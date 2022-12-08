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Рубль начал дешеветь – сколько будет стоит доллар на конец декабря и почему не нужно покупать евро
Если не покупать евро и доллары, так что же тогда копить? Давайте разбираться
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Если вы внимательно читали экономические новости, то могли неоднократно слышать прогнозы о падающем курсе рубля. Аналитики ещё летом спорили о том, сколько должна стоить российская валюта осенью, в начале зимы и в канун Нового года. Предполагалось, что адекватный курс должен быть установлен на уровне 70-80 рублей за 1 американский доллар, что обосновывалось несколькими причинам. Прежде всего стоит понимать, что такой курс заложен в российском бюджете. Вот и выходит, что сильный рубль приводит к тому, что казна недополучает немалую сумму денег. В идеальном мире, где нет долларовой зависимости, таких проблем нет, ведь все расчёты осуществляются в национальных валютах, но мы далеки от такой реальности, поэтому все экспортные деньги переводятся в американские, а значит курс 60-к-1 для экономики пока хуже, чем 70-к-1. 

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Но если для государства сильный рубль сегодня невыгоден, то для обычных граждан это лучшее время для накоплений. Кто-то покупает криптовалюту, другие доллары и евро. По данным Центробанка, с начала лета происходит снижение интереса к наличным валютам среди россиян, а на централизованных торгах роль доллара и евро снижается. Потенциальные покупатели с большим интересом смотрят в сторону юаня. Можно предположить, что речь идёт об импортёрах, для которых китайская валюта крайне важна, поскольку позволяет вести закупки в Поднебесной без посредников. Падает и процент долларовых транзакций в мировой экономике. По итогам 2022 года этот показатель впервые за десятилетия ушёл ниже 40%, а всё идёт к тому, что доллар продолжит вытесняться из мировой экономической системы. Вот только всё это будет не завтра, а пока курс рубля всё также исходят из того, сколько российских денег дадут за заморский доллар. 

Если вы обратите на график выше, то сможете увидеть, что рубль дешевеет. Сегодня курс приближается к отметке 63 за 1 доллар, а аналитики спорят о том, чего от российской валюты ожидать в ближайшие недели. По мнению большинства экспертов, причина падения рубля состоит в том, что национальная валюта РФ всё ещё не потеряла привязку к нефти. Нужно понимать, что энергоресурсы являются основной частью экспортных доходов, ну а пока в России не научились делать самые быстрые процессоры и видеокарты на планете, цена на чёрное золото будет давить на экономику. Совсем недавно нефть подешевела ниже 80 долларов, а ограничения со стороны ЕС и вовсе приводят к тому, что прежние рынки перестают приносить прибыль. Сегодня российским экспортёрам нужно искать новые каналы сбыта. Нет никаких сомнений, что доставлять топливо в Европу быстрее и дешевле, чем в Индию или другие страны Азии и Африки. Есть информация о том, что различные российские структуры уже подстелили соломку, купив не меньше 100 танкеров за 2022 год, но пока неясно, достаточно ли это для обхода санкций. 

Сегодня падение рубля остановилось, а аналитики предлагают дождаться двух ключевых событий. Первое случится 14 декабря, когда ФРС США планирует в очередной раз повысить процентную ставку. Есть мнение, что рубль начнёт дорожать, если будет принято решение поднять ставку не больше, чем на 50 пунктов. Ну а 16 декабря уже Центробанк РФ объявит о решении по ключевой ставке. После этого рубль либо устремится вверх, вернувшись на комфортный для него курс 60-к-1, либо начнёт дешеветь. Исключать падения ниже 70 рублей за доллар не стоит, но экономисты полагают, что пока предпосылок для этого немного. Да, для бюджета было бы неплохо, если бы национальная валюта подешевела, вот только попытки ручной коррекции могут привести к тому, что рубль рухнет, а это уже сродни катастрофе. 

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Именно поэтому предполагается, что Новый год рубль встретит с курсом 60-62 за 1 доллар. Не исключено, что в случае негативных сценариев с российской нефтью и последствиями тех или иных решений регуляторов России и США, курс может снизиться до 64 рублей, но до 70 точно не дойдёт (если верить специалистам). А вот евро способен преподнести несколько сюрпризов. Вполне вероятными видятся сразу два сценария. В первом случае евро может укрепиться, а уже в январе курс составит 68-к-1 (рубли – евро). Нам такой сценарий кажется маловероятным, поскольку на фоне отказа от российской нефти и сложностей с поставками газа может возникнуть энергетический кризис. Экономика Еврозоны находится не в лучшем состоянии, а предпосылок для укрепления мало. И вот здесь на сцену выходит второй сценарий, при котором евро может ощутимо упасть, утянув за собой всю европейскую экономику. Эксперты предполагают повременить с покупкой евро, хотя не факт, что основные прогнозы сбудутся. 

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#экономика #рубль
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