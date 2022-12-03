За 2022 год мировое господство США пошатнулось, а виной всему падение интереса к доллару, который считается токсичной валютой

Не секрет, что США вели двойную игру, поддерживая Гитлера до тех пор, пока это было возможно. Долгое время после вторжения в СССР, ни Британия, ни Америка не спешили вступать в бой с режимом, который не стесняясь сжигал в печах миллионы людей по национальному признаку. Сегодня многие задаются вопросом, почему демократический запад не реагируют на постоянные обстрелы Донецка и смерти тысяч людей. В данном случае это далеко от темы нашего материала, но суть сводится к тому, что европейцы и американцы видят только то, что им выгодно. Всё остальное не входит в круг интересов Старого света, поэтому старательно игнорируется и замалчивается. Так было и во Вторую мировую, когда так называемые союзники открыли второй фронт только после того, как стало ясно, что СССР побеждает. Сомнительно, что такое решение было продиктовано желанием помочь, ведь всё указывает на попытку занять как можно больше территорий, перекроив послевоенную Европу.

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Ну а вместе с политической картой главной мировой валютой стал американский доллар. Это позволило США быстро нарастить своё влияние в мире, подсадив на долларовую иглу как минимум половину планеты. Что и говорить, если даже СССР вёл расчёты по некоторым экспортным товарам в зелёных бумажках, хотя тогда такой привязки к доллару всё же не было. Многие наши читатели пребывают в святой наивности, уверовав в невероятную мощь американской экономики. Некоторые до недавнего времени делали аналогичные заявления относительно Европы, но последние событий свидетельствуют о том, что вскоре Старый свет может ждать деиндустриализация. К примеру, глава Volkswagen крайне обеспокоен дороговизной энергетических носителей и опасается необходимости переноса производства в другие страны. Ну а директор BMW прямо рассказал о трудностях компании и необходимости оставить Европу за спиной для собственного выживания.

Что до США, то долларовая гегемония даёт свои плоды, ведь финансовый регулятор контролирует все цифровые потоки, а при желании может заморозить любое количество денег, как это уже случилось с российскими 300 миллиардами. Но если раньше многие страны считали агрессивные действия США невозможными против крупных государств, то сегодня ни у кого нет сомнений, что в Белом доме готовы наложить руки на любые деньги, до которых только дотянутся руки дядюшки Сэма. Известно, что в начале 90-х годов долларовые операции занимали 85% международного финансового рынка, а первый спад пришёлся на ввод евро. Поскольку данная валюта также сильно завязана на долларе, то подобный ход событий никак не сказался на американской экономике. В итоге на начало 2022 года около 58% всех финансовых транзакций приходилось на доллар. Похоже, гегемония Америки слабеет, ведь отсутствие доверия к национальной валюте США привело к резкому падению доли доллара в мировой экономике, а в результате сегодня только 38% всех мировых операций совершаются с использованием доллара.

Эксперты отмечают, что мощь доллара будет постепенно снижаться, а разрушать мировую финансовую систему никто не будет, ведь кризис ударит по всем игрокам. Вместо этого вводится торговля национальными валютами. Дела идут с переменным успехом, но всё происходящее в полной мере создано усилиями России. По мнению экспертов, существует зависимость американской экономики от количества долларов в мире. Сегодня все вокруг пытаются вернуть США горящие бумажки, а процесс может растянуться на следующие десять лет. Пока неясно, как с этим справится финансовый регулятор самой демократичной страны мира, но пока дела там идут не лучшим образом.

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Особенно всё это любопытно в аспекте создания так называемого потолка цен для российской нефти. Вчера страны G7 всё же пришли к общему мнению, дожав те государства Европы, которые не хотели присоединяться к порочному кругу. Теперь ЕС не имеет права покупать российскую нефть дороже 60 долларов, ну а правительство РФ однозначно заявило о том, что не будет продавать чёрное золото тем, кто присоединился к новым санкциям. Отметим, что трубопровод Дружба, по которому нефть перекачивается в Германию, пока удалось силами немцев вывести из расчётов, но зима подступает, а с ней и растёт потребность в энергоносителях. Вы уже могли слышать о том, что в Швейцарии запрещают использование электрокаров для личных нужд. А ведь эта страна долгое время оставалась лидером по переходу на зелёную энергетику. Представьте себе, что делать местным жителям, которые купили машину на электричестве. Словом, пока США пыталась установить потолок цен на российскую нефть и газ, идёт обратный процесс, в рамках которого мощь доллара будет слабеть, а у Америки останется всё меньше возможностей, с чем мы этих ребят и поздравляем.