между камнями будут далеки от тех, что получили авторы теста. Приятно порадовал Ryzen 7 5800X3D. Как минимум в половине игр он выходит на первое место, хотя и относится к предыдущему поколению. Главный плюс такого камня заключается в том, что вы можете купить бюджетную материнскую плату и недорогую оперативную память, но ваш Ryzen 7 5800X3D окажется всё таким же быстрым, как более дорогие сборки на флагманах.

Если не верите, то обратите внимание на Ryzen 7 7700X. Это новый 8-ядерный камень, который должен был пользоваться бешеной популярностью, но оказался никому не нужным в результате целого ряда неверных решений. В тесте он занимает второе место, слегка уступая Ryzen 7 5800X3D, но проблема здесь не в этом. Так, если вы купите Ryzen 7 7700X, то обнаружите, что материнская плата к нему стоит от 300 долларов, а оперативная память DDR4 не подходит. В результате придётся переплатить кругленькую сумму, получив всё те же 8 ядер, что были в предыдущем поколении. На фоне Ryzen 7 5800X, новинка смотрится неплохо, но против Ryzen 7 5800X3D у новинки вообще нет никаких козырей. Если вы сегодня думаете о сборке нового компьютера, закажите Ryzen 7 5800X3D. Ну а мы подытожим.

За последние несколько поколений инженерам AMD удалось удвоить производительность в играх, а также 3 -4 раза увеличить быстродействие в сложных сценариях. К сожалению, максимальный игровой прирост заметен только с мощной видеокартой, поэтому помните об этом нюансе перед покупкой нового компьютера.

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