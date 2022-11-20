Видеокарты после ремонта в магазине стоят дороже, чем на Авито, вот только никто не сказал, что модель с рук не ремонтировалась или вовсе исправна

Существуют заблуждения, развеять которые достаточно сложно, ведь некоторым просто хочется верить в небылицы. Одно из самых распространённых заблуждений, связанных с видеокартами, описывает проблемы продукции AMD. Нам рассказывают о вылетающих драйверах, о несовершенстве технологий и некачественных платах и кабелях, которые постоянно выходят из строя. Вы можете верить в подобные сказки, но есть и другие глупости, которыми друг друга потчуют геймеры. К примеру, многие уверяют, что за видеокартами стоит обращаться на AliExpress. Якобы, на китайской площадке всё намного дешевле.

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Нет никаких сомнений, что по сравнению с новыми моделями, там действительно можно отыскать выгоду, вот только очень часто вместо запакованной видеокарты вам присылают слегка потёртый графический чип, длительное время работавший на ферме. Иногда продавец даже пишет об этом прямо, но мелким шрифтом, а в целом не всегда выгода на AliExpress очевидна. Бывает так, что видеокарта выходит из строя в течение нескольких часов или дней после покупки, а значит вы выбросите деньги на ветер. Можно заглянуть на тот же Авито, где предостаточно видеокарт после майнеров и геймеров. Ну а мы посмотрим на отремонтированные модели в Ситилинк.

Если вы покупаете бывшую в употреблении видеокарту с рук, то даже не представляете, через что она прошла. При этом карта может оставаться на гарантии, но не факт, что будет исправна. А вот в магазине восстановленная GeForce RTX 3080 Ti и стоит дешевле, и точно работает. В данном случае был произведён гарантийный ремонт, а гарантия действует до ноября 2024 года. Отличный запас, ведь если за это время у вас что-то случится, то вы сможете получить квалифицированный ремонт либо замену абсолютно бесплатно. Ну а сама GeForce RTX 3080 Ti ещё долго будет актуальна, вытягивая любые игры в самых сложных сценариях в разрешении 4К.

GeForce RTX 3090 за 70 тысяч – это просто невероятное предложение. Вас ждут ещё два года гарантии, а товар рабочий и без проблем впишется в мощную систему. При этом по самой видеокарте даже и не скажешь, что она прошла ремонт, а специалисты Ситилинк пишут, что есть небольшие царапины и следы эксплуатации в виде пыли. Теоретически, можно было бы искупать видеокарту, сделав её идеально чистой, но это не так важно, ведь самое главное кроется в графическом процессоре. Ну а здесь всё в полном порядке, не говоря уже о цене. Кстати, а если вы покупаете видеокарту с рук на Авито, продавец расскажет вам, что производился ремонт, или предпочтёт об этом умолчать?

Ну или берите GeForce RTX 2080 SUPER. За 46 тысяч вам предлагается одна из самых быстрых видеокарт предыдущего поколения. Увы, не обошлось без основательных следов эксплуатации, но ведь и цена не такая высокая, как на модели выше. Гарантия подходит к концу, но здесь главная фишка заключается в полностью готовой системе жидкостного охлаждения. Это значит, что вы можете попробовать разогнать свою видеокарту, повысив тактовые частоты или скорость работы видеопамяти. Неясно, насколько много прироста быстродействия это принесёт, ну а стоит или нет покупать отремонтированную GeForce RTX 2080 SUPER, решайте самостоятельно. Проблема в том, что видеокарта действительно старая. Выпущена уже больше трёх лет назад, а куплена 33 месяца назад. Словом, всегда есть за и против, а значит стоит как следует взвесить предложение.

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Ну или за 19 590 рублей берите GeForce RTX 2060. Данная модель кажется нам менее выгодной, но наше мнение не всегда совпадает с логикой обычных геймеров. Дело в том, что сегодня за новую GeForce RTX 2060 просят на 10 тысяч дороже, а здесь у нас рабочая видеокарта, которая будет на гарантии ещё почти год. Увы, но бывший владелец не жаловал свою видеокарту, постоянно дёргая её, что привело к некоторым незначительным следам эксплуатации. Если вы хотите взять видеокарту, а после забыть о том, что она с историей, то лучше сделать это в магазине. Повторимся, что нет никакой гарантии, что видеокарта завтра не сломается. Так бывает даже с новым товаром. Вот только видеокарта с рук может стать для вас настоящим разочарованием, а деньги сгорят в попытке сэкономить. В магазине всё более прозрачно, хотя проблемы случаются. Думайте сами.