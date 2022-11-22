Если есть лишние деньги, то почему бы не побаловать себя скоростным накопителем?

Иногда мы совершаем довольно странные действия, оправдать логикой или здравым смыслом которые не представляется возможным. Например, когда автор данного материала выбирал автомобиль, то мог купить машину на несколько тысяч долларов дешевле, которая полностью отвечала бы всем потребностям, при этом не уступала бы по характеристикам. Но что-то внутри шептало о том, что нужно тратить больше. Ну или вовсе можно было бы взять китайца, что позволило бы сохранить увесистую сумму денег. Точно такая же ситуация и с монитором, когда вместо 27-дюймового и относительно небольшого дисплея на компьютерном столе поселился 32-дюймовый гигант.

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Словом, иногда нам хочется больше, а в итоге аппетиты растут. Похоже, производители техники и электроники прекрасно осведомлены о наших с вами слабостях, поскольку продолжают выпускать видеокарты за 2000 долларов. Энтузиасты счастливы, а обычные геймеры пожимают плечами. Примерно такая же ситуация и с твердотельными накопителями. Так, основные продажи идут на SSD формата SATA 3, тогда как более продвинутые под М.2. расходятся небольшими партиями. В последнее время PCIe 4.0 рвётся в массы, а уже больше года в наличии более скоростной интерфейс PCIe 5.0. Пока производители его не освоили, ну а мы с вами изучим самые быстрые накопители, которые только может купить разумный энтузиаст.

Подчеркнём, что тратить деньги впустую мы не предлагаем, но иногда хочется порадовать себя чем-то эксклюзивным. Если этот действительно так, то берите Samsung 980 Pro на 1 Тб. Для большинства пользователей такого объёма будет достаточно, а значит часть накопителя можно отдать под системные файлы, тогда как другую использовать для хранения игр и видео. Помните о том, что данный SSD способен раскрыть свой потенциал только с интерфейсом PCIe 4.0. Это значит, что владельцы старых компьютером могут проходить мимо, ведь сегодня мы им почти ничего не приготовили. Скорость чтения и записи вы видите на скриншоте выше, ну а ресурс составит 600 Тв, что будет достаточно для большинства пользователей.

Аналогичная модель Samsung 980 Pro, но уже объёмом на 2 Тб стоит почти 19 тысяч рублей. Скорость чтения/записи составляет 7000 Мб/5000 Мб, ну а время работы на отказ 1.5 миллиона часов. При этом удалось повысить ресурс перезаписи в 2 раза, что равняется 1200 Тб. Учитывая тот факт, что многие пользователи не расходует больше 1 Тб в месяц, ресурс кажется огромным. Хотя, бывают и исключения.

Kingston FURY Renegade – это вершина технологической мысли и самый быстрый накопитель, который только вы можете желать. Скорость чтения/записи здесь составляет 7300 Мб/7700 Мб, а время работы на отказ увеличено до 1.8 миллиона часов. Это ещё не профессиональный уровень, но уже близко к нему. Впечатляет и ресурс перезаписи до 4000 Тб. Если вы сравните эти показатели с тем, что предлагают бюджетные модели, то убедитесь в том, что высокие технологии действительно рядом.

В качестве примера можем привести WD Blue SN570 на 1 Тб. Это довольно неплохой накопитель, который большинство пользователей посчитают ультраскоростным, вот только сравнивать его с указанными выше SSD сложно. Здесь скорость чтения и записи меньше в два раза, а параметры выносливости ощутимо ниже. В целом, перед нами вполне добротный накопитель, который может быть интересен в качестве универсального диска для хранения игр и любых других файлов. Тесты доказывают, что на скорость работы компьютера твердотельные накопители не оказывают. Запуск системы будет быстрее, как и установка приложений, а вот разницы в работе самих игр вы не почувствуете. При этом цена ощутимо ниже, что наводит на размышления.

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Если вы ещё не устали думать, то самое время присмотреться к жёсткому диску Toshiba MG09 объёмом 18 Тб. У нас даже нет предположений, что вы можете там хранить. Надеемся, что свободное место пустовать не будет, ну а сам HDD стоит на уровне скоростного твердотельного накопителя объёмом 2 Тб. Получается, что вы можете получить в 9 раз больше свободного места за ту же цену. Вот теперь сидите и думайте, что лучше купить. Отметим, что автор данного материала для себя решил данную дилемму простым способом: был куплен скоростной Samsung 980 объёмом 256 Гб под операционную систему и простенький SSD на 1 Тб стандарта SATA 3.