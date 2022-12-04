Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Европейские майнеры находятся на грани разорения, а фермеры из РФ скупают железо для добычи Биткоина
Причина в кредитном портфеле, который завис над головами европейских и многих американских майнеров
рекомендации
-21000р на RTX 4080 в Ситилинке
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
RTX 3080 за 62 тр в Ситилинке
3070 Ti дешевле 50 тр
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула
3070 за 45 тр в Ситилинке

Доходы майнеров росли весь 2021 год. Особенно хорошо себя чувствовали шахтёры, купившие основную часть оборудования в 2020, когда железо для добычи Биткоинов стоило ощутимо дешевле. Эти компании быстро отбили вложения и начали новое ралли реинвестирования. Казалось, что купить десятки тысяч ASIC-майнеров – это хорошая идея, вот только оборудование дорожало вместе ростом курса криптовалют, а ликвидности хватало не всем. К счастью, на помощь фермерам всегда готовы были прийти кредитные организации и щедрые инвесторы. Деньги лились рекой, а майнинговые компании строили бизнес-планы. Некоторые из них за считанные месяцы превратились в единорогов, а руководство получило миллиарды долларов реальных денег.

реклама

Если вы обратите внимание на курс Биткоина, то сможете убедиться в том, что с весны за 1 монетку давали всё меньше и меньше, что не могло не сказаться на плачевном положении майнеров. Эксперты отмечают, что у владельцев нового оборудования порог доходности наступит ещё не скоро, а значит даже сегодня эти фермеры продолжают получать прибыль, вот только и здесь не всё так просто, как может показаться. Журналисты Bloomberg раскопали любопытные факты, свидетельствующие о том, что целый ряд крупных майнеров терпит крах, а причина в кредитах, которые нужно отдавать. Журналисты отмечают, что общая сумма, которую нужно вернуть за ASIC-майнеры, доходит до 4 миллиардов долларов, ну а у многих шахтёров просто нет свободных денег. Добыча Биткоина приносит намного меньше, чем планировалось, ну а текущие доходы может и позволяют выходить в плюс по электричеству и обслуживанию железа, но точно не гарантируют возврата кредитов.

Журналисты отмечают, что многие крупные майнинговые компании уже приступили к распродаже железа, пытаясь вернуть хоть какую-то часть денег жадным кредиторам. Проблема усугубляется, ведь цены на подобное оборудование сильно просели, а значит шахтёрам приходится сливать дорогостоящее железо намного дешевле, чем они его сами покупали. Но если некоторые всё же способны выпутаться из сложного положения, то другие и вовсе вынуждены искать дополнительное рекредитование, поскольку оборудование уже находится в залоге. О проблемах сообщили: Galaxy Digital, BlockFi, Celsius Network, Iris Energy, NYDIC, Core Scientific и другие. Особенно плохо идут дела у европейских фермеров, а также тех, кто размещал свои мощности в регионах с высокой стоимостью электричества. 

А вот в России у майнеров дела идут неплохо. Как оказалось, сегодня при цене электричества в 0.07 доллара за 1 кВт добыча одной монеты Биткоина обходится в 11 тысяч долларов. Получается, что отечественные майнеры будут получать высокий доход даже тогда, когда курс цифрового золота упадёт ниже 15 тысяч долларов за монету. По данным российского поставщика Chilkoot, за октябрь и ноябрь спрос среди российских фермеров на ASIC-майнеры резко вырос. Если сравнивать с показателями 2021 года, то за первые три квартала текущего года удалось продать на 65% больше подобных устройств. Не менее внушительные цифры приводят специалисты BitRiver. По их данным, спрос на оборудование вырос как минимум на 50%, а российские шахтёры продолжают скупать всё доступное железо. По данным экспертов, происходящее обусловлено несколькими факторами. Прежде всего речь идёт о низкой стоимости электричества в России, что делает добычу привлекательной, а возврат инвестиций реальным даже при дальнейшем падении стоимости Биткоина. Но не стоит забывать и об отложенном спросе. Так, в 2021 году оборудование стоило очень дорого, а в результате многим небольшим и средним по величине компаниям было недоступно. Сегодня в Россию завозятся партии из Китая, где майнинг запрещён. Нет ничего удивительного в том, что отечественные фермеры сметают сильно подешевевшее железо.

рекомендации
4080 MSI Gaming в продаже
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
Цена RTX 3070 идет к 40 тр
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Прибавьте к этому тот факт, что российским майнерам никто не выдавал миллионы долларов кредитов в 2021 году, а значит эти ребята пробивали себе дорогу самостоятельно, не купаясь в деньгах, как их западные коллеги. Ну а теперь пришло время платить по счетам. В карманах российских шахтёров никогда не было больших денег, ну а полученные накопления сегодня тратятся на расширения мощностей, тогда как европейские майнеры вынуждены продавать своё оборудование.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#майнинг #криптовалюты #биткоин
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Биткоин является бесполезным, транзакции дорогими, а инвестиции сомнительными – глава ЕЦБ ЕС
Сколько будет стоить Биткоин под Новый год, когда вернутся быки и закончится криптозима
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Почему 23-й истребительный авиаполк первым получил новейшие Су-57
13
Новая видеопамять GDDR6W - впечатляющая скорость и объем, но возможны и серьезные проблемы
9
В войска поступили новые танки Т-72 модификации Б3М
5
Airbus откажется от титана из России, удорожание производства оплатят конечные покупатели самолетов
5
LastPass снова подвергся взлому, и на этот раз украдены данные о клиентах
+
Магазины РФ начали скидывать цены на флагманы NVIDIA – почему с покупкой пока стоит повременить
7
В России может подорожать бензин и дизельное топливо на 30%, в начале 2023 года
74
Новая партия современных истребителей Су-35С передана ВКС России
18
Астрономы обнаружили Черную дыру, поглощающую звезду на другом конце Вселенной
6
Даниил из HappyPC поделился опытом покупки RX 580 8gb из Поднебесной
6
NVIDIA GeForce GTX 1650 становится новым лидером рейтинга видеокарт пользователей Steam
9
Страны ЕС и G7 согласовали «потолок» цен на российскую нефть
8
Эталонные карты Sapphire Radeon RX 7900 XTX и Radeon RX 7900 XT появились на Amazon
3
Сбер на "потеху публикe" представил отечественного робокота, созданного на китайской платформе
2
Xiaomi выходит на рынок мини-ПК
+
Tesla Cybertruck получил свою необычную форму из соображений технологичности конструкции
1
Кто сегодня покупает жёсткие диски, кому нужен SSD за 20 000р, и как выбрать золотую середину
4
Компания Bethesda обратилась за помощью к Илону Маску в рамках разработки будущего Starfield
1
В топ-10 самых продаваемых процессоров на Amazon не вошел ни один CPU от Intel
15
Видеокарты сильно подорожали, спрос упал, а цены на флагманы NVIDIA растут – статистика TH
2

Популярные статьи

О секретном вооружении России, назначение которого скрывается
113
SCMP: Китай скопировал российский самолет и построил свой самый совершенный истребитель
107
Какие ракеты США могут поставить на Украину, но "никогда" не поставят
13
Украина нашла способ закрыть небо для боевой авиации России – на что способен ЗРК NASAMS
137
Почему первоначальный план СВО провалился, и кто платит за удары РФ по энергетике Украины
153
История ордена ассасинов, от основания до консервации после разгрома и возрождения в наши дни
7
Компания Frore Systems представила новую систему охлаждения для центральных процессоров
15
Какой будет Украина после завершения СВО – кто получит Одессу и Львов, и что останется Киеву
15
Как современные технологии влияют на каждого из нас
11
Тестирование и обзор туалетной бумаги "МИР ЧИСТОТЫ" - с картинками и большими буквами
+

Сейчас обсуждают

3000kyky Sakh
12:10
Нацисты сейчас имеют лишь 50% территорий, завоеванных после 24 февраля или 63%, включая Донбасс и Крым. (гугл) Так-что ваша математика попахивает фантазиями.
Какой будет Украина после завершения СВО – кто получит Одессу и Львов, и что останется Киеву
Z
12:08
Автор, нам русским плевать на жизни укров, да мы любим ваших укр проституток, без сомнения в постели они самый сок, но на ваших младенцев нам нас… нам наши ништяки дороже, как вы не поймите что в мире...
Почему первоначальный план СВО провалился, и кто платит за удары РФ по энергетике Украины
ахахаxа
12:08
кому ты рассказываешь,в вк там половину хохлов пишет,а теперь уже из-за света непишет.Волна иногда бывает щас прорывается,их сразу подъёбывать все начинают
В России может подорожать бензин и дизельное топливо на 30%, в начале 2023 года
Антон Васильев
12:06
ОПЕК+ резко сократит добычу в ответ на санкции против нефти из РФ, начались мировые "нефтяные войны"
Денис Гребнев
12:03
с читерами так и борюсь, вижу по игре кто с запретками играет, сразу кидаю неспортивки и запрещёный клан, ник.
Как в игре World of Tanks мне удается обходить балансировщик, который контролирует процент побед
Антон Васильев
12:01
Только синий хлам не берут в штатах, не входит ни один синий процессор в топ 10 продаж
AMD готовит три процессора Ryzen 7000 X3D без 6-ядерного варианта
Дмитрий Валько
12:00
Манджаро - работает, Федора - работает. Итого: Debian-based дистры работают, arch-based работают, rhel-based работают. Вопрос все тот же: ЧЯДНТ?
И снова поговорим про Linux системы, почему они не всегда пригодны для использования в ноутбуках
Евгений Сом
11:55
первым делом нубик снимают сливки.
RX 7900 XT и RX 7900 XTX в Китае будут стоить от $1 230, а эталонные модели – ещё дороже
Зю
11:50
Кто писал, что ждёт новые?
Даниил из HappyPC поделился опытом покупки RX 580 8gb из Поднебесной
Любимый Трудоголик
11:50
О каких проблемах ты пишешь если ты тут же признаешь что у тебя проблемы с кривыми руками? Тебе же пишут что требуется понимание того что делаешь и то что у тебя завелись только на убунте которая явля...
И снова поговорим про Linux системы, почему они не всегда пригодны для использования в ноутбуках
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем