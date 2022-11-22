Многие транспортные средства завезены частными лицами

Несмотря на то, что правительство РФ утверждает о плановом ведении СВО, многие эксперты и даже обыватели полагают, что первоначально спецоперация должна была пойти по другим правилам. В данном случае мы не будем разбирать все слухи и домыслы, ведь есть куда более интересные темы. Так, затягивание конфликта привело к тому, что Украинская сторона стала нуждаться в колоссальных объёмах техники. Прежде всего в страну были отправлены советские образцы танков и бронетранспортёров. Следом подтянулись самоходки, ПВО и даже внедорожники. Армия внезапно выросла до небывалых размеров, а в итоге вся эта братия должна была постоянно передвигаться, поскольку переброска сил с одного направления на другой характерна для данного конфликта.

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В ход пошли силовые приёмы, ведь в первые месяцы весь интернет был завален стонами местных жителей, у которых забрали машину под тем или иным предлогом. Парк автомобилей ВСУ и территориальной обороны удалось расширить, но проблема осталась, ведь боевые действия не прекращаются. И вот здесь в ход пошли постоянные поставки той или иной техники. Некоторые страны присылают десятки машин, тогда как другие всего несколько, но регулярность даёт свои плоды. А ведь есть ещё и частные поставки, когда волонтёры или сочувствующие граждане ввозят в страну тысячки различных транспортных средств. Ну и прибавьте к этому не прекращающиеся сборы пожертвований. Какие-то суммы расходятся по рукам, но часть идёт на покупку вооружений, в том числе и броневиков. Словом, сегодня на Украине присутствует весьма разношёрстная компания автомобилей, о некоторых представителях которой мы и поговорим.

В штате французской армии ранее числились сотни Peugeot P4. Это внедорожник, созданный на основе Geländewagen и получивший французский двигатель на 79 л.с. Во всём остальном перед нами чистокровный немец, включая трансмиссию и другие компоненты. Официальных поставок в Украину не было, а значит авто завезено по другим каналам. Ещё один француз – это Technamm Masstech T4, донором для которого стала Toyota Land Cruiser 75. Всего таких машин было выпущено 500 единиц. Какое количество попало в Украину, пока неясно. Иногда встречается и Toyota Mega Cruiser. Это вольное переосмысление американского HMMWV, получившее двигатель до 170 л.с. объёмом 4.1 литра. Эксперты уверяют, что такой движок легко пролетает 1 миллион километров без серьёзного обслуживания. Машина способна перевозить до шести бойцов или 750 кг веса.

Есть в Украине и израильский броневик Amir. Машина легко выдерживает автоматные очереди калибром 7.62 мм, а также пулемёта до 14.5 мм. На сайте производителя указывается, что пассажиры останутся в безопасности после подрыва фугасной мины на 6 кг, а также переживёт 10-кг взрыв в тротиловом эквиваленте. Это более серьёзная машина, чем указанные выше, способна взять на борт до 2.7 тонны полезной нагрузки и передвигаться со скоростью до 122 км/ч за счёт двигателя на 210 л.с. Задокументировано уничтожение Amir при помощи дрона-камикадзе Ланцет. Существует версия данного броневика, оснащённая ракетами на 122 мм или установкой Brimstone. Пока ничего подобного на фронте не замечено. Поскольку идёт постоянно переоснащение армии стран НАТО, то нет ничего удивительного в том, что списанные машины попадают в Украину. По неофициальным каналам доехал итальянский FIAT 6613 (он же Iveco ACM 90). Авто способно перевозить до 4 тонн груза, а значит справляется с транспортировкой до 16 солдат или 105 мм гаубицами.

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Ещё летом были поставлены тактические грузовики MTV M1083. Чаще всего подобные транспортные единицы используют для буксировки гаубиц М777, но таковых в Украине осталось мало, а количество машин, которые были отправлены, держится в секрете. Российская сторона утверждает, что на начало ноября было уничтожено уже 5 грузовиков и 12 единиц М777. Машина обладает внушительным мотором на 330 л.с. и способна противостоять небольшим осколкам и пулям до 7.22 мм калибра. А вот с минами MTV M1083 дружит плохо, поэтому встретить такое чудо техники в первых рядах наступления невозможно. Есть и очень странные типы техники. Например, M58 MICLIC, который служит для разминирования местности. Есть и другая редкая техника, о чём мы поговорим в одном из следующих материалов.