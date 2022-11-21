По цене SSD ёмкостью 1 Тб стандарта М.2 вы можете купить HDD на 6 Тб

Многие наши читатели могут помнить заявления различных экспертов, уверявших нас в том, что вскоре традиционные жёсткие диски исчезнут, а на их место придут более дешёвые твердотельные накопители. Это смешно, но сегодня самый популярный HDD объёмом 2 Тб стоит всего 4500 рублей, тогда как SSD аналогичного объёма обойдётся вам в три раза дороже. Можно найти и дешевле, но даже в таком случае переплата составит два и более раза. Ещё более критическая ситуация в корпоративном секторе, где цены на накопители намного выше.

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Сегодня можно констатировать, что твердотельные накопители так и не свергли традиционные жёсткие диски, а ожидаемого снижения стоимости SSD не произошло. Не исключено, что это случится в будущем, но ведь нам с вами приходится жить здесь и сейчас. Именно поэтому давайте разберём несколько популярных накопителей, которые вам могут понадобиться в самых различных сценариях.





Для тех, кто планирует купить твердотельный накопитель под нужды операционной системы, мы предлагаем Kingston A400. Этот SSD подходит как для новых компьютеров и ноутбуков, так и старого железа, поскольку имеет интерфейс подключения SATA 3. Скорость загрузки ОС значительно возрастёт, программы станут работать быстрее, а браузер продемонстрирует чудеса быстродействия даже на старых компьютерах. Если вы до сих пор сидите на HDD, то сегодня самое время перейти на твердотельный накопитель, ведь сумма действительно выгодная.





В качестве более технологичного решения предлагаем присмотреться к Samsung 980. Этот накопитель устанавливается в слот М.2 и способен предложить ультимативное быстродействие. Увы, пока вся эта скорость почти бесполезна, поскольку не влияет на чистую производительность. Это значит, что ваш процессор будет работать на максимуме возможностей, но не выше, ведь задачи у этих комплектующих разнятся. И всё же, если вы решили побаловать себя новыми технологиями, то цена не такая высокая, чтобы экономить.





За 10 тысяч можно отхватить Kingston KC3000. Это пик технологической мысли, который предлагает вам ультимативную скорость в крошечном корпусе. В данном случае мы рассматриваем накопитель на 1 Тб, которого будет достаточно для операционной системы и хранения игр. В сети есть видео, демонстрирующее процесс установки игр на такой SSD. Так вот, в тандеме с мощным процессором современная игра на 60 Гб может установиться за 5 минут и быстрее. Такого твердотельный накопитель стандарта SATA 3 точно не умеет. Во всём остальном вы получите достойную скорость. Переходы в играх между уровнями станут в разы быстрее, а бесшовные миры и вовсе удивят вас своей плавностью. И помните, что твердотельный накопитель – это инструмент, позволяющий раскрыть потенциал видеокарты, процессора и оперативной памяти.





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Samsung 870 QVO стоит 15 тысяч рублей, при этом предлагает сразу 2 Тб. Такое предложение кажется выгодным, ведь вы экономите деньги на покупке скоростных твердотельных накопителей, но получаете неплохое быстродействие в играх. Не максимальное, но очень достойное. И всё же, если вы пока не готовы тратиться на SSD, то в качестве накопителя под игры, видео и другие файлы стоит присмотреться к жёстким дискам. Seagate Barracuda ёмкостью 2 Тб стоит всего 4500 рубликов. Ничего подобного твердотельные накопители предложить пока не способны. Мы не станем рассказывать вам басни о том, что данный жёсткий диск быстрый и современный, ведь это не так. И всё же, он неплохо показывает себя в играх. Да, возможно, уровень и будет грузиться на насколько секунд дольше, а установка вместо 30 минут затянет на час. Возможно, но так ли это важно для обычного пользователя? Мы полагаем, что выбор должен быть, а благодаря разнице в цене можно подобрать оптимальное предложение. Простой пример, за Seagate Skyhawk ёмкостью 6 Тб просят 11 тысяч рублей. Согласитесь, что для дома сколько свободного места – это даже больше, чем достаточно. Сюда можно заливать целые коллекции из сериалов и мультфильмов, ну или записать целую сотню больших игр. Автору данного материала хватает твердотельного накопителя на 1 Тб, но требования и нужды у всех разные.