Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Core i9-13900K доехал до российских магазинов – есть ли смысл переплачивать за флагман 20 000р
Core i7-13700KF стоит на 25 тысяч дешевле
рекомендации
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Gainward Phantom за 41 тр - надо брать
4080 MSI Gaming по цене Palit
Новейший i9 13900KF немного дешевле
-21000р на RTX 4080 в Ситилинке
3070 Ti за 50 тр
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

Процессоры AMD нового поколения прибыли в российскую розницу с опозданием на неделю по сравнению со стартом общемировых продаж. Некоторые магазины до сих пор не выставили камни семейства Ryzen 7000 на прилавки, что объясняется низким спросом. Сегодня только совсем глупый геймер купит Ryzen 5 7600Х, ведь сборка на этом процессоре обойдётся дороже, чем компьютер на базе Ryzen 9 5950Х. Если вы умеете считать, то предпочтёте обходить новинки AMD стороной, а вот у Intel есть что предложить потенциальным покупателям.

реклама

Всё дело в том, что до недавнего времени в российской рознице была неполная линейка. Вначале в продажу поступил Core i5 13600K, а затем Core i7-13700K и только на этой неделе доехал Core i9-13900K. Перед нами флагман, который получил 24 ядра и 32 потока, а также способен демонстрировать максимальные 5.8 ГГц на одном ядре. Если у вас есть желание и возможности, то вы можете докупить мощную систему жидкостного охлаждения, что позволить выжать из флагмана все соки. Здесь всё зависит от прямых руки и везения. Сложно сказать, что выходит на первое место, но если с деньгами всё в полном порядке, то испытать себя в роли оверклокера можно. Сегодня Core i9-13900K является самым быстрым настольным камнем на планете, а за 61 вы можете купить Core i9-13900KF, который отличается отключённым графическими чипом. Мы очень сомневаемся, что владелец суперфлагмана будет играть в косынку, ведь такую мощь берут под видеокарту уровня GeForce RTX 4090.

По непонятной причине Ryzen 9 7950X стоит 69 тысяч рублей. Неясно, почему менее скоростной камень AMD дороже флагмана Intel. Если у вас есть ответ на этот вопрос, то милости просим в комментарии, а мы отметим, что логики в покупке Ryzen 9 7950X нет, а сам он подходит только для тестов, доказывая отставание от Core i9-13900K по всем направлениям. 

Если вы хотите купить мощный процессор, но полагаете, что 61 тысяча – это откровенный перебор, то берите Core i9-12900K. Это флагман предыдущего поколения, который прекрасно справляется со всеми играми, без просадок и потери быстродействия. Новинка определённо быстрее, но разницу можно заметить в синтетических тестах и в паре с видеокартой GeForce RTX 4090. Ну а тем, у кого нет 160 тысяч на такой графический чип, стоит присмотреться к Core i9-12900K, которая даст возможность сэкономить 18 тысяч с минимальными потерями fps.

Ну или за эту же сумму купите Ryzen 9 5950X. Ещё никогда флагман AMD предыдущего поколения не стоил так дёшево, при этом его преимущества очевидны. Так, он всё ещё способен показывать огромную производительность, но требует минимального количества вложения денег. По факту, ни один камень из нашей подборки не обойдётся вам так дёшево. Да, с Core i9-12900K можно собрать систему быстрее, но и цена такого железа окажется выше. Ryzen 9 5950X способен решать сложные рабочие задачи, ну а мы предлагаем оставить синтетические тесты энтузиастам. 

За 37 тысяч вы можете найти Core i7-13700KF. Это почти флагман, цена на который ощутимо ниже, чем просят за самый быстрый камень на рынке. Нам кажется, что Core i9-13900KF стоит так дорого только из-за премиальной наценки, ну а для разумных геймеров есть 16-ядерный Core i7-13700KF. С тактовой частотой до 5.4 ГГц и шансом на разгон позволит вам в играх получать максимум возможного, хотя конечная стоимость системы зависит от того, какой результат вы хотите получить. Если речь идёт о разгоне, то обойдётся такой компьютер очень недёшево. Кстати, Core i7-13700KF в играх быстрее Ryzen 9 7950X, который стоит на 30 тысяч дороже. 

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
4080 MSI Gaming в продаже
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3070 за 45 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Всего 28 тысяч стоит Core i5-13600KF. Это ещё один камень с разгонным потенциалом. Многие геймеры предпочитают именно такие процессоры, хотя никогда не пользуются открывающимися оверклокерскими возможностями. Мы полагаем, что в этом случае нет необходимости тратиться на флагманскую видеокарту. Зачем, если вас интересуют стабильные частоты, а заложенных возможностей выше крыши. Для владельцев GeForce RTX 4090 такого камня будет явно маловато, ну а всем остальным, кто не нашёл у себя заначку на 160 тысяч, рекомендуем не искать правду в тестах, ведь вся прелесть Core i5-13600KF кроется в том, что он обладает высокой производительностью из коробки. По факту, это один из самых скоростных игровых камней на рынке.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#процессоры #оптимальные ценовые предложения #core i9-13900k
2
Показать комментарии (2)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Гиперактивное солнечное пятно выбросило в сторону Земли порцию солнечных вспышек
2
Стала известна рекомендованная стоимость GeForce RTX 4070 Ti — выгоднее RTX 4080, но всё ещё дорого
66
Ученые: Физическая активность способна изменить генетику человека
1
Коршун, обученный индийской армией, охотится на беспилотники
6
Армия США выбрала V-280 Valor для замены вертолетов AH-64 Apache и UH-60 Black Hawk
9
Оперативная память DDR4 продолжает дешеветь в российских магазинах
20
Разработчики NFS: Unbound пояснили, почему нет поддержки PlayStation 4 и Xbox One
4
В CD Projekt Red назвали причину, из-за которой в Cyberpunk 2077 так и не появился мультиплеер
3
Gainward выпустит модификацию видеокарты GeForce RTX 4080 Phoenix GS с отборными GPU
+
Как усовершенствованная Diablo II: журналисты остались в восторге от Diablo IV
6
Илон Маск уступил титул самого богатого человека в мире французскому бизнесмену Бернару Арно
+
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti в российских магазинах подешевела и стоит менее 50 тысяч рублей
5
С производством RX 7900 серьезные проблемы, будет дефицит – Igor'sLAB
15
TSMC уже разрабатывает 1-нм техпроцесс
11
Германия "прокатила" Украину с поставкой ЗРК Patriot - Польша не спорила
3
«Выживач» Valheim в скандинавском сеттинге получил крупный патч с десятками нововведений
+
CD Projekt RED раскрыла детали обновленной версии The Witcher 3
8
Nike продала NFT-изображение кроссовок за 130 тысяч долларов
7
Майнерская монетка Radiant (RXD) за последние недели выросла в 5 раз
1
Орион возвращается домой: Капсула НАСА пролетела в 128 км над Луной и теперь направляется к Земле
5

Популярные статьи

Как Турция "троллит" европейских покупателей российской нефти
12
AMD Radeon RX 6600m - мутант из Поднебесной
144
Делаем правильный полупассивный режим для SFX-блока питания
148
The Callisto Protocol - Рецензия
33
Найден недорогой и эффективный способ победить все варианты коронавируса SARS-CoV-2
21
Как Европарламент опозорился с объявлением России спонсором терроризма
32
Главные игры декабря 2022 года
18
Лучшие китайские бренды смартфонов 2022 - обзор, рейтинг, описание
7
Чимбальбом - 0: Первый эксперимент
58
Недостатки истребителей F-35 не удовлетворяют оборонные потребности Австралии
39

Сейчас обсуждают

О Боже мой, они убили Шешу! Сволочи!
18:18
ждёшь?
Недостатки истребителей F-35 не удовлетворяют оборонные потребности Австралии
О Боже мой, они убили Шешу! Сволочи!
18:17
хороший попил это в рашкованской армии, до чего попилились, что на трусы собирают солдатам
США намерены продать Тайваню 100 новейших ракет Patriot PAC-3
VRoman
18:17
А я вот понять не могу, чего может карта за 8000, чего не удаётся карточке с идентичным чипом за 1600? Кто её берёт за 8000? Если мало памяти, то не лучше или взять две по 1600? Наверняка две будут бы...
Стала известна рекомендованная стоимость GeForce RTX 4070 Ti — выгоднее RTX 4080, но всё ещё дорого
BPretender
18:16
Это тебе, лоху, рассказала твоя пропаганда, что их спи3**ли и продают, а ты от своей слабоумности поверил... Возьми и продай такой прибор в Украине и я посмотрю что с тобой будет... Ты назвал вполне к...
Какие дроны использовала Украина во время атаки на аэродром РФ, и стоит ли ждать новых прилётов
blue blood
18:15
Чего? Куй изо рта вынимай когда говоришь, а то не понятно ничего.
Недостатки истребителей F-35 не удовлетворяют оборонные потребности Австралии
blue blood
18:14
Молодец, хрюкни ещё
Недостатки истребителей F-35 не удовлетворяют оборонные потребности Австралии
REY_B_
18:14
Опять кол не ставится. Статья рекламная? - Интелы и стоят дёшево, что так рынок порешал. Интел же не корпорация Бобра!
Core i9-13900K доехал до российских магазинов – есть ли смысл переплачивать за флагман 20 000р
spambomber3
18:13
Что курят эти учОные?
Ученые открыли новый способ космических путешествий - до Юпитера можно будет добраться за 2 месяца
Сева Шевченко
18:13
А вот и не угадали, мaндoвoшки, сегодня я нажрался, и я сегодня за Путина
Какие дроны использовала Украина во время атаки на аэродром РФ, и стоит ли ждать новых прилётов
VRoman
18:12
Всё будет, кроме меньшей цены.
Стала известна рекомендованная стоимость GeForce RTX 4070 Ti — выгоднее RTX 4080, но всё ещё дорого
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем