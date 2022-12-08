Core i7-13700KF стоит на 25 тысяч дешевле

Процессоры AMD нового поколения прибыли в российскую розницу с опозданием на неделю по сравнению со стартом общемировых продаж. Некоторые магазины до сих пор не выставили камни семейства Ryzen 7000 на прилавки, что объясняется низким спросом. Сегодня только совсем глупый геймер купит Ryzen 5 7600Х, ведь сборка на этом процессоре обойдётся дороже, чем компьютер на базе Ryzen 9 5950Х. Если вы умеете считать, то предпочтёте обходить новинки AMD стороной, а вот у Intel есть что предложить потенциальным покупателям.

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Всё дело в том, что до недавнего времени в российской рознице была неполная линейка. Вначале в продажу поступил Core i5 13600K, а затем Core i7-13700K и только на этой неделе доехал Core i9-13900K. Перед нами флагман, который получил 24 ядра и 32 потока, а также способен демонстрировать максимальные 5.8 ГГц на одном ядре. Если у вас есть желание и возможности, то вы можете докупить мощную систему жидкостного охлаждения, что позволить выжать из флагмана все соки. Здесь всё зависит от прямых руки и везения. Сложно сказать, что выходит на первое место, но если с деньгами всё в полном порядке, то испытать себя в роли оверклокера можно. Сегодня Core i9-13900K является самым быстрым настольным камнем на планете, а за 61 вы можете купить Core i9-13900KF, который отличается отключённым графическими чипом. Мы очень сомневаемся, что владелец суперфлагмана будет играть в косынку, ведь такую мощь берут под видеокарту уровня GeForce RTX 4090.

По непонятной причине Ryzen 9 7950X стоит 69 тысяч рублей. Неясно, почему менее скоростной камень AMD дороже флагмана Intel. Если у вас есть ответ на этот вопрос, то милости просим в комментарии, а мы отметим, что логики в покупке Ryzen 9 7950X нет, а сам он подходит только для тестов, доказывая отставание от Core i9-13900K по всем направлениям.

Если вы хотите купить мощный процессор, но полагаете, что 61 тысяча – это откровенный перебор, то берите Core i9-12900K. Это флагман предыдущего поколения, который прекрасно справляется со всеми играми, без просадок и потери быстродействия. Новинка определённо быстрее, но разницу можно заметить в синтетических тестах и в паре с видеокартой GeForce RTX 4090. Ну а тем, у кого нет 160 тысяч на такой графический чип, стоит присмотреться к Core i9-12900K, которая даст возможность сэкономить 18 тысяч с минимальными потерями fps.

Ну или за эту же сумму купите Ryzen 9 5950X. Ещё никогда флагман AMD предыдущего поколения не стоил так дёшево, при этом его преимущества очевидны. Так, он всё ещё способен показывать огромную производительность, но требует минимального количества вложения денег. По факту, ни один камень из нашей подборки не обойдётся вам так дёшево. Да, с Core i9-12900K можно собрать систему быстрее, но и цена такого железа окажется выше. Ryzen 9 5950X способен решать сложные рабочие задачи, ну а мы предлагаем оставить синтетические тесты энтузиастам.

За 37 тысяч вы можете найти Core i7-13700KF. Это почти флагман, цена на который ощутимо ниже, чем просят за самый быстрый камень на рынке. Нам кажется, что Core i9-13900KF стоит так дорого только из-за премиальной наценки, ну а для разумных геймеров есть 16-ядерный Core i7-13700KF. С тактовой частотой до 5.4 ГГц и шансом на разгон позволит вам в играх получать максимум возможного, хотя конечная стоимость системы зависит от того, какой результат вы хотите получить. Если речь идёт о разгоне, то обойдётся такой компьютер очень недёшево. Кстати, Core i7-13700KF в играх быстрее Ryzen 9 7950X, который стоит на 30 тысяч дороже.

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Всего 28 тысяч стоит Core i5-13600KF. Это ещё один камень с разгонным потенциалом. Многие геймеры предпочитают именно такие процессоры, хотя никогда не пользуются открывающимися оверклокерскими возможностями. Мы полагаем, что в этом случае нет необходимости тратиться на флагманскую видеокарту. Зачем, если вас интересуют стабильные частоты, а заложенных возможностей выше крыши. Для владельцев GeForce RTX 4090 такого камня будет явно маловато, ну а всем остальным, кто не нашёл у себя заначку на 160 тысяч, рекомендуем не искать правду в тестах, ведь вся прелесть Core i5-13600KF кроется в том, что он обладает высокой производительностью из коробки. По факту, это один из самых скоростных игровых камней на рынке.