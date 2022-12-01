Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Что не так с ценами на процессоры в магазинах РФ, и какие игровые камни купить 1 декабря 2022г
Некоторые процессоры стоят слишком дорого, хотя почти всегда есть альтернативы дешевле и быстрее
рекомендации
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула
3070 Ti дешевле 50 тр
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
3070 за 45 тр в Ситилинке
RTX 3080 за 62 тр в Ситилинке
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!

Главная задача геймера состоит в том, чтобы заплатить как можно меньше денег, но получить максимально быстрый компьютер. С таким подходом категорически не согласны продавцы и производители полупроводников, которые готовы выжимать любителей компьютерных игр словно старый лимон. Лучше всего расходятся компромиссные решения, позволяющие получать выгоду обеим сторонам, но иногда случаются сбои, в результате чего кто-то остаётся в проигрыше. В 2021 году спрос на видеокарты был огромен, а геймеры страдали от криптолихорадки. А вот производители неплохо зарабатывали. Сегодня спрос снизился до минимума, ну а основные полупроводниковые гиганты так и не поняли, что им придётся пересматривать цены, ведь сверхрекордов больше не будет. 

реклама

Но если в американской рознице стоимость стремится к высокой, но рекомендованной, то российские реалии таковы, что вам придётся основательно переплатить за каждую деталь, даже если вы хотите собрать бюджетную систему. Сегодня мы изучим несколько процессоров, пытаясь подобрать им аналоги по адекватным ценам. 

Прежде всего сравним Ryzen 9 7900Х с Core i7-13700KF. Теоретически, мы говорим о процессорах одного ценового диапазона, вот только первый предлагается за 50 тысяч рублей, тогда как за второй у вас попросят уже 37 тысяч. Выгода очевидна, ну а если вы посмотрите тесты, то сможете увидеть, что камень производства Intel ощутимо быстрее в играх и почти не уступает в сложных рабочих задачах 12-ядерному Ryzen 9 7900Х. На самом деле вся эта синтетика интересна только любителям виртуальных попугаев, ну а без флагманской видеокарты оба камня показывают аналогичное быстродействие в играх. При этом Core i7-13700KF менее требователен к железу, тогда как сегодня под Ryzen 9 7900Х нет недорогих материнских плат, а оперативную память нужно брать стандарта DDR5.

Ещё одна дилемма между Ryzen 9 5950Х и Ryzen 7 7700Х. И снова последний побеждает в играх, вот только мы говорим о 16-ядерном флагмане предыдущего поколения и новом 8-ядернике. В рабочих задачах второй уходит на третий план, ну а о том, что он потребует больше вложений в систему, вы могли прочесть выше. Получается, что вы платите больше, но получаете меньше. С нашей точки зрения, гораздо выгоднее собрать компьютер на базе Ryzen 9 5950Х. Особенно это актуально в том случае, если у вас в запасе нет видеокарты за 150 тысяч рублей, которая позволяет увидеть разницу между поколениями процессоров.

Вполне возможно, что оптимальным решением для мощной игровой сборки может стать Ryzen 9 5900Х. Ещё раз повторим, что разница между поколениями процессоров заметна только с использованием сверхмощных видеокарт, ну а если у вас в кармане есть только 50 тысяч рублей, то вы смело можете брать видеокарту уровня GeForce RTX 3070 Ti, которая будет одинаково хорошо работать на процессорах двух разных поколений. Преимущество Ryzen 9 5900Х не только в цене, но и в возможности собрать экономную систему, ведь он встанет на материнскую плату за 100 долларов, где будет работать также хорошо, как и на флагманских чипсетах. 

рекомендации
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Core i9 12900 - цена снижена на 10%
Цена RTX 3070 идет к 40 тр
13600K очень дешево в Регарде
Снижена цена 12 ядерного <b>Ryzen 9 7900X</b>
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Последнее сравнение между Ryzen 5 7600X и Core i5-13600KF. Теоретически, перед нами равноправные конкуренты, вот только второй быстрее в играх и любых других задачах, а первый оказался чуть ли самым неудачным камнем за последние несколько лет, который был выпущен силами AMD. Говорить о том, что собрать компьютер на Core i5-13600KF можно значительно дешевле, нет никакого смысла, ведь вы это и так поняли. Ну а теперь к ценам. Дело в том, что цены в США на процессоры AMD далеки от того, сколько за них просят в российской рознице. Мало того, в последние дни стартовали огромные скидки, благодаря чему красные камни стали выгоднее. Иногда крупные магазины США и вовсе дарят к процессорам оперативную память и дают скидки на материнские платы, ну а в итоге мы видим, что ценообразование в РФ далеко от нормы. Выбор есть, пусть процессоры и стоят дороговато. Ну а пока нам предлагают платить больше, но получать меньше. Увы, но на такие фокусы мы не согласны. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#процессоры #оптимальные ценовые предложения
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Похоже, процессорам AMD Ryzen 7000 обновили упаковку более ярким логотипом, а скидки продолжаются
AMD тестирует образцы серверного APU и представит его в 2023 году с тремя новыми сериями ЦП EPYC
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Филипп Киркоров сыграет роль Ипполита в ремейке фильма Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»
13
Стоимость видеокарты GeForce с поддержкой лучей и DLSS на Алиэкспресс рухнула до 11000 рублей
29
Китайский ВПК разработал и довел до производства авиадвигатель для замены российских АЛ-31
3
Китайские десантные корабли типа 075 "Хайнань" готовятся к военной операции против Тайваня
5
Почему не стоит покупать дорогие SSD, и сколько стоят самые продвинутые накопители на 2 Тб
12
Власти Тайваня осознают, что политика США и Европы нанесёт удар по местной экономике
11
Видеокарты в России дешевеют ниже РРЦ - капитуляция майнеров все очевиднее
11
Бывший руководитель Twitter по безопасности выступил с критикой действий Илона Маска
+
Новогодняя распродажа бесплатных игр в Epic Games подтверждена: магазин раздаст 15 тайтлов
8
На AliExpress за GTX 1060 просят всего 5 тыс. руб., а а GTX 1660 Ti – 9 тыс. руб.
7
DNS продолжает устраивать распродажи GeForce RTX 4090 – скидок нет, но вы держитесь
19
Видеокарты NVIDIA в магазинах РФ начали дешеветь – за GeForce RTX 3060 просят меньше 25 000 рублей
7
Какую видеокарту может себе позволить бедный геймер, и сколько стоит билет в мир компьютерных игр
7
ВМС США продолжают демонстрировать свои атомные подводные лодки
3
Разогнанная Radeon RX 6500 XT нового поколения продаётся в США за $99
10
Китайские майнеры распродают видеокарты на Aliexpress за бесценок – Radeon RX 580 стоит всего 5000р
12
На вторичном рынке резко выросли цены на б/у видеокарты NVIDIA RTX 3000 c майнинговых ферм
10
Двухбашенный кулер Montech Metal DT24 способен отвести до 270 Вт тепла
15
Трейлер и подробности «Наследия» — масштабной модификации для шутера Metro 2033 Redux
2
Тодд Говард рассматривает разработку The Elder Scrolls VI с позиции того, что в эту игру будут играть в течение 10—20 лет
8

Популярные статьи

Как российские войска могут отключить "надоевший" Starlink Илона Маска и возможно ли это вообще
17
10 бесплатных утилит, которые стоит установить сразу после установки Windows в 2022 году
28
Почему США отказываются передать Украине танки Abrams и самолёты F-16, и куда направят новые $53 млн
22
Как выбрать оперативную память в 2023 году – полное руководство
138
Подешевеют ли RTX 4080, закончится ли дефицит RTX 4090, что нам даст RTX 4070 и выстрелят ли RX 7900
147
Медведев: поставленные на Украину Patriot сразу же станут законной целью для ударов российской армии
40
Опыт использования Fractal Design Ion SFX-L 650W Gold - без компромиссов, почти
29
Невысокие температуры в маленьком корпусе - проверяем на практике
87
По мнению Урсулы фон дер Ляйен Украина в ходе СВО потеряла 100 000 человек и почему это так
104
Легенды и Мифы Красных Кисок
131

Сейчас обсуждают

Кружит голову мимоза
22:10
кстати да куда дел Микото?
Почему США и Европа не вернут России $300 миллиардов, и когда начнётся конфискация
Зю
22:09
Насильно впихивают на новых ноутах. Причём в ней невозможно добраться до элементарных функций, если не ставить старую панель управления.
Windows 10 упала ниже 70% в статистике StatCounter
Asker 013
22:09
Использование этих денег, в любых целях - не в интересах США. Думаю что эти средства выведены в безвременье . Ситуация будет оставаться подвешенной до полного обесценивания валюты , ибо отоваривать эт...
Microsoft исправила проблему с падением производительности в играх в Windows 11 22H2
Неузнаете
22:08
А тебя русская мразь, волновать не должно где моя жена Микото
Почему США и Европа не вернут России $300 миллиардов, и когда начнётся конфискация
Chihonya
22:08
Шишкин, а как же Икота, ты кинул ее?
Почему США и Европа не вернут России $300 миллиардов, и когда начнётся конфискация
Неузнаете
22:07
Ты типа от этого говна никогда не оправишься
Почему США и Европа не вернут России $300 миллиардов, и когда начнётся конфискация
Кружит голову мимоза
22:07
Я тебя никогда не подделывал. Это я тебя на этом сайте пропиарил, что бы над тобой все ржали. Я тебя выдвинул. Я тебя и задвину. И все про тебя забудут. Хочешь сделаю?
Почему США и Европа не вернут России $300 миллиардов, и когда начнётся конфискация
VRoman
22:06
Почти 4 часа в день в интернете? Это ж больше, чем я! Куда столько??
В этом году россияне стали проводить в интернете на 9 % больше времени
Неузнаете
22:06
Да ладно балабол, ты наверное спросишь почему я тебя называю балаболом?
Почему США и Европа не вернут России $300 миллиардов, и когда начнётся конфискация
Кружит голову мимоза
22:05
ну ты же генерал, ты всё знаешь )))) аахахааа
Почему США и Европа не вернут России $300 миллиардов, и когда начнётся конфискация
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем