Обновлённая GeForce RTX 3060 вызывает много вопросов, ну а мы изучим тесты, где есть все нужные овтеты

Если заглянуть в статистику Steam, то можно сделать вывод, что видеокарта GeForce RTX 3060 претендует на место лидера и может вытеснить GeForce GTX 1060, которая уже много лет является самой популярной среди геймеров. На пути реализации данного плана стоит несколько препятствий. Во-первых, Дженсен Хуанг настроен на повышение средней цены на видеокарту, а значит цены на средний сегмент снижаются неохотно. Во-вторых, видеокарта занимает спорное положение в линейке, а эксперты опасаются, что в первой половине 2023 года производство графических чипов под GeForce RTX 3060 остановят, а в результате количество таких видеокарт в рознице начнёт снижаться.

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Судя по всему, руководство NVIDIA нашло оптимальное решение, позволяющее не только продлить жизненный цикл видеокарты, но и получать прибыль, не теряя на продажах старших продуктов. Дело в том, что GeForce RTX 3060 получила 192-битную шину и 12 Гб видеопамяти. Наши постоянные читатели знают о том, что даже GeForce RTX 3070 Ti ограничена скромными 8 Гб видеопамяти, а в итоге спрос на менее дорогую видеокарту высокий. Не исключено, что наблюдается своеобразный каннибализм, когда GeForce RTX 3060 перетягивает на себя продажи более дорогих видеокарт, что не идёт на пользу NVIDIA. Ну а в качестве компромиссного решения была выпущена обновлённая версия видеокарты на 128-битной шине. Что любопытно, количество ядер CUDA (3584) оставили прежним, тактовые частоты немного снизили, а видеопамяти вместо 12 Гб стало всего 8 Гб. Видеокарта построена на том же чипе GA106 и доступна для покупки по выгодной цене даже в российской рознице.

Как видите, за 24 720 рублей вы можете стать полноправным владельцем такого продукта, вот только не совсем понятно, стоит ли это вообще делать, и насколько новинка стала медленнее оригинала. Давайте обратимся за помощью к блогерам с канала Hardware Unboxed, которые уже провели все нужные тесты и готовы рассказать нам о быстродействии новой GeForce RTX 3060@8 Гб. Отметим, что тесты проводились в разрешении 1080р и 2К. Мы приводим оба скриншота с финальными подсчётами по 12-ти играм, но предлагаем игнорировать более сложное разрешение дисплея. Дело в то, что уже вскоре в продаже появятся игры на новых движках, предъявляющие повышенные требования к железу. Это значит, что GeForce RTX 3060 окажется в 2К неактуальна.

Прежде всего обратите внимание на цены GeForce RTX 3060@12 Гб. Как видите, разница между моделями существенная, а вы можете сэкономить 6 тысяч рублей. В данном ценовом сегменте это очень солидная сумма, а значит теоретическая выгода есть. Увы, но и падение производительности нельзя назвать минимальным, а Radeon RX 6600 и вовсе выходит вперёд с большим отрывом. Всё становится ещё запутаннее, когда мы смотрим на производительность GeForce RTX 3050. Как видите, даже после получения 128-битной шины GeForce RTX 3060@8 Гб оказывается почто на 20% быстрее, при этом разница в цене между видеокартами в магазинах РФ составит всего 2000 рублей. Здесь также установлены 8 Гб видеопамяти и 128-битная шина, а вот ядер CUDA всего 2560.

Ну и дабы совсем запутать наших читателей, мы предлагаем присмотреться к видеокарте GeForce RTX 3060 Ti. Как видите, она стоит 33 520 рублей, что всего на пару тысяч дороже стандартной GeForce RTX 3060. Вот только разница в производительности между графическими чипами достигает 20%, а в итоге экономия уже не кажется такой экономной. Помните, что оптимальную видеокарту для себя можете выбрать только вы. Цены не всегда соответствуют реальной производительности, а иногда и вовсе вызывают вопросы. Если считать дальше, то можно смело прийти к выводу, что GeForce RTX 3070 намного быстрее GeForce RTX 3060 Ti, ну а GeForce RTX 3080 и вовсе способна много лет тянуть все игры в 4К. Ну а совсем недавно в сети мы встречали материал, авторы которого проанализировали выгоду от покупки GeForce RTX 4090 за 2000 долларов и пришли к вводу, что это самая оптимальная видеокарта по соотношению мощности на каждый вложенный доллар или даже цент. Вот только всё это не значит, что нам с вами нужно бежать в магазин за GeForce RTX 4090, которая там стоит 160 тысяч рублей.

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