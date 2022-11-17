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В РФ зафиксирован первый акт авиационного каннибализма – 2 самолёта Superjet 100 пошли на разборку
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Если сегодня вы загляните в компьютерный магазин, то увидите в свободном доступе процессоры, видеокарты, материнские платы и другие комплектующие. Никаких ограничений, а розница предлагает не только товар по приемлемой цене, но и полноценную гарантию. А ведь всё перечисленное выше – это секционная продукция, которая запрещена к ввозу в Россию. Первые месяцы после введения санкций многие участники рынка полагали, что всё это не продлится долго, ведь российский рынок слишком большой, а крупные компании не захотят его терять. Многие были уверенны, что бизнес надавит на политиков, а в результате всё будет нормально. Вот только ничего подобного не произошло. Санкции ужесточаются, а проблема доступа к тем или иным товарам остро стоит на повестке дня. Логичным решением в сложившейся ситуации стал параллельный импорт, позволяющий закупать те или иные товары в обход производителей. Например, российская компания договаривается с поставщиками из Казахстана или ОАЭ, а те просто закупают на несколько тысяч больше процессоров или видеокарт. В данном случае количество не так важно, ведь суть остаётся неизменна. Российский потребитель платит за товар в магазине, доплачивает за сложности доставки и небольшой процент сверху рискующей стороне из соседних стран. Именно поэтому секционные товары стоят дороже, а единственный выход – это начать производить аналоги у себя дома. Возможно, технология производства сладкой воды и чипсов не такая сложная, но есть отдельная продукция, выпускать которую в России не научились. На самом деле технологических препятствий нет, вот только государство никогда не ставило задачу наладить выпуск тех или иных товаров на замену импорту. Проблем на этом направлении множество, ведь первые месяцы было сложно найти комплектующее к автомобилям. Сегодня этот вопрос решён, ну что делать с авиаций, пока никто не придумал.

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Поставки для американских самолётов идут плохо, но здесь хотя бы есть какие-то решения, а вот Superjet 100 оказался в довольно сложном положении. Ранее двигатели к нему выпускала компания PowerJet. Это совместное предприятие, доли в котором принадлежали двум странам, но французы позабыли о своих обязательствах и уже 9 месяцев не занимаются выпуском и обслуживанием агрегата SaM146. В итоге взять двигатель негде, как и найти специалистов для его ремонта. Как стало известно, такой расклад приводит к нехорошим последствиям, ведь в России наметился авиационный каннибализм. Сообщается, что компания «Якутия» в одностороннем порядке разобрала на запчасти два Superjet 100. В распоряжении перевозчика есть 4 подобных лайнера, а значит запчасти пойдут на поддержание работоспособности оставшихся в строю самолётов. Что любопытно, оба лайнера находились в лизинге, а государство даже не было поставлено в известность о планируемой разборке. 

Специалисты государственной транспортной лизинговой компании изучили оба борта и пришли к выводу, что восстановить два самолёта не получится, ведь с них были сняты те самые двигатели SaM146. Теоретически, проблему могли бы решить двигатели для модернизированного SuperJet New, но пока сам лайнер и силовая установка не прошли сертификацию. Ещё летом эксперты уверяли, что российскую авиацию ждёт масштабное сокращение. Логично, ведь многие компании предпочтут разобрать несколько самолётов, чтобы большая часть оставалась в воздухе. Увы, не всегда это поможет, ведь в некоторых случаях из строя выходят одни и те же запчасти, а одной лишь разборкой делу не помочь. 

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Эффективных решений пока нет, а Superjet 100 и вовсе висит на волоске. Заявлять о том, что сегодня решается судьба российских авиакомпаний, мы не будем, ведь большая часть всё же продолжит летать за счёт поставок по параллельному импорту. В то же время всё больше политиков говорит о необходимости создания собственного авиапарка. Требуется наладить выпуск комплектующих в обход лицензирования, а в результате отечественная отрасль продолжит доставлять пассажиров без ощутимого роста тарифов. 

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#санкции #транспорт #самолёты
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