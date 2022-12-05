Что ждёт российских миллиардеров и их деньги? Давайте разбираться

Российские миллиардеры стали первыми, кто попал под каток американских санкций ещё в конце февраля 2022 года. Нет никаких сомнений, что демократические институты Западного мира активно готовились к тому, чтобы наложить лапу на все эти деньги, хотя пока по бумагам произошла обычная заморозка активов. Последние полгода европейские чиновники изучали возможность конфискации как частных, так и государственных денег граждан России. Высказывались различные мнения, ну а в результате никакого решения принято не было. Эксперты полагают, что подобные действия станут началом конца действующей финансовой системы, основанной на принципах уважения к суверенитету других государств и неукоснительном соблюдении права частной собственности. Если судить по последним событиям, некоторые идеи у европейцев всё же появились.

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Согласитесь, что если нельзя насильно отнять деньги у миллиардеров, то всегда можно попросить культурно, вдруг граждане РФ добровольно отдадут честно нажитые капиталы. В октябре главе украинского НБУ пришло письмо от совладельца Альфа-Банка Украина Михаила Фридмана. В тексте открыто предлагалось подарить Украине банк, а также влить в него совершенно бесплатно 1 миллиард долларов. Может показаться, что владельцы показывают невероятную щедрость, вот только всё совсем не так. Средства Альфа-групп заморожены, а Фридман всего лишь предложил передать деньги, которые и без того ему никогда не вернут. Проще говоря, перевести с заблокированных счетов в Европе 1 миллиард. Свои действия он объяснил личной позицией по данному вопросу, а выделение миллиарда – правильным шагом по восстановлению украинской банковской инфраструктуры. На тот момент Михаил конкретного ответа не получил, но происходящее сегодня говорит о том, что в кулуарах политических европейских элит слова Фридмана были услышаны.

Начнём с того, что совершенно внезапно Михаил был задержан властями Британии. Миллиардера пожурили, а после отпустили под залог. Неясно, какие он там подписывал бумаги, но в понедельник советник главы офиса президента Украины вышел к прессе с заявлением о начале национализации Альфа-банка. Что любопытно, владельцы неоднократно пытались договориться и с Европой, и с Украиной, но сдержать аппетиты местных политиков не смог даже 1 миллиард долларов. Если вы не в курсе, то Альфа-банк прошёл ребрендинг, в результате которого получил название Сенс Банк, ну а настойчивые попытки владельцев выйти из-под санкций не увенчались успехом. По данным украинских властей, владельцы не паникуют, инвесторы с пониманием отнеслись к проблеме, а национализация проводится в соответствие с законодательством.

Некоторые эксперты выражают мнение, что происходящее сегодня является сигналом для всех российских олигархов, годами вливавших миллиарды долларов в европейскую экономику. Шансов вернуть заблокированные деньги почти нет, ну а получить право на безбедное существование требуется ещё заслужить. Все необходимые слова в поддержку Украины олигархи уже сказали, осталось только получить от них письменное согласие об отказе от претензий на те самые миллиарды долларов. Ясно, что совсем без денег бедолаг не оставят, ведь только один домик Абрамовича сжигает 1 миллион долларов в месяц. Кстати, если мы заговорили о Романе, то стоит добавить, что клуб Челси был продан за кругленькую сумму, доступа к которой у миллиардера нет. Сразу же после перевода миллиардов был создан фонд, который должен осуществлять те или иные гуманитарные миссии, в том числе и в Украине.

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Отметим, что особого выбора у российских олигархов сегодня нет. Нужно было ещё 8 лет назад начать переводить свои деньги обратно в РФ, но такая недальновидность свойственна не только частным лицам, но и государственным мужам. Вы ведь помните о том, что 300 миллиардов российских долларов арестованы в США?