Стоит ли вообще тратить деньги на самый быстрый SSD, и будет ли от этого польза? Давайте разбираться

Когда речь заходит о выборе между жёстким диском и твердотельным накопителем, то всегда находятся те, кто с радостью готовы принять одну из сторон. У этих ребят есть вполне конкретные объяснения, ну а в итоге многие пользователи не могут сделать правильный выбор. Похоже, главная причина такой неопределённости состоит в том, что каждая сторона предлагает использовать тот или иной накопитель в совершенно различных сценариях.

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Нам кажется, что здесь всё намного проще, чем кажется, ну а сегодня мы подберём несколько оптимальных вариантов, каждый из которых может быть интересен нашим читателям. Отметим, что попытаемся учесть фактор цены, хотя в некоторых случаях это сделать не так просто, ну а изучать розницу будем в Ситилинк, где выбор достаточно большой для подбора наиболее выгодных предложений.

Прежде всего отметим, что под системный диск сегодня покупать жёсткий диск мы категорически не рекомендуем. В данном случае выбор стоит между твердотельным накопителем на интерфейсе SATA 3 и новомодным скоростным с поддержкой PCIe 3.0 или PCIe 4.0 в слоте М.2. В первом случае можно получить ощутимую выгоду, а в результате быстродействия окажется достаточно для того, чтобы браузер, программы и сама операционная система работала значительно шустрее. Если вы впервые пересаживаетесь на SSD, то и вовсе будете удивлены происходящим. А вот между SATA 3 и М.2 разница есть только в цене и теоретической скорости. В большинстве случае вы никогда не заметите преимущества от накопителя, который по бумагам в 10 раз быстрее, хотя потешить самолюбие тоже можно.

Как мы уже писали выше, мы рекомендуем купить твердотельный накопитель объёмом до 250 Гб, а вот в качестве второго диска можно выбрать и HDD. В этом случае всё зависит от ваших потребностей и финансовых возможностей. Жёсткий диск на 2 Тб кажется уже несерьёзным выбором, поэтому мы предлагаем присмотреться к чему-то солидному на 8 Тб. Скорость здесь не самая рекордная, а игры будут устанавливаться часами. В то же время, ни один SSD не обладает такой выгодной ценой на 1 Гб стоимости. Покупайте жёсткий диск, если вам нужен большой архив с видео или много места под другие файлы.

В случае, если вы хотите опробовать недорогой твердотельный накопитель, но планируете взять объём на 2 Тб, то выбор может пасть на всё тот же стандарт SATA 3. Вы получите огромный прирост в скорости копирования файлов, ну а установка игр сократиться по времени в несколько раз. Загрузка уровней и переходы между локациями и вовсе порадуют любителей онлайн-игр, а цена всё ещё остаётся приемлемой. Учитывайте, что за эту сумму вы можете позволить себе жёсткий диск на 8 Тб, а значит есть о чём подумать.

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Ну и было бы неверным обойтись без самых скоростных и высокотехнологичных SSD. Стоимость зависит от скорости и принадлежности к тому или иному бренду. Мы полагаем, что откровенная экономия и выбор китайского подвала может привести к печальным последствиям. Дело в том, что многие накопители с низкой ценой не соответствуют заявленным характеристикам, а определить жизненный цикл и вовсе не представляется возможным. Если у вас есть лишние деньги, и компьютер поддерживает новомодный стандарт PCIe 4.0, то мы советуем брать самый скоростной накопитель. Стоит такое чудо технологической мысли очень дорого, ну а производитель скажет вам спасибо, ведь продажи подобной продукции невелики. А вот твердотельные накопители стандарта PCIe 3.0 намного дешевле, при этом обладают неплохими скоростными показателями. Это позволит сэкономить немалую сумму денег, а в итоге вы пусть и не окажетесь на острие технологий, но точно сможете рассчитывать на отличные показатели быстродействия там, где это возможно. Кстати, в последнее время SSD стандарта М.2 неплохо подешевели, а в результате аналогичный по объёму твердотельный накопитель стандарта SATA 3 не только медленнее, но и дороже. Вот такая арифметика.