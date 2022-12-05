Не исключено, что уже вскоре за 1 монету будут давать больше 18 000 долларов

В ноябре Биткоин находился между молотом и наковальней. О стабильности в такой ситуации говорить не приходилось, а в результате курс опускался ниже 16 тысяч, что привело к сильной панике, когда трейдеры лишились миллионов долларов, а обычные держатели быстро избавлялись от своих капиталов. По данным инсайдеров, всё это время группа неизвестных покупателей продолжала вымывать с рынка поступающие туда монеты. В данном случае говорить о Китах не приходится, ведь Биткоины отправлялись на небольшие кошельки. Несмотря на это медведей удалось остановить, хотя рынком по-прежнему правят продавцы. Немалую их часть составляют майнеры, которым сегодня приходится туго. Известно, что многие крупные компании вынуждены распродавать своё оборудование, а кредитный долговой портфель мешает расширять производственные мощности. Аналитики отмечают, что есть лица, которые заинтересованы в резком снижении стоимости цифрового золота. И вот здесь речь идёт о Китах, которые мечтают скупить побольше монет по 10 000 долларов. Неясно, кто в итоге одержит верх, но утро понедельника 5 декабря Биткоин начал оптимистично.

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По данным экспертов, текущую неделю ожидается подорожание всех основных криптовалют, а причина кроется в том, что рынок должен отыграть часть последующего падения, которое ожидается после заседания ФРС США. Поясним: в пятницу состоялось очередное заседание американского регулятора, в ходе которого были озвучены некоторые экономические показатели. Как выяснилось, наблюдается рост почасовой оплаты труда, а также снижение безработицы. Резких улучшений нет, но цифры оказались выше тех, что прогнозировались регулятором, поэтому глава ФРС заявил о том, что ведомство может пересмотреть политику относительно повышения кредитных ставок. Аналитики полагают, что вместо 75 пунктов (в ноябре), 14 декабря регулятор повысит ключевую ставку на 50 базисных пунктов. Поскольку даже это не снижает ястребиного настроя ФРС, то ожидается очередное падение рынка ценных бумаг, а значит биржевые индексы пойдут вниз. Ну а пока наблюдается затишье, самое время Биткоину набрать жирка.

Предполагается, что к концу недели за 1 монету могут давать дороже 18 500 долларов. На самом деле эта кратковременная оттепель ни на что не влияет, но даже такая передышка будет полезной. Как мы уже указывали выше, сегодня многие майнеры имеют проблемы с доступом к ликвидности. Попытки выручить реальные деньги ни к чему не приводят, ведь цена Биткоина слишком низкая. Ну а получив за каждую монету пару тысяч долларов, можно рассчитывать на небольшую прибыль. Стоит понимать, что прогноз на повышение может и не оправдаться, ведь цифровое золото находится в куда более сложном положении, чем многие полагают. К примеру, на рынок давит недавнее решение о создании потолка цен на российскую нефть. Сегодня новое правило вступает в силу, а значит пока предсказать реакцию крупных игроков сложно. Заседание ОПЕК+ закончилось ничем, но аналитики предупреждают, что картель в любой момент может прийти к решению сократить добычу на 2 миллиона баррелей в сутки. Эффект от такого решения будет непредсказуемым, что непременно скажется на курсе Биткоина.

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Пока аналитики спорят о том, что будет с курсом цифрового золота на этой неделе, мы с вами познакомимся с прогнозом на 2023 год. Есть мнение, что вторая половина года станет для Биткоина временем возвращения к высоким позициям. Предполагается, что какое-то время цифровое золото будет расти медленно, но уже к июню подорожает до 50 000 долларов. В качестве основы для подсчётов называется уровень Фибоначи, ну а окончание 2022 года криптовалюты могут встретить на очередном дне. Предполагается, что на начало января стоимость первой криптовалюты может снизиться до 10 тысяч долларов. Нужно помнить, что все подобные прогнозы учитывают только некоторые факторы, ну а эксперты забывают о политической неопределённости. Высказывается мнение, что Биткоин начнёт дорожать после того, как глобальное противостояние войдёт в спящую стадию. Это значит, что крупные инвесторы ждут завершения конфликта в Украине. Если всё это окончится к середине 2023 году, то не исключено, что криптовалюты действительно начнут дорожать. Источники: 1, 2, 3, 4.