Иногда стоит немного поискать, ведь всегда можно немного сэкономить

Цены на видеокарты продолжают оставаться высокими. GeForce RTX 4090 подняла планку до небес, ну а GeForce RTX 4080 сделала всё ещё хуже. Именно поэтому, магазины не видят причин устраивать распродажи со скидками, ведь новинки 2022 года оказались настолько дорогими, что можно не думать о дисконтах ещё достаточно долго. Такой подход может сильно навредить производителям графических чипов, но Дженсен Хуанг пока доволен собой, пытаясь выжать с геймеров пару сотен долларов.

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Российская розница не радует, но это не значит, что вы должны сидеть и горевать. Дело в том, что мы вообще не знаем, когда цены пойдут в низ, ведь NVIDIA делает всё, чтобы как можно дольше оттянуть удовольствие. Мы не уговариваем вас тратить деньги на развлечения, но многие уже готовы бежать в магазин, переплачивая за то, что не достойно внимания. Сегодня мы разберём нетипичную ситуацию, когда вы можете получить больше за меньшие деньги, ну или сэкономить немного, не потеряв в быстродействии.

Давайте к примерам: GeForce RTX 3080 Ti стоит 95 тысяч рублей. Учтите, что месяц назад за такой графический чип просили 87 тысяч и дешевле, вот только NVIDIA перестала предлагать такие видеокарты со скидками, а цены пошли вверх. По сравнению с GeForce RTX 4090, которая стоит 160 тысяч, перед нами неплохое предложение. Но это только так кажется, ведь вы теряете и в памяти, и в быстродействии. За 75 тысяч GeForce RTX 3080 Ti смотрелась бы неплохо, но таких предложений нет. Хотя, если внимательно присмотреться, то за 76 тысяч можно найти GeForce RTX 3080. Это обновлённая версия, получившая 12 Гб видеопамяти и 384-битную шину. В играх эта видеокарта идёт на равных с GeForce RTX 3080 Ti в большинстве сценариев, а небольшую разницу можно заметить только в идеальных условиях с использованием самого дорогого процессора и оперативной памяти DDR5. Вот и получается, что вы экономите почти 20 000 рублей, но ничего не теряете.

Не так давно GeForce RTX 3070 Ti можно было отхватить за 49 тысяч рублей, но в последние дни цена немного поднялась. Несмотря на это видеокарта очень достойная и предлагает высокий уровень производительности. Для владельцев монитора с разрешением 2К – это оптимальный выбор за свои деньги. Настройки графики не придётся снижать ещё пару лет, а с использованием масштабирования можно поиграть даже в 4К на высоких. А вот GeForce RTX 3070 за 46 тысяч выглядит не так интересно. Дело в том, что эта видеокарта ощутимо проигрывает GeForce RTX 3070 Ti, но стоит всего на 6 тысяч дешевле. В данном случае вы можете попробовать сэкономить эту сумму, но сделаете только хуже. Если вы присматривались к данному ценовому сегменту, то сегодня стоит обходить GeForce RTX 3070 стороной. Сама видеокарта неплохая, но стоимость её в российской рознице слегка завышена. Нам кажется, что она должна продаваться за 40 тысяч, чтобы геймеры действительно обратили на неё внимание.

Как мы уже писали, за последние недели все видеокарты NVIDIA немного подорожали. Так, за GeForce RTX 3060 Ti просили 35 тысяч, ну а сегодня вам придётся раскошелиться на 38 590 рубликов. Разница есть, и она ощутима, ведь вы берёте не флагман, а средневысокий сегмент. В то же время сама видеокарта отличается высокой скоростью и будет работать в разрешении 2К ещё много лет. До 40 тысяч это чуть ли не единственное решение, которое обладает таким соотношением между ценой и быстродействием. И вот здесь самое время вспомнить GeForce RTX 3060. Эта видеокарта стоит всего на пару тысяч дешевле, но сильно уступает графическому чипу GeForce RTX 3060 Ti. Разница в играх стартует с 10% и выше, но геймеры не смотрят тесты, ведь есть показатель видеопамяти. Дженсен Хуанг хорошо знает своё дело, ведь младшая и медленная видеокарта предлагает на целых 4 Гб больше видеопамяти (12 Гб против 8 Гб). Для многих геймеров это самый важный критерий, на который стоит ориентироваться. Мы надеемся, что вы не попадёте на удочку NVIDIA.

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Вообще, подобных ситуаций множество, ну а мы рекомендуем вам тщательнее изучать характеристики, а после смотреть тесты. Не всегда очевидный выбор является верным. К примеру, есть ещё видеокарты от тётушки Су, о чём мы поговорим в одном из следующих материалов.