Американские ястребы требовали снизить потолок цен до 1000 долларов за 1000 кубических метров

Эксперты констатируют, что сегодня на газовом рынке наблюдается затишье. Не исключено, что уже в самое ближайшее время европейский рынок ждут новые рекорды, но пока погода способствует снижению цен на голубое топливо. Утром 23 ноября на газовом хабе TTF в Нидерландах за 1 МВт*ч давали 124 евро. В пересчёте на 1000 кубических метров, которые чаще используются в подсчётах, сумма равняется 1341 доллару. Нетрудно убедиться в том, что дела у европейцев действительно пошли вверх. Как видите (график в конце материала), стоимость природного газа опустилась почти в 3 раза по сравнению с показателями трёхмесячной давности. Тёплая осень играет на руку европейским абонентам, ну а с поставками всё непросто. Дело в том, что оба трубопровода Северного потока не функционируют. Пока Швеция и Дания пытаются решить, кого сделать крайним, США наращивают поставки СПГ. Проблем со сжиженным газом предостаточно, ведь его требуется переработать, не говоря уже о доставке. В результате российский трубный газ выходит намного дешевле. Возможно, именно поэтому Европа продолжает закупать тот необходимый минимум, который требуется для поддержания энергосистемы в рабочем состоянии без отбора из хранилищ..

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Как вы могли слышать, трубопровод Ямал-Европа уже давно не работает, тогда как из двух украинских веток доступна только одна. Турецкий поток качает в полную силу, а недавно был дан старт создания нового хаба в этой стране. Высказывается мнение, что РФ может на время забыть о возможности поставок по Балтийскому морю, сосредоточившись на южном направлении. Как бы там ни было, но в настоящее время европейцы получают относительно недорогой газ, а на политическом фронте наблюдается затишье. И в этом самый момент продолжают звучать голоса, требующие ввести потолок цен на российские энергоносители. Страны G7 уже сделали это с нефтью, а в результате получили ответ от ОПЕК+, когда международный консорциум принял неожиданное решение о снижении добычи. Многие эксперты называют это личным поражением Байдена, в результате чего чёрное золото из России пусть и перестало поступать в Европу, но неплохо продаётся в Индии и Китае. Даже здесь не всё просто, ведь импортёры требуют скидок, а цены на нефть и так далеки от рекордных.

Но если с нефтью пока в ЕС проблем нет, ведь та же Германия добилась исключения трубопровода «Дружба» из-под санкций, то с газом вопрос стоит ребром. В итоге руководство Еврокомиссия собралось и всё же решило установить потолок цен на российский газ. Предполагалось, что сумма окажется ниже 1000 долларов, а американские ястребы (страны Балтии) и вовсе требовали наказать Россию рублём, ну а в итоге было принято промежуточное предложение остановиться на компромиссных 3000 долларах за 1000 кубических метров или 275 МВт*ч. Довольно неплохо. Нам кажется, что европейцам стоит установить такую цену прямо сейчас, если им по каким-то причинам не подходит действующая в 1341 доллар. Уточняется, что даже после роста стоимости выше 3000 долларов, механизм потребует корректировки. Так, регулирование активируется только в том случае, если цена на газ будет превышать указанную выше на протяжение двух недель. Есть ещё привязка к СПГ, но это уже детали.

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На первый взгляд всё кажется понятным, вот только хотелось бы узнать, как поведут себя политики, если спустя неделю цена на газ с 3100 долларов опустится до 2900 долларов, а через несколько дней снова поднимется выше. Неясно, есть ли какой-то механизм для таких качелей, ну а пока Еврокомиссия решила, что до 1 января 2023 года коррекцию вводить не стоит. Отдельно отмечается, что механизм будет работать на газовом хабе в Нидерландах, поэтому другие страны (в том числе и Англия со своими хабом) могут действовать по собственному усмотрению. Последнее заявление кажется особенно интересным. Предположим, что газ в феврале действительно подорожает, а в итоге превысит 3000 долларов. В Европе установят верхнюю планку, ну а в Лондоне проигнорируют предложение. Получится, что компания с Туманного Альбиона может закупать у РФ трубный газ, а после продавать его европейцам, но уже дороже. Вопросов пока слишком много, а значит остаётся только дождаться зимы, которая даст ответы любителям сенсаций и прогнозов.