Учтите, что цены на GeForce RTX 4080 были намного выше ожидаемых

Когда первые GeForce RTX 4090 пришла в магазины РФ, то любой покупатель мог купить новую видеокарту за 140 тысяч рублей. Тогда это казалось какой-то заоблачной ценой, а геймеры открыто возмущались, называя цены грабительскими. Предполагалось, что магазины не смогут найти достаточное количество потенциальных покупателей, вот только совершенно неожиданно мир захлестнул дефицит флагманов NVIDIA. Не исключено, что это проделки Дженсена Хуанга, который создаёт искусственный ажиотаж, выпустив в свободную продажу минимальное количество моделей. Как бы там ни было, но сегодня дешевле 150 тысяч рублей встретить GeForce RTX 4090 в российской рознице сложно.

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Спустя месяц подоспела GeForce RTX 4080. Сегодня эта видеокарта доехала до России, а в Регарде было доступно несколько различных моделей. Цены стартовали со 125 700 рублей, а ведь перед нами сильно урезанный флагман, который на 20% уступает старшему графическому чипу. Мы было хотели написать, что по такой цене никто ни одной видеокарты не купит, но совершенно внезапно спустя пару часов все доступные модели разобрали. Остался скриншот, напоминающий о том, что GeForce RTX 4080 заглядывала на огонёк. В данном случае мы не будем оценивать причины происходящего, но есть уверенность в том, что долго такое безобразие длиться не может. Уже через месяц мы увидим менее дорогие и более быстрые видеокарты AMD. Если у вас есть силы – терпите, ну а мы изучим несколько моделей, которые не стоит покупать ни при каких условиях, ведь уже очень скоро они сильно подешевеют.

Прежде всего проходите мимо GeForce RTX 3090 Ti. Эта видеокарта ощутим слабее GeForce RTX 4080, при этом предлагается по той же стоимости. Да, с таким зверем вы ещё много лет будете запускать любые игры в разрешении 4К, но мы взываем к здравому смыслу. Купив сегодня GeForce RTX 3090 Ti, вы теряете не только немало быстродействия, но и лишаете себя доступа к технологии DLSS 3.0. А ведь всем известно, что эффективность третьей версии масштабирования от дядюшки Хуанга почти в 2 раза выше. Скорее всего, под новогоднюю ёлочку вы сможете побаловать себя той же GeForce RTX 3090 Ti, но уже дешевле 100 000 рублей.

Проходите мимо GeForce RTX 3080 Ti. Указанная выше модель стоит 100 тысяч рублей, но кроме белого кожуха не может похвастать ничем впечатляющим. Мы советуем игнорировать подобные предложения, ведь данная видеокарта явно оценена неадекватно. Сегодня она должна стоить не выше 80 тысяч рублей, но и тогда далеко не все геймеры побегут расхватывать её с полок. Ну а за 100 тысяч отправляйте видеокарту обратно в NVIDIA. Пусть инженеры как следует подумают над своим поведением, ведь здесь всего 12 Гб видеопамяти, что может быть недостаточно уже в 2023 году.

А как вам GeForce RTX 3080 производства ASUS почти за 80 тысяч рубликов? Это какой-то ужас, ведь ещё несколько недель назад были предложения близко к 60 тысячам, а теперь минимальная цена стартует с 68 тысяч рублей. Похоже, релиз флагманов нового поколения не пошёл геймерам на пользу, а вместо снижения, наблюдается ощутимый рост стоимости. Мы рекомендуем подождать, а модель от ASUS и вовсе не несёт ничего революционного, поэтому стоит обходить её стороной.

Ещё один ценовой казус: неделю назад вы могли купить GeForce RTX 3070 Ti за 49 тысяч рублей, а сегодня нам пытаются продать весьма сомнительную модель от MSI за 60 тысяч рублей. Возможно, кому-то переплата в 10 тысяч покажется мелочью по сравнению с божественной элитарностью бренда, но мы предпочитаем не тратить деньги, если они не приносят увеличения быстродействия. Вообще, GeForce RTX 3070 Ti очень даже неплохая видеокарта, а уже вскоре её будут продавать за 45 тысяч и дешевле. Подождём.

рекомендации 12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке Пиши на наш сайт и зарабатывай 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри 4090 в Регарде, цена норм RTX 3070 за 44тр в Регарде RTX 3080 за 63 тр в Регарде 3070 Ti MSI за 55тр в Регарде ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде 3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Ну ладно вы заплатили 60 тысяч за бренд, купив GeForce RTX 3070 Ti с эффективной системой охлаждения. Не факт, что вам удастся выжать из неё хотя бы пару процентов с помощью разгона, но это уже детали. Но ведь в продаже есть обычная GeForce RTX 3070 всё от той же MSI за 59 тысяч. В данном случае налицо какой-то казус, ну а мы предлагаем обратить внимание на модель производства Palit. Она стоит всего 45 тысяч, при этом купить её можно здесь и сейчас без длительных ожиданий. Это не значит, что мы считаем эту видеокарту оптимальной, но это точно выгоднее, чем ориентироваться на бренды или переплачивать за GeForce RTX 3090 Ti. Возьмите себя в руки, ведь осталось подождать совсем немного. Самое главное, чтобы курс рубля не решил обвалиться в самый неподходящий момент. Других препятствий на пути снижения цен на видеокарты просто не существует.