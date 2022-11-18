Пока это только проект, а деньги могут пойти на СВО, помощь беженцам и национальные проекты

Наша планета никогда не жила мирно, но после Второй мировой войны установился относительно стабильный порядок, который предполагал невмешательство крупных игроков в дела друг друга. Временами возникали проблемы, но все они удачно разрешались, а горячие споры решались на территориях третьих стран. Очевидно, что малым государствам не нравилось быть разменной монетой в чьих-то политических играх, но выбора у этих ребят не было, а в итоге статус-кво оставался неизменен на протяжение десятилетий. С распадом Советского Союза началось массированное наступление на территорию России. Происходило это под мирным предлогом повышения коллективной безопасности, а когда русский медведь очнулся от спячки, НАТО уже находилось у самых границ.

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Продолжение истории вы знаете и без нас, ну а в результате начала СВО коллективный Запад заморозил около 300 миллиардов долларов российских золотовалютных резервов. Эксперты полагают, что в текущей ситуации вернуть деньги в РФ было невозможно, а сегодня национальная валюта США и Еврозоны становится всё более токсичной. Всё больше финансовых аналитиков говорят о крахе мировой экономики и правил, которые удовлетворяли большую часть игроков. После грабежа в особо крупных размерах о ведении дел по правилам США говорить глупо, ведь дядюшка Сэм уверен, что все вокруг должны отдавать ему свои деньги в обмен на демократию, которую янки щедро экспортируют в третьи страны. Ещё весной, когда 300 миллиардов были заблокированы, эксперты заговорили о том, что западные политики ищут правовые возможности для полного изъятия заблокированных средств.

Очередной попыткой реализовать подобные планы стал проект Генассамблеи ООН, в рамках которого признаётся необходимость репараций со стороны РФ в пользу Украины. Юристы полагают, что всё это ещё один шаг в попытке присвоить себе российские деньги, ведь отдавать украинцам никто ничего не планирует. Юридической силы документ не имеет, но это только начало. Судя по всему, руководство России настроено решительно, а позиция зампреда Совета безопасности РФ вполне понятна. Дмитрий Медведев полагает, что как следствие подобного грабежа Россия может компенсировать ущерб, национализировав активы западных компаний. Судя по оценкам, наберётся гораздо больше озвученных 300 миллиардов, а иностранный бизнес точно не будет рад такому обмену.

А вообще есть все основания полагать, что в России грядёт настоящая национализация. Дело в том, что после 24 февраля из страны уехало множество богатейших людей, часть из которых осела в Европе, продолжая получать прибыль за счёт тез или иных активов. Некоторые и вовсе отказались от гражданства, тогда как другие пытаются сотрудничать с властями США и Европы, осуждая позицию России. По словам Андрея Кутепова, занимающего пост главы Комитета Совфеда РФ по экономической политике, необходимо пересмотреть отношение государства к этим людям. Проект обращения к федеральному правительству носит название «шоковой заморозки» и предполагает полную или частичную конфискацию активов, дивидендов и других выплат в сторону тех, кто покинул Россию после начала Спецоперации. По мнению политологов, в условиях необъявленной гибридной войны такой шаг полностью оправдан, поскольку средства из российской экономики вымываются в карманы миллионеров, которые давно решили для себя, что не хотят связывать судьбу с родиной.

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Возможно, некоторые формулировки покажутся вам слишком пафосными, но отрицать логичность подобных действий не приходится. Эксперты констатируют, что многие из беглецов обманным путём стали владельцами государственной собственности через приватизацию. Пересмотра итогов сомнительной процедуры не будет, но в отношении тех, кто планирует финансировать американскую экономику, стоит провести дополнительное расследование. Отметим, что национализация не является чем-то новым и неслыханным. Например, Германия и Польша открыто присвоили себе часть имущества Газпрома, прибрав к рукам газовые хранилища и распределительные станции. Кроме того, на Западе уже потирают руки в ожидании присвоения российских заводов на территории ЕС, занимающихся переработкой сжиженного газа и нефти (СПГ и НПЗ). Словом, прецеденты есть, хотя озвученный проект пока не получил официальных комментариев со стороны правительства.