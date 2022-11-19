Во многих случаях вам будет достаточно и SATA 3

Когда речь идёт о противостоянии SSD против HDD, то выбор стоит только между тем, стоит ли вам тратиться на твердотельный накопитель для хранения игр и пользовательских файлов. Проще говоря, нет никаких сомнений, что в качестве системного диска стоит брать SSD, а вот для игр можно обойтись недорогим накопителем. Мы полагаем, что данное утверждение сильно устарело, поскольку не отражает реалий того мира, в котором мы живём. Давайте разбираться.

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Прежде всего скоростной твердотельный накопитель позволяет увеличить скорость доступа к большим и малым файлам. На скорость скачивания по интернету это не окажет никакого влияния, а вот на установку приложений и игр повлияет самым прямым образом. Так, вы сможете установить большую игру объёмом под 60 Гб меньше чем за 30 минут, хотя на жёстком диске процесс занял бы немалые полтора часа. Многое зависит от процессора и свободной оперативной памяти, но логика в целом понятна. Особенно понравится SSD в качестве второго диска тем, кто играет в онлайн игры. Например, в многопользовательских РПГ вы будете переходить в локацию намного быстрее своих оппонентов. Ну и в однопользовательских играх прогрузки бесшовного мира будут незаметны, а уровни смогут запускаться намного быстрее.

Одним словом, смысл выбрать SSD есть ну а мы с вами изучим несколько моделей, которые точно заинтересуют потенциальных покупателей. Например, для тех, кто делает первые шаги в освоении твердотельных накопителей в качестве системного диска рекомендуем использовать Kingston A400. SSD устанавливается в слот SATA 3, а значит может оживить не только новый компьютер, но и достаточно старую систему или ноутбук. Стоит такое удовольствие действительно дёшево, а выгоды от скоростного диска очевидны, ведь ваша система начнёт запускаться намного быстрее, чем вы даже ожидаете. Программы будут работать лучше, станут отзывчивее, а браузер начнёт летать. Ну, почти.

Samsung 980 будет интересен тем, кто хочет купить твердотельный накопитель для новых компьютеров или ноутбуков. В этом случае вы получите не только скоростной системный диск с операционной системой, но и сможете прикоснуться к современным технологиям. Да, слот М.2 существует достаточно давно, но очень многие пользователи до сих пор не видели ничего быстрее SATA 3. Не факт, что вы заметите разницу, но сравнивать технологии глупо, ведь скорость чтения намного выше, а в результате можно ощутить новый уровень плавности в работе компьютера.

Помните, что вы всегда можете попробовать что-то новое. Ярким примером торжества технологий можно назвать Kingston KC3000. Это один из самых быстрых накопителей, которые только есть на рынке. Только вдумайтесь, скорость чтения доходит до 7000 Мб/с. Важно отметить, что работать на максимуме возможностей такой SSD будет только на материнской плате с поддержкой интерфейса PCIe 4.0. Если такого нет, не стоит даже переплачивать. Ну и помните, что игры не станут быстрее, а видеокарта покажет то же среднее количество кадров в секунду. Увы, но пока твердотельные накопители таких фокусов, как ускорение игр, не знают.

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Ну или обратите внимание на Samsung 870 QVO. В данном случае речь идёт о самом обычном накопителе под SATA 3. Это значит, что вы сможете поставить его даже на старый компьютер, получая максимум возможностей без дополнительных инвестиций. К примеру, вас полностью устраивает ваша видеокарта и процессор, но есть желание расширить объём накопителя. При этом вы не хотите брать старый жёсткий диск, который уже давно устарел. Что же, Samsung 870 QVO объёмом на 2 Тб обеспечит прекрасное быстродействие в играх (в рамках озвученных преимуществ). При этом здесь важна цена, ведь по сравнению с новомодными SSD под PCIe 4.0 вы получаете немалую экономию. Если вы хотите высокотехнологичный накопитель большого объёма, не стоит переплачивать, ведь в большинстве сценариев преимущества скоростного SSD будут заметны только в синтетических тестах.