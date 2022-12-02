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Биткоин является бесполезным, транзакции дорогими, а инвестиции сомнительными – глава ЕЦБ ЕС
Глава Центробанка ЕС высказал своё мнение о ценности Биткоина
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Нет никаких сомнений в том, что любая технология должна иметь определённую ценность, выражающуюся в реальной пользе для того или иного количества людей. Не всегда технология приносит прибыль, а иногда и вовсе становится частью чего-то большего, но рядом с нами находятся сотни примеров умных устройств, способных делать жизнь человека лучше. В то же время бывает и так, что люди изобретают технологии, которые откровенно бесполезны, а применить их можно только в лабораторных условиях. Не исключено, что со временем положение изменится, но пока всё выглядит неоптимистично. Это как научные прорывы английских учёных. Все вокруг знают, что эти ребята что-то делают, но результаты в лучшем случае вызывают смех, но чаще мы удивляемся тому, где вообще они берут финансирование на свои сумасшедшие проекты.

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Споры о ценности Биткоина и в целом криптовалют идут давно. Кто-то заявляет о том, что перед нами мусорный актив, который не стоит ни цента, тогда как другие видят в цифровых деньгах будущее финансовой системы мира. Обе стороны приводят доводы, не согласиться с которыми трудно, ну а прийти к единому мнению просто невозможно. Но если на начальных стадиях своего формирования Биткоин действительно выглядел как большой пузырь, то со временем сообщество держателей стало таким огромным, что считаться с цифровым золотом вынуждены даже государства. Многие страны уже выработали криптовалютное законодательство, тогда как другие стоят на пороге введения жёстких мер, который способны изменить наше понимание того, каким будет Биткоин через несколько лет.

Особые опасения вызывают инициативы США и ЕС, в рамках которых предлагается взять под контроль все транзакции. Пикантность ситуации такова, что ценность цифровых активов всегда была в анонимности и свободе, которую они дают своим владельцам. Вы можете приехать в любую страну мира, подойти к специализированному банкомату, а после получить из него пару тысяч долларов. Вам не нужно платить налоги, а значит где-то не спит чиновник, который обеспокоен тем, что кто-то может зарабатывать и не отдавать государству часть денег. Претензий к криптовалютам множество, а долгое время они и вовсе были интересны исключительно преступникам и отдельным энтузиастам, но вот пришло время, когда оценку Биткоину должны дать ключевые финансовые игроки. Не так давно Ульрих Биндсейл, занимающий пост генерального директора ЕЦБ, рассказал о том, чем на самом деле является цифровое золото.

Прежде всего было отмечено, что одна из проблем криптовалют вскрылась вместе с банкротством биржи FTX. Как оказалось, финансовая структура, оцениваемая в 20 миллиардов долларов, является пустышкой, цена которой меньше цента, а руководство ещё и умудрилось набрать долгов в реальных деньгах, возвращать которые нечем. Что до Биткоина, то глава ЕЦБ не стал стесняться высказываний. По его мнению, этот актив никогда не использовался и не будет использоваться как реальное платёжное средство. Его ценность надумана, а сам он бесполезный и медленный. Транзакции с использованием Биткоина дорогие, поскольку сжигают массу электричества, а сама криптовалюта не имеет социальной ценности, а значит бесконечна далека от золота, с которым её принято сравнивать. Ульрих Биндсейл уверен, что текущая стоимость основана исключительно на спекуляциях, а любой рост в будущем – это попытки отдельных групп и лиц заработать денег на неподготовленных инвесторах. При этом использовать Биткоин для инвестирования – это отвратительная идея, а мечтать о дивидендах глупо, поскольку в любой момент криптовалюта может рухнуть.

Глава ЕЦБ уверен, что уже вскоре часть проблем, которые генерирует обществу Биткоин, будет решена вместе с новым законом о криптовалютах под названием «Рынки криптоактивов». При этом сам Ульрих Биндсейл полагает, что все слова о принадлежности криптовалюты к высоким технологиям будущего, ничего не стоят. Сегодня мало быть технологичным, чтобы считаться ценным для общества. Технологии обязаны генерировать пользу, тогда как Биткоин позволяет зарабатывать ограниченному кругу лиц. Добавим, что одновременно с этим создаётся масса проблем для государства, которое вынуждено бороться с отмыванием денег, цифровыми махинациями и другими сложностям.

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Всё это не значит, что мы придерживаемся аналогичного мнения с главой ЕЦБ, но всегда интересно услышать точку зрения того, кто будет решать судьбу криптовалют в Европе. Ну и добавим, что нечто подобное можно сказать о любой технологичной компании, которая полагается на чужое производство. Например, вся ценность Apple в продуктах, которые выпускают китайцы. Если стоимость акций упадёт, а спрос на технику яблочников иссякнет, то компания не будет стоить ничего. А вот об Intel такого не скажешь, ведь производственные мощности позволяют оставаться на плаву даже в самые суровые времена.

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#криптовалюты #биткоин
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