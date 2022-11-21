Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Стоит ли покупать SSD под игры и фильмы, и почему выгоднее выбрать HDD на 6 Тб
По цене SSD ёмкостью 1 Тб стандарта М.2 вы можете купить HDD на 6 Тб
рекомендации
Подъехал i5 13600K 14 ядер - сильно дороже 12600K
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
Core i9 12900 - цена снижена на 10%
ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

Многие наши читатели могут помнить заявления различных экспертов, уверявших нас в том, что вскоре традиционные жёсткие диски исчезнут, а на их место придут более дешёвые твердотельные накопители. Это смешно, но сегодня самый популярный HDD объёмом 2 Тб стоит всего 4500 рублей, тогда как SSD аналогичного объёма обойдётся вам в три раза дороже. Можно найти и дешевле, но даже в таком случае переплата составит два и более раза. Ещё более критическая ситуация в корпоративном секторе, где цены на накопители намного выше. 

реклама

Сегодня можно констатировать, что твердотельные накопители так и не свергли традиционные жёсткие диски, а ожидаемого снижения стоимости SSD не произошло. Не исключено, что это случится в будущем, но ведь нам с вами приходится жить здесь и сейчас. Именно поэтому давайте разберём несколько популярных накопителей, которые вам могут понадобиться в самых различных сценариях.


Для тех, кто планирует купить твердотельный накопитель под нужды операционной системы, мы предлагаем Kingston A400. Этот SSD подходит как для новых компьютеров и ноутбуков, так и старого железа, поскольку имеет интерфейс подключения SATA 3. Скорость загрузки ОС значительно возрастёт, программы станут работать быстрее, а браузер продемонстрирует чудеса быстродействия даже на старых компьютерах. Если вы до сих пор сидите на HDD, то сегодня самое время перейти на твердотельный накопитель, ведь сумма действительно выгодная. 


В качестве более технологичного решения предлагаем присмотреться к Samsung 980. Этот накопитель устанавливается в слот М.2 и способен предложить ультимативное быстродействие. Увы, пока вся эта скорость почти бесполезна, поскольку не влияет на чистую производительность. Это значит, что ваш процессор будет работать на максимуме возможностей, но не выше, ведь задачи у этих комплектующих разнятся. И всё же, если вы решили побаловать себя новыми технологиями, то цена не такая высокая, чтобы экономить.


За 10 тысяч можно отхватить Kingston KC3000. Это пик технологической мысли, который предлагает вам ультимативную скорость в крошечном корпусе. В данном случае мы рассматриваем накопитель на 1 Тб, которого будет достаточно для операционной системы и хранения игр. В сети есть видео, демонстрирующее процесс установки игр на такой SSD. Так вот, в тандеме с мощным процессором современная игра на 60 Гб может установиться за 5 минут и быстрее. Такого твердотельный накопитель стандарта SATA 3 точно не умеет. Во всём остальном вы получите достойную скорость. Переходы в играх между уровнями станут в разы быстрее, а бесшовные миры и вовсе удивят вас своей плавностью. И помните, что твердотельный накопитель – это инструмент, позволяющий раскрыть потенциал видеокарты, процессора и оперативной памяти.


рекомендации
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
Упала цена Ryzen 7600 4.7ГГц
RTX 3080 за 62 тр в Ситилинке
Снижена цена 12 ядерного <b>Ryzen 9 7900X</b>
RTX 3090 уже за 100 тр с началом
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
3070 за 45 тр в Ситилинке
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
Galaxy S22 Ultra - цена снижена
3060 Gigabyte Gaming дешевле 40тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Полноразмерная 3070 MSI за 47 тр
Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке
3070 Ti Gigabyte Gaming за 51 тр в Регарде

Samsung 870 QVO стоит 15 тысяч рублей, при этом предлагает сразу 2 Тб. Такое предложение кажется выгодным, ведь вы экономите деньги на покупке скоростных твердотельных накопителей, но получаете неплохое быстродействие в играх. Не максимальное, но очень достойное. И всё же, если вы пока не готовы тратиться на SSD, то в качестве накопителя под игры, видео и другие файлы стоит присмотреться к жёстким дискам. Seagate Barracuda ёмкостью 2 Тб стоит всего 4500 рубликов. Ничего подобного твердотельные накопители предложить пока не способны. Мы не станем рассказывать вам басни о том, что данный жёсткий диск быстрый и современный, ведь это не так. И всё же, он неплохо показывает себя в играх. Да, возможно, уровень и будет грузиться на насколько секунд дольше, а установка вместо 30 минут затянет на час. Возможно, но так ли это важно для обычного пользователя? Мы полагаем, что выбор должен быть, а благодаря разнице в цене можно подобрать оптимальное предложение. Простой пример, за Seagate Skyhawk ёмкостью 6 Тб просят 11 тысяч рублей. Согласитесь, что для дома сколько свободного места – это даже больше, чем достаточно. Сюда можно заливать целые коллекции из сериалов и мультфильмов, ну или записать целую сотню больших игр. Автору данного материала хватает твердотельного накопителя на 1 Тб, но требования и нужды у всех разные. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#ssd #hdd #оптимальные ценовые предложения
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Простой способ экономии 20 000р на покупке видеокарты NVIDIA – как купить флагман без переплат
GeForce RTX 4080 сильно подешевела в РФ и стоит ниже менее скоростной GeForce RTX 3090 Ti
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российская Армия нанесла удары по запорожскому авиазаводу «Мотор Сич»
18
Стоит ли покупать видеокарту с историей – почему восстановленный товар лучше, чем с Авито и Ali
12
Танк Т-14 «Армата» был замечен на учениях мобилизованных
17
С завода Foxconn по производству IPhone сбежала половина рабочих и теперь их заменят крестьяне
10
В сети подсчитали реальную стоимость производства RTX 4080
26
Видеокарты начали дорожать — дешевая замена RTX 3060 за неделю взлетела в цене на 35%
14
Игрок Cyberpunk 2077 нашёл новое легендарное оружие
4
PowerColor показала видеокарту Radeon RX 7900 XTX Red Devil
3
Газпром планирует купить российский суперзащищённый квантовый телефон за 100 000 000 рублей
11
Простой способ экономии 20 000р на покупке видеокарты NVIDIA – как купить флагман без переплат
14
Скин для автомата CSGO выставлен за 400 000 $
3
Энтузиаст подсчитал реальную стоимость GeForce RTX 4080 — переплата огромна
18
Джастин Бибер купил NFT за 1.29 миллиона долларов, сейчас она стоит 69 тысяч
4
Владельцы смартфонов Xiaomi столкнулись с проблемой их ремонта из-за возникшего дефицита запчастей
14
В сети появились данные о новых автомобилях «Москвич 3» и «Москвич 3е»
8
С помощью программы-вымогателя Hive хакеры уже собрали 100 миллионов долларов со своих жертв
+
ONDA выпустила материнскую плату Z790 PLUS-W белого цвета всего за 120 долларов
2
Замминистра обороны Украины пообещал "вернуть" Крым до конца декабря этого года
16
PowerColor Radeon RX 7900 XTX Red Devil выглядит такой же огромной, как и топовые RTX 4090
6
Курс доллара на Aliexpress поднялся выше 67 рублей после окончания распродажи
4

Популярные статьи

У New York Times есть четыре версии почему у России не закончились и не закончатся ракеты
57
Недавно произошёл сбой в работе «1С:Предприятие 8», разберём его причины и способы устранения
7
И снова о проблеме RTX 4090: Почему новый 12VHPWR несостоятелен, а создатели некомпетентны
74
10 утилит, которые помогут взять Windows 10 и Windows 11 под полный контроль
3
Crysis 2 и Crysis 3 Remastered: краткий обзор
13
Windows 11 вносит эстетические изменения, но в основном это новый слой краски поверх Windows 10
15
Компьютерные комплектующие 10 лет назад и сейчас – оцениваем прогресс
11
Экономно покупаем игры для Xbox в Черную Пятницу
8
ID-Cooling SE-224-XTS - удачное обновление бестселлера или очередной провал
9
Разные задачи: На Западе сравнили российские Су-35 и МиГ-31БМ
58

Сейчас обсуждают

motorocker1977
18:31
Интересно, а будет 4800Ti ?
Стал известен график выхода новых видеокарт Nvidia серии RTX4000, а так же их производительность
Кружит голову мимоза
18:29
Жуй: Литва отказалась передавать Украине немецкие самоходки Panzerhaubitze 2000
Разные задачи: На Западе сравнили российские Су-35 и МиГ-31БМ
Александр Сечков
18:29
Железо продают игры, в отсутствии майнинга. А игр ради которых жизненно необходима 4080 практически нет. 4090 разобрали потому что новинка и нет конкурентов, а 4080 все уже не столь явно.
Провальные продажи RTX 4080 вызваны ожиданием выхода Radeon RX 7900 XTX
Игорь Гурьянов
18:27
Ну как бы я тоже не 1,5 года в теме. Мой первый диск ssd sillicon power на 60тб купленный когда только диски начали роявлятся и потрачено на него 3700р. И был 2015г
Стоит ли покупать SSD для старого компьютера, и есть ли смысл переплачивать за скорость PCIe 4.0
Andri Klin
18:27
5D это как? Открыли новые пространственные измерения и тут же применили их в схемотехнике? Так не там надо-то, а в двигателях космолетов. Гипер-двигатель, вот это всё. Что-то я не слышал о столь эпоха...
В России будут производить «алмазные» накопители информации
gwentler
18:27
На обычном 224 температуры system, TMPIN0, TMPIN1 на 2-3 градуса ниже, чем в тестах XTS и BA120. Могло сказаться в пользу обычного 224. Немного странно, но у меня Silver Arrow T8 с 5800x примерно так...
ID-Cooling SE-224-XTS - удачное обновление бестселлера или очередной провал
Вежливый N-A-S-A M S
18:26
так я еще до ажиотажа взял. ибп отрабатывает на все 100. 900Вт/часов это тебе не печку дровами топить. ой, а что случилось? Россия не стремится к изменению власти в Украине, - Песков
Разные задачи: На Западе сравнили российские Су-35 и МиГ-31БМ
Алексей Ломакин
18:26
1050ti передаёт привет)
Apple iPhone 15 Pro с эксклюзивными возможностями должен продвигать серию Pro
вероника попович
18:25
Свободен, ты слит
Цены процессоров от AMD падают второй месяц подряд - некоторые модели подешевели на 21%
УдалЁн
18:25
В магазинах сейчас рефаб тоже продают. Так что ваши потуги безполезны.
Видеокарты начали дорожать — дешевая замена RTX 3060 за неделю взлетела в цене на 35%
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем