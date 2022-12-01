Некоторые процессоры стоят слишком дорого, хотя почти всегда есть альтернативы дешевле и быстрее

Главная задача геймера состоит в том, чтобы заплатить как можно меньше денег, но получить максимально быстрый компьютер. С таким подходом категорически не согласны продавцы и производители полупроводников, которые готовы выжимать любителей компьютерных игр словно старый лимон. Лучше всего расходятся компромиссные решения, позволяющие получать выгоду обеим сторонам, но иногда случаются сбои, в результате чего кто-то остаётся в проигрыше. В 2021 году спрос на видеокарты был огромен, а геймеры страдали от криптолихорадки. А вот производители неплохо зарабатывали. Сегодня спрос снизился до минимума, ну а основные полупроводниковые гиганты так и не поняли, что им придётся пересматривать цены, ведь сверхрекордов больше не будет.

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Но если в американской рознице стоимость стремится к высокой, но рекомендованной, то российские реалии таковы, что вам придётся основательно переплатить за каждую деталь, даже если вы хотите собрать бюджетную систему. Сегодня мы изучим несколько процессоров, пытаясь подобрать им аналоги по адекватным ценам.

Прежде всего сравним Ryzen 9 7900Х с Core i7-13700KF. Теоретически, мы говорим о процессорах одного ценового диапазона, вот только первый предлагается за 50 тысяч рублей, тогда как за второй у вас попросят уже 37 тысяч. Выгода очевидна, ну а если вы посмотрите тесты, то сможете увидеть, что камень производства Intel ощутимо быстрее в играх и почти не уступает в сложных рабочих задачах 12-ядерному Ryzen 9 7900Х. На самом деле вся эта синтетика интересна только любителям виртуальных попугаев, ну а без флагманской видеокарты оба камня показывают аналогичное быстродействие в играх. При этом Core i7-13700KF менее требователен к железу, тогда как сегодня под Ryzen 9 7900Х нет недорогих материнских плат, а оперативную память нужно брать стандарта DDR5.

Ещё одна дилемма между Ryzen 9 5950Х и Ryzen 7 7700Х. И снова последний побеждает в играх, вот только мы говорим о 16-ядерном флагмане предыдущего поколения и новом 8-ядернике. В рабочих задачах второй уходит на третий план, ну а о том, что он потребует больше вложений в систему, вы могли прочесть выше. Получается, что вы платите больше, но получаете меньше. С нашей точки зрения, гораздо выгоднее собрать компьютер на базе Ryzen 9 5950Х. Особенно это актуально в том случае, если у вас в запасе нет видеокарты за 150 тысяч рублей, которая позволяет увидеть разницу между поколениями процессоров.

Вполне возможно, что оптимальным решением для мощной игровой сборки может стать Ryzen 9 5900Х. Ещё раз повторим, что разница между поколениями процессоров заметна только с использованием сверхмощных видеокарт, ну а если у вас в кармане есть только 50 тысяч рублей, то вы смело можете брать видеокарту уровня GeForce RTX 3070 Ti, которая будет одинаково хорошо работать на процессорах двух разных поколений. Преимущество Ryzen 9 5900Х не только в цене, но и в возможности собрать экономную систему, ведь он встанет на материнскую плату за 100 долларов, где будет работать также хорошо, как и на флагманских чипсетах.

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Последнее сравнение между Ryzen 5 7600X и Core i5-13600KF. Теоретически, перед нами равноправные конкуренты, вот только второй быстрее в играх и любых других задачах, а первый оказался чуть ли самым неудачным камнем за последние несколько лет, который был выпущен силами AMD. Говорить о том, что собрать компьютер на Core i5-13600KF можно значительно дешевле, нет никакого смысла, ведь вы это и так поняли. Ну а теперь к ценам. Дело в том, что цены в США на процессоры AMD далеки от того, сколько за них просят в российской рознице. Мало того, в последние дни стартовали огромные скидки, благодаря чему красные камни стали выгоднее. Иногда крупные магазины США и вовсе дарят к процессорам оперативную память и дают скидки на материнские платы, ну а в итоге мы видим, что ценообразование в РФ далеко от нормы. Выбор есть, пусть процессоры и стоят дороговато. Ну а пока нам предлагают платить больше, но получать меньше. Увы, но на такие фокусы мы не согласны.