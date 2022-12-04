Причина в кредитном портфеле, который завис над головами европейских и многих американских майнеров

Доходы майнеров росли весь 2021 год. Особенно хорошо себя чувствовали шахтёры, купившие основную часть оборудования в 2020, когда железо для добычи Биткоинов стоило ощутимо дешевле. Эти компании быстро отбили вложения и начали новое ралли реинвестирования. Казалось, что купить десятки тысяч ASIC-майнеров – это хорошая идея, вот только оборудование дорожало вместе ростом курса криптовалют, а ликвидности хватало не всем. К счастью, на помощь фермерам всегда готовы были прийти кредитные организации и щедрые инвесторы. Деньги лились рекой, а майнинговые компании строили бизнес-планы. Некоторые из них за считанные месяцы превратились в единорогов, а руководство получило миллиарды долларов реальных денег.

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Если вы обратите внимание на курс Биткоина, то сможете убедиться в том, что с весны за 1 монетку давали всё меньше и меньше, что не могло не сказаться на плачевном положении майнеров. Эксперты отмечают, что у владельцев нового оборудования порог доходности наступит ещё не скоро, а значит даже сегодня эти фермеры продолжают получать прибыль, вот только и здесь не всё так просто, как может показаться. Журналисты Bloomberg раскопали любопытные факты, свидетельствующие о том, что целый ряд крупных майнеров терпит крах, а причина в кредитах, которые нужно отдавать. Журналисты отмечают, что общая сумма, которую нужно вернуть за ASIC-майнеры, доходит до 4 миллиардов долларов, ну а у многих шахтёров просто нет свободных денег. Добыча Биткоина приносит намного меньше, чем планировалось, ну а текущие доходы может и позволяют выходить в плюс по электричеству и обслуживанию железа, но точно не гарантируют возврата кредитов.

Журналисты отмечают, что многие крупные майнинговые компании уже приступили к распродаже железа, пытаясь вернуть хоть какую-то часть денег жадным кредиторам. Проблема усугубляется, ведь цены на подобное оборудование сильно просели, а значит шахтёрам приходится сливать дорогостоящее железо намного дешевле, чем они его сами покупали. Но если некоторые всё же способны выпутаться из сложного положения, то другие и вовсе вынуждены искать дополнительное рекредитование, поскольку оборудование уже находится в залоге. О проблемах сообщили: Galaxy Digital, BlockFi, Celsius Network, Iris Energy, NYDIC, Core Scientific и другие. Особенно плохо идут дела у европейских фермеров, а также тех, кто размещал свои мощности в регионах с высокой стоимостью электричества.

А вот в России у майнеров дела идут неплохо. Как оказалось, сегодня при цене электричества в 0.07 доллара за 1 кВт добыча одной монеты Биткоина обходится в 11 тысяч долларов. Получается, что отечественные майнеры будут получать высокий доход даже тогда, когда курс цифрового золота упадёт ниже 15 тысяч долларов за монету. По данным российского поставщика Chilkoot, за октябрь и ноябрь спрос среди российских фермеров на ASIC-майнеры резко вырос. Если сравнивать с показателями 2021 года, то за первые три квартала текущего года удалось продать на 65% больше подобных устройств. Не менее внушительные цифры приводят специалисты BitRiver. По их данным, спрос на оборудование вырос как минимум на 50%, а российские шахтёры продолжают скупать всё доступное железо. По данным экспертов, происходящее обусловлено несколькими факторами. Прежде всего речь идёт о низкой стоимости электричества в России, что делает добычу привлекательной, а возврат инвестиций реальным даже при дальнейшем падении стоимости Биткоина. Но не стоит забывать и об отложенном спросе. Так, в 2021 году оборудование стоило очень дорого, а в результате многим небольшим и средним по величине компаниям было недоступно. Сегодня в Россию завозятся партии из Китая, где майнинг запрещён. Нет ничего удивительного в том, что отечественные фермеры сметают сильно подешевевшее железо.

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Прибавьте к этому тот факт, что российским майнерам никто не выдавал миллионы долларов кредитов в 2021 году, а значит эти ребята пробивали себе дорогу самостоятельно, не купаясь в деньгах, как их западные коллеги. Ну а теперь пришло время платить по счетам. В карманах российских шахтёров никогда не было больших денег, ну а полученные накопления сегодня тратятся на расширения мощностей, тогда как европейские майнеры вынуждены продавать своё оборудование.