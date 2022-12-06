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Почему сегодня видеокарты AMD выгоднее NVIDIA, и кто переплачивает за бренд NVIDIA до 35 000р
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Многие геймеры покупают видеокарты необдуманно, а в результате получают далеко не самые выгодные предложения за свои деньги. Поскольку этим ребятам никто не скажет об их невероятной глупости, то они счастливо пребывают в неведении, ну а продвинутые любители компьютерных игр так себя не ведут. Эти ребята делают выбор сознательно, а в результате получают то, что кажется им самым выгодным и оптимальным. В связи с этим стоит назвать несколько наиболее популярных тактик покупки видеокарт. 

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Некоторые геймеры отправляются на вторичный рынок. Им кажется, что там можно найти предложение дешевле, чем в магазине. Согласимся, что отчасти это так, вот только никто не гарантирует, что вам достанется рабочая видеокарта, ведь среди продавцов встречаются майнеры и мошенники. Кто-то предпочитает брать новинки сразу же после их появления на рынке. Не исключено, что такое поведение не лишено логики, ведь вам достаётся самая быстрая видеокарта в своём ценовом сегменте, а значит можно рассчитывать на высокий потенциал и актуальность на протяжение многих лет. Ну а есть геймеры, которые ждут выхода нового поколения графических чипов с целью купить видеокарту из поколения предыдущего со скидками. 

Увы, но на этот раз NVIDIA нас скидками не радует, поэтому придётся обратиться к AMD, где есть несколько интересных предложений. Давайте сравним ассортимент флагманов обеих компаний, а после сделаем выводы. Radeon RX 6950 XT стоит 85 530 рублей. Это одна из самых мощных видеокарт предыдущего поколения, которая даже сегодня занимает четвёртую строчку по игровой производительности. Если вас интересует разрешение 4К, то вы попали по нужному адресу, ведь в большинстве игр Radeon RX 6950 XT обеспечит больше сотни кадров в секунду, ну а любителям трассировки лучей мы советуем проходить мимо. Если вас интересует эта весьма сомнительная технология, то стоит обратить своё внимание на GeForce RTX 3090 Ti. Зелёный флагман предыдущего поколения стоит всего 119 тысяч рублей, но зато порадует вас красивыми лучиками. В играх обе видеокарты почти идентичны, правда у последней на 8 Гб больше видеопамяти. Если не вдаваться в детали, то на большинстве процессоров разницы не будет, ну а переплата кажется просто огромной, ведь у нас просят добавить 35 тысяч рубликов лично в карман дядюшке Хуангу. Вы как хотите, а мы откажемся от такого щедрого предложения. 

Radeon RX 6900 XT оценивается в 75 тысяч рублей. Это ощутимо дешевле начальной рекомендованной цены для рынка РФ, правда после этого доллар неплохо упал, с сама видеокарта не раз дешевела. В любом случае для российского рынка это весьма неплохая цена, ведь вы получаете всё тот же ультимативный уровень быстродействия в разрешении 4К. На борту вы найдёте 16 Гб видеопамяти, которых будет достаточно ещё как минимум 5 лет. Ну а в качестве конкурента можно обратить внимание на GeForce RTX 3080 Ti. Обе видеокарты примерно идентичны по быстродействию, ну а Radeon RX 6900 XT ещё и предлагает на 4 Гб видеопамяти больше. Фанатам лучей брать строго NVIDIA, ну а переплата в 25 тысяч рублей за эту технологию кажется мелочью, ведь вы сможете созерцать правильные отражения и световые эффекты. Плохо, что создатели игр нечасто используют трассировку лучей, но это не должно заботить истинного фаната зелёного лагеря. 

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Radeon RX 6800 XT и вовсе предлагается дешевле 60 тысяч рублей. Мы впервые видим такую цену, а всё идёт к тому, что стоимость флагмана вскоре окажется ещё ниже, ведь на носу релиз нового поколения графических чипов. Что до Radeon RX 6800 XT, то на высоких настройках графики с такой видеокартой не стыдно даже в 4К, а значит вы можете сэкономить на покупке более дорогих решений, оставаясь в самом продвинутом игровом разрешении. Что любопытно, на этот раз прямая конкурентка из лагеря NVIDIA также стоит на уровне 60 тысяч рублей. Это очень хорошая информация, ведь GeForce RTX 3080 обладает высоким игровым потенциалом и будет радовать своего владельца много лет. Стоит заметить, что данная видеокарта предлагает всего 10 Гб видеопамяти, тогда как у Radeon RX 6800 XT в наличии все 16 Гб. Эксперты спорят относительно того, когда требования в играх перешагнут через отметку в 10 Гб. Пожалуй, это уже случилось, но пока всё не настолько критично, чтобы говорить о нехватке видеопамяти. Не исключено, что в 2023 году появится игры, в которых GeForce RTX 3080 будет тяжело, но вы всегда можете снизить настройки графики, или дальность прорисовки объектов.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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