Биткоин переживает не лучшие деньки, но всё самое плохое может быть впереди

С начала 2022 года Биткоин только и делал, что тестировал всё новые минимумы. Как только нам кажется, что рынок остановился, а быки вот-вот бросятся в бой, курс застывает на месте, а после в очередной раз валится в пропасть. Вначале казалось нереалистичным, что цифровое золото может стоить дешевле 30 тысяч. После ходили упорные слухи о том, что ниже 20 тысяч за одну монетку уже не будет. Эксперты приводили данные статистики, согласно которым некоторые фермеры будут уходить в минус, когда стоимость Биткоина опустится ниже 15 тысяч. Возможно, уже вскоре мы увидим, как шахтёры скидывают своё железо на барахолках, но пока нервы у этих ребят крепче стальных тросов, ведь криптовалюты стремительно опускаются на дно. Несмотря на это майнеры не только не снижают обороты, но и продолжают наращивать мощности, ведь сегодня был установлен очередной рекорд сложности добычи за всю историю.

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Аналитики полагают, что для многих крупных компаний цена сегодня не имеет решающего значения. Часть ферм действительно находится в критическом состоянии, поскольку сами майнеры сильно закредитованы, но большинство выйдет из кризиса с минимальными потерями. Здесь действует тактика, которая сводится к простым правилам: нужно покупать ASIC-майнеры, пока они стоят недорого. Оставим мечты шахтёров о лучшем будущем, ведь сегодня у нас нет хороших новостей. 21 ноября курс цифрового золота снова ушёл в пике. На прошлой неделе казалось, что Биткоин выбрался со дна, а дальше будет только рост, но последние события доказали, что инвесторы не доверяют биржам. Прежде всего инсайдеры рассказали о том, что отток средств с бирж продолжает бить рекорды. Проще говоря, крупная рыба и обычные держатели криптовалют перестали доверять биржам, полагаясь только на холодные кошельки и специализированные программы.

Причина в падении биржи FTX. До сих пор там заблокированы миллиарды пользовательских денег, а возврат средств может затянуться на годы. Именно по этой причине многим кажется, что безопаснее увести свои монеты подальше, от лап биржевиков. Тактика правильная, но в данном случае дело не только в биржах, ведь есть все основания ожидать падения Биткоина ниже 10 000 долларов. А вот это уже даже не криптозима, а настоящий Северный полюс, где температуры всегда ниже плюсовых. По мнению некоторых аналитиков, после прецедента с FTX, всё больше людей предпочтут надёжное финансовое обеспечения, а значит мелкие биржи и другие обменные фонды могут начать разоряться. Если что-то подобное произойдёт, то это станет триггером для последующих негативных изменений, финал которых вполне предсказуем. Ожидается, что цифровое золото быстро достигнет отметки в 10 000 долларов, а после пойдёт дальше.

На самом деле – это лишь один сценарий, ведь некоторые финансовые эксперты уверяют, что наступает самое лучшее время для бычьего ралли. Киты набили карманы дешёвыми монетами, а значит готовы к тому, чтобы резко поднять курс основных криптовалют. Точных дат не называется, а в качестве примеров привидятся кривые и скользящие на графиках, которые никогда не отличались точностью. В такой ситуации впору ждать движения в любом направлении, ну а действия отдельных игроков не добавляют оптимизма. К примеру, биржа FTX начала скидывать Эфир, меняя его на Биткоин. Причины подобных поступков ясны, ведь крупные игроки всегда предпочитали цифровое золото, вот только подобные решения способны оказать влияние на весь рынок, ну а ребята из FTX и без того ощутимо подпортили имидж цифровым активам.

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Ну а мы советуем искать дно ответственное. Многие эксперты сегодня повторяют одну и ту же мантру, называя текущее положение оптимальным для входа. Мы не знаем, будет ли криптовалюта ещё дешеветь. Может так быть, что уже через месяц Биткоин вернётся к отметке 30 тысяч долларов, а значит ваши инвестиции удвоятся. Но не исключён и описанный выше сценарий, при котором цифровое золото упадёт ниже 10 000 долларов. В этом случае стоит рассчитывать на то, что вы не вернёте свои деньги несколько лет. Мы бы не стали говорить о смерти криптовалют, ведь в этот рынок влиты триллионы долларов. Ну и в конце 2024 года состоится очередной халвинг. В этот момент прибыльность майнеров снизится в 2 раза, что может стать импульсом для роста рынка. Эксперты уверяют, что именно это событие уже не раз приводило к подорожанию Биткоина, ну а следом устремлялся Эфир и все остальные. Источники: 1, 2, 3, 4, 5.