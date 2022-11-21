Какую видеокарту купить, если у вас нет финансовых проблем

Если подходить к выбору видеокарты логично, то может показаться, что стоит положить клавиатуру с мышкой на полку на последующие пару лет. Да, цены действительно бьют рекорды, а производители не торопятся идти навстречу геймерам. Некоторые эксперты полагают, что уже вскоре нас могут ждать большие скидки. Называется несколько вполне понятных причин. Во-первых, нервы могут не выдержать у майнеров, которые копают криптовалюты в минус. Пока шахтёры держатся за соломинку, но это не значит, что этих ребят хватит на долго, ведь криптозиму никто не отменял.

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Кроме того, на носу экономический кризис, а Европа и вовсе стонет от непомерных цен на энергоносители. Также есть небольшая надежда на Лизу Су, но до недавнего времени глава AMD не оправдывала возложенных на неё ожиданий. Именно поэтому мы сегодня подумаем о том, какую видеокарту стоит купить тем, у кого нет финансовых проблем. Если вы давно хотели побаловать себя ультимативной графикой в разрешении 4К, то почему бы не сделать это здесь и сейчас?

За 160 тысяч в наличии GeForce RTX 4090. Мы даже не будем пытаться сравнивать цены с европейскими, ведь в России полупроводники традиционно стоят дороже. В данном случае важно лишь то, что перед нами самая быстрая видеокарта на рынке. Если у вас есть такая сумма, то можно не думать о необходимости апгрейда долгие годы. Многие эксперты уверяют, что покупать флагман нужно именно в начале жизненного цикла, что сделает его актуальным чуть ли не 10 лет. Неясно, насколько быстро будут развиваться технологии в играх, но мощь GeForce RTX 4090 настолько велика, что вам действительно не понадобиться апгрейд очень долгое время.

За 114 тысяч вы можете купить GeForce RTX 4080. А вот это уже очень интересное предложение. Дело в том, что такая видеокарта приехала в российскую розницу по цене 130 тысяч рублей, поэтому сегодня смотрится очень неплохо. Возможно, причина такой скидки заключается в том, что GeForce RTX 4080 была плохо принята западными геймерами, а продажи встали. Фактически, перед нами наследница GeForce RTX 3080, внезапно подорожавшая на 500 долларов. Мы прекрасно понимаем тех, кто пеняет на жадность Дженсена Хуанга, но в данном случае нас интересуют игровые возможности GeForce RTX 4080, а они впечатляют.

А вот GeForce RTX 3090 Ti выглядит разочаровывающе. Дело в том, что эта видеокарта уже не является самой быстрой и уступает не только новому флагману в лице GeForce RTX 4090, но и оказывается медленнее на 15% даже GeForce RTX 4080. Вот только российские магазины пока не начали скидывать цены на старый флагман, продолжая продавать его за 120 000 рублей и дороже. Пока мы настоятельно рекомендуем воздержаться от покупки GeForce RTX 3090 Ti. Слишком дорого, а в целом нет ни одного сценария, где видеокарта с 24 Гб видеопамяти обходит GeForce RTX 4080, у которой 16 Гб.

110 тысяч просят за GeForce RTX 3090. И снова проходим мимо, ведь цена очень высокая, а GeForce RTX 4080 превосходит эту видеокарту на 20% и выше. Особенно велика разница с использованием трассировки лучей, где GeForce RTX 3090 может работать до двух раз медленнее за счёт технологии DLSS 3.0. Если вы присматривались к GeForce RTX 3090, то лучше возьмите GeForce RTX 4080. Обыватели не разбираются в деталях, ну а мы настоятельно советуем изучать тесты.

Ничуть не лучше дела у GeForce RTX 3080 Ti. Как видите, флагманы предыдущего поколения стоят очень дорого. Мы рекомендуем оставить их на полках на какое-то время. Здесь всё просто, если видеокарты никто не будет брать, NVIDIA вынуждена будет снижать цены. Следом подтянутся и магазины, ведь 95 тысяч за GeForce RTX 3080 Ti – это перебор.

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Если у вас нет проблем с видеокартами AMD, то купите лучше Radeon RX 6950 XT. Ничего более быстрого за 85 тысяч вам никто не предложит. При этом по чистой производительности данная видеокарта легко соперничает с GeForce RTX 3090 Ti, а стоит на 35 тысяч дешевле. От покупки флагмана красной команды могут отпугнуть паникёры, уверяющие нас в низком качестве драйверов AMD. Ну или вы хотите раскрыть трассировку в полный рост, ведь Radeon RX 6950 XT с волшебными лучиками работает не совсем идеально.