Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Аналитики заговорили о падении Биткоина ниже $10 000 – стоит ли покупать ВТС, и как нащупать дно
Биткоин переживает не лучшие деньки, но всё самое плохое может быть впереди
рекомендации
Подъехал i5 13600K 14 ядер - сильно дороже 12600K
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
Core i9 12900 - цена снижена на 10%
ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

С начала 2022 года Биткоин только и делал, что тестировал всё новые минимумы. Как только нам кажется, что рынок остановился, а быки вот-вот бросятся в бой, курс застывает на месте, а после в очередной раз валится в пропасть. Вначале казалось нереалистичным, что цифровое золото может стоить дешевле 30 тысяч. После ходили упорные слухи о том, что ниже 20 тысяч за одну монетку уже не будет. Эксперты приводили данные статистики, согласно которым некоторые фермеры будут уходить в минус, когда стоимость Биткоина опустится ниже 15 тысяч. Возможно, уже вскоре мы увидим, как шахтёры скидывают своё железо на барахолках, но пока нервы у этих ребят крепче стальных тросов, ведь криптовалюты стремительно опускаются на дно. Несмотря на это майнеры не только не снижают обороты, но и продолжают наращивать мощности, ведь сегодня был установлен очередной рекорд сложности добычи за всю историю. 

реклама

Аналитики полагают, что для многих крупных компаний цена сегодня не имеет решающего значения. Часть ферм действительно находится в критическом состоянии, поскольку сами майнеры сильно закредитованы, но большинство выйдет из кризиса с минимальными потерями. Здесь действует тактика, которая сводится к простым правилам: нужно покупать ASIC-майнеры, пока они стоят недорого. Оставим мечты шахтёров о лучшем будущем, ведь сегодня у нас нет хороших новостей. 21 ноября курс цифрового золота снова ушёл в пике. На прошлой неделе казалось, что Биткоин выбрался со дна, а дальше будет только рост, но последние события доказали, что инвесторы не доверяют биржам. Прежде всего инсайдеры рассказали о том, что отток средств с бирж продолжает бить рекорды. Проще говоря, крупная рыба и обычные держатели криптовалют перестали доверять биржам, полагаясь только на холодные кошельки и специализированные программы. 

Причина в падении биржи FTX. До сих пор там заблокированы миллиарды пользовательских денег, а возврат средств может затянуться на годы. Именно по этой причине многим кажется, что безопаснее увести свои монеты подальше, от лап биржевиков. Тактика правильная, но в данном случае дело не только в биржах, ведь есть все основания ожидать падения Биткоина ниже 10 000 долларов. А вот это уже даже не криптозима, а настоящий Северный полюс, где температуры всегда ниже плюсовых. По мнению некоторых аналитиков, после прецедента с FTX, всё больше людей предпочтут надёжное финансовое обеспечения, а значит мелкие биржи и другие обменные фонды могут начать разоряться. Если что-то подобное произойдёт, то это станет триггером для последующих негативных изменений, финал которых вполне предсказуем. Ожидается, что цифровое золото быстро достигнет отметки в 10 000 долларов, а после пойдёт дальше.

На самом деле – это лишь один сценарий, ведь некоторые финансовые эксперты уверяют, что наступает самое лучшее время для бычьего ралли. Киты набили карманы дешёвыми монетами, а значит готовы к тому, чтобы резко поднять курс основных криптовалют. Точных дат не называется, а в качестве примеров привидятся кривые и скользящие на графиках, которые никогда не отличались точностью. В такой ситуации впору ждать движения в любом направлении, ну а действия отдельных игроков не добавляют оптимизма. К примеру, биржа FTX начала скидывать Эфир, меняя его на Биткоин. Причины подобных поступков ясны, ведь крупные игроки всегда предпочитали цифровое золото, вот только подобные решения способны оказать влияние на весь рынок, ну а ребята из FTX и без того ощутимо подпортили имидж цифровым активам. 

рекомендации
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
Упала цена Ryzen 7600 4.7ГГц
RTX 3080 за 62 тр в Ситилинке
Снижена цена 12 ядерного <b>Ryzen 9 7900X</b>
RTX 3090 уже за 100 тр с началом
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
3070 за 45 тр в Ситилинке
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
Galaxy S22 Ultra - цена снижена
3060 Gigabyte Gaming дешевле 40тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Полноразмерная 3070 MSI за 47 тр
Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке
3070 Ti Gigabyte Gaming за 51 тр в Регарде

Ну а мы советуем искать дно ответственное. Многие эксперты сегодня повторяют одну и ту же мантру, называя текущее положение оптимальным для входа. Мы не знаем, будет ли криптовалюта ещё дешеветь. Может так быть, что уже через месяц Биткоин вернётся к отметке 30 тысяч долларов, а значит ваши инвестиции удвоятся. Но не исключён и описанный выше сценарий, при котором цифровое золото упадёт ниже 10 000 долларов. В этом случае стоит рассчитывать на то, что вы не вернёте свои деньги несколько лет. Мы бы не стали говорить о смерти криптовалют, ведь в этот рынок влиты триллионы долларов. Ну и в конце 2024 года состоится очередной халвинг. В этот момент прибыльность майнеров снизится в 2 раза, что может стать импульсом для роста рынка. Эксперты уверяют, что именно это событие уже не раз приводило к подорожанию Биткоина, ну а следом устремлялся Эфир и все остальные. Источники: 1, 2, 3, 4, 5

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#криптовалюты #биткоин
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Биткоин пошёл ко дну, аналитики ожидают падения ниже $15 000 и прихода криптозимы до 2025 года
Команда криптовалюты PINKCHAIN полностью свернула свою деятельность и удалила аккаунты в соцсетях
В Австралии откроется кафе Shiba Wings, в котором можно будет платить криптовалютой
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российская Армия нанесла удары по запорожскому авиазаводу «Мотор Сич»
19
Стоит ли покупать видеокарту с историей – почему восстановленный товар лучше, чем с Авито и Ali
11
Танк Т-14 «Армата» был замечен на учениях мобилизованных
20
С завода Foxconn по производству IPhone сбежала половина рабочих и теперь их заменят крестьяне
10
В сети подсчитали реальную стоимость производства RTX 4080
26
Видеокарты начали дорожать — дешевая замена RTX 3060 за неделю взлетела в цене на 35%
14
Игрок Cyberpunk 2077 нашёл новое легендарное оружие
5
Газпром планирует купить российский суперзащищённый квантовый телефон за 100 000 000 рублей
12
PowerColor показала видеокарту Radeon RX 7900 XTX Red Devil
3
Простой способ экономии 20 000р на покупке видеокарты NVIDIA – как купить флагман без переплат
15
Скин для автомата CSGO выставлен за 400 000 $
3
Владельцы смартфонов Xiaomi столкнулись с проблемой их ремонта из-за возникшего дефицита запчастей
14
В сети появились данные о новых автомобилях «Москвич 3» и «Москвич 3е»
9
С помощью программы-вымогателя Hive хакеры уже собрали 100 миллионов долларов со своих жертв
+
ONDA выпустила материнскую плату Z790 PLUS-W белого цвета всего за 120 долларов
2
Замминистра обороны Украины пообещал "вернуть" Крым до конца декабря этого года
16
PowerColor Radeon RX 7900 XTX Red Devil выглядит такой же огромной, как и топовые RTX 4090
6
Инсайдеры назвали 30 смартфонов Xiaomi, которые получат прошивку MIUI 14 на Android 13 в 2023 году
+
Курс доллара на Aliexpress поднялся выше 67 рублей после окончания распродажи
4
Crysis Remastered Trilogy вышел 17.11 и продается с 50% скидкой без ограничений для РФ
21

Популярные статьи

У New York Times есть четыре версии почему у России не закончились и не закончатся ракеты
63
И снова о проблеме RTX 4090: Почему новый 12VHPWR несостоятелен, а создатели некомпетентны
74
10 утилит, которые помогут взять Windows 10 и Windows 11 под полный контроль
4
Crysis 2 и Crysis 3 Remastered: краткий обзор
19
Разные задачи: На Западе сравнили российские Су-35 и МиГ-31БМ
98
Windows 11 вносит эстетические изменения, но в основном это новый слой краски поверх Windows 10
15
Компьютерные комплектующие 10 лет назад и сейчас – оцениваем прогресс
14
Экономно покупаем игры для Xbox в Черную Пятницу
8
ID-Cooling SE-224-XTS - удачное обновление бестселлера или очередной провал
9
Почему Одесса 3 суток сидела без света, и зачем Украина продолжает продавать энергию в Польшу
16

Сейчас обсуждают

ахахаxа
22:40
ну так отличный оружейный полигон получился из украины
С 1 декабря ФСБ запрещает разглашать информацию о ходе СВО и делать прогнозы
Алексей Носков
22:38
Это ПОКА там. Думаете, с таким руководством в следующем году и до нашей не дойдет?
С 1 декабря ФСБ запрещает разглашать информацию о ходе СВО и делать прогнозы
ахахаxа
22:38
так украина же обосралась,там же на территории украины война проистекает
С 1 декабря ФСБ запрещает разглашать информацию о ходе СВО и делать прогнозы
вероника попович
22:37
Чо ты мне мозг выносишь, ну опечатка у меня, дальше что!? И чо ты мне тест бороды приводишь, который настолько тупой, что специально снижает производительность на процессорах АМД, как будто никто не п...
Цены процессоров от AMD падают второй месяц подряд - некоторые модели подешевели на 21%
Алексей Носков
22:34
Ясно-понятно. Наше замечательное руководство, по-полной обсираясь на войне, как обычно пошло по старому и привычному пути - все запретить и засекретить (СССР распался, но дремучий совок в головах стар...
С 1 декабря ФСБ запрещает разглашать информацию о ходе СВО и делать прогнозы
Listoman
22:31
Так zen3 и не может, у zen4 с этим тоже проблемки)
Цены процессоров от AMD падают второй месяц подряд - некоторые модели подешевели на 21%
вероника попович
22:27
Разговор пошёл о том, что Zen 4 не может 12-ю серию обогнать, что явное балабольство, ехай дальше, сказочный д****
Цены процессоров от AMD падают второй месяц подряд - некоторые модели подешевели на 21%
eclairalail
22:26
Россия готовится к отключению смартфонов на Andoid и iOS
wwr222
22:25
Умник, ты давай скрин в 4К с лучами и без DLSS. А я посмотрю, как твоя "не 1070" там жидко обосрется.
Crysis 2 и Crysis 3 Remastered: краткий обзор
Дмитрий Юфа
22:25
В красном поносе вы уже утонули, что правильно. Слились давно на том, какие камни сами используете. Всё настолько плохо, что решили ботами проплаченными подзаработать? Удачно подработать
Цены процессоров от AMD падают второй месяц подряд - некоторые модели подешевели на 21%
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем