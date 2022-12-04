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Какую видеокарту купить, если у вас есть 40 тысяч рублей и желание играть во все игры даже в 2К
Есть как минимум 6 видеокарт, изучением которых мы и займёмся
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Если вы покупаете видеокарту раз в 5 лет, то сегодня придя в магазин можете очень сильно удивиться. Дело в том, что за эти годы ситуация кардинально переменилась, а ценовые сегменты претерпели значительных изменений. За флагманы просят под 2000 долларов, что в переводе на российские рубли составляет 160 тысяч и дороже. При этом на протяжение прошлых двух лет нам рассказывали сказки о том, что серия GeForce RTX 3090 не относится к флагманской, поскольку создана для энтузиастов с неограниченным бюджетом. Вот только в поколение текущем NVIDIA не придумала ничего лучше, как установить цену на GeForce RTX 4080 на уровне 1200 долларов, а в результате купить такую видеокарту в Европе можно не дешевле 1500 евро.

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Но если проблемы зажиточных геймеров нас с вами волнуют мало, то собственный кошелёк остаётся крайне важен, вот только дядюшка Хуанг заглянул и туда. Дело в том, что самый массовый сегмент стал ощутимо дороже. За GeForce RTX 3060, которая вышла почти 2 года назад, всё ещё просят больше 300 долларов, а значит за это время графический чип не достиг даже рекомендованной стоимости. Ну а в российских реалиях, когда санкции перемешались с непонятным курсом рубля, цены и вовсе такие, что большинство геймеров бросает свои увлечения и идёт в спортивный зал или начинает вести здоровый образ жизни. Да, мы теряем этих людей навсегда, а значит нужно что-то делать. Увы, повлиять на цены мы не можем, но попытаться разобраться в видеокартах от 30 до 40 тысяч рублей – это вполне реальная задача. Давайте выясним, какие графические чипы являются наиболее выгодными, а какие стоит обходить стороной.

Начнём с изучения двух противников: Radeon RX 6650 XT против GeForce RTX 3060. Поскольку рыночная доля AMD снизилась до 10%, то нет ничего удивительного в том, что могли и вовсе ничего не слышать о первой видеокарте. А вот и зря, ведь перед нами действительно выгодное предложение. Radeon RX 6650 XT абсолютно во всех играх быстрее GeForce RTX 3060, а если говорить о средних показателях, то разница стартует с 10% и выше. Проблема в том, что геймеры выбирают зелёный лагерь, ну а GeForce RTX 3060 ещё и предлагает больше видеопамяти. Представленные модели мало чем отличаются друг от друга, а вот тем, у кого старый блок питания, мы настоятельно рекомендуем взять Radeon RX 6650 XT. Она и быстрее, и ест меньше электричества.

На самом деле ещё недавно Radeon RX 6650 XT казалась самой выгодной видеокартой в данном ценовом сегменте, вот только после долгих мучений в продажу поступила Radeon RX 6700. Этот графический чип вначале существовал только в фантазии майнеров, но после попал на рынок, оставаясь почти незамеченным для игрового сообщества. Раз уж вы нашли время и прочитали об этой видеокарте, то вам стоит знать, что она на 10% быстрее Radeon RX 6650 XT, а стоит всего на полторы тысячи дороже. С нашей точки зрения это более оптимальный выбор. Фанатам NVIDIA в качестве утешительного приза можем порекомендовать GeForce RTX 3060 Ti. По быстродействию эта видеокарта чуть медленнее Radeon RX 6650 XT, а значит привлекает только трассировкой лучей, где зелёные традиционно лучше.

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Ещё совсем недавно в сегменте от 30 до 40 тысяч рублей соперничали только указанные выше графические чипы. Мало того, последние два и вовсе предлагалась за 41 тысячу и дороже, ну а недавно начали дешеветь более мощные видеокарты. К примеру, за Radeon RX 6700 XT просят всего 37 тысяч рублей. А вот это уже очень жирное предложение. Здесь и 12 Гб видеопамяти, и 192-битная шина, и скорость, на которую ни одна указанная выше видеокарта не способна. Разница огромна, ведь во многих играх Radeon RX 6700 XT быстрее GeForce RTX 3060 на 30%. Вот и думайте, что брать, а мы заметим, что есть ещё GeForce RTX 3070. Если вы не могли определиться с выбором, то сегодня самое время признать, что данный графический чип является самым выгодным предложением до 40 тысяч рублей. Сравнивать с GeForce RTX 3060 глупо, а в качестве ложки дёгтя можем назвать только 8 Гб видеопамяти. Да, такое количество неприемлемо для такой мощной видеокарты. Что поделать, NVIDIA экономит на геймерах, ну а вы теперь знаете, какую видеокарту купить, если у вас есть 40 тысяч рублей.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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