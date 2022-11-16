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Автомобильный рынок РФ восстанавливается, а место европейцев постепенно занимают китайцы
Что происходит на авторынке РФ, и как параллельный импорт повлиял на ситуация с поставками
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Если судить по опыту Ирана, то далеко не всегда введённые санкции достигают успеха. Например, за годы изоляции и жёстких международных ограничений была создана собственная военная машина, которая продолжает активно развиваться. Да, проблемы есть, а значительная часть технологий была так или иначе позаимствована у других стран, но отказать иранским инженерам в изобретательности мы не можем. Всё это не говорит о том, что санкции полностью бесполезны, но и посыпать голову пеплом не стоит. Если обсуждать данную проблему в аспекте антироссийских санкций, то вопрос военных технологий на повестке не стоит, поскольку с этим всё относительно неплохо, а вот некоторые другие сферы буксуют. Прежде всего сложности возникли с автомобилями. 

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Весной многие бренды предпочли покинуть российский рынок, а за многие месяцы покупатели так и не дождались новых поставок. Кто-то завозит незначительное количество машин, не желая окончательно уходить, ну а после резких перепадов курса национальной валюты долгое время продажи и вовсе были минимальными. В последние месяцы дела идут намного лучше, а уже в 2023 году отечественный автопром предложит массу моделей, которые окажутся значительно выгоднее зарубежных аналогов. Стоит помнить, что во многих случаях это будет обусловлено упрощением конструкции, но здесь на помощь приходит параллельный импорт. Сегодня автолюбители могут купить десятки различных моделей, а официальная статистика называет 50 брендов, которые представлены в отечественных магазинах. 

Эксперты констатируют, что такой подход привёл к неожиданным последствиям. Дело в том, что долгое время поставками тех или иных моделей на российский рынок заведовал головной офис производителя. Дилеры послушно кивали головой, оставляя потребителей без довольно интересных и выгодных предложений. После ухода западных брендов, пропала необходимость в подотчётности и строгому соблюдению правил. Проще говоря, теперь дилер может завозить те марки и модели, которые сочтёт нужным, а в итоге в розницу попали очень интересные машины. Например, Jeep Grand Cherokee, или Mitsubishi Outlander. Можно найти Volkswagen Multivan T7, а изюминкой стал электрокар Volkswagen ID.6. Аналитики полагают, что количество автомобилей, которые могут быть потенциально интересны отечественным покупателям, будет постоянно расширяться. Очевидно, что решает спрос, ну а многие российские автолюбители долгое время переплачивали только за то, чтобы получить нечто подобное через серых дилеров. 

Заметно увеличение количества представленных китайских брендов. Эксперты полагают, что именно это направление станет основным. Сегодня у европейских, американских и японских производителей ещё есть время. Многие владельцы привыкли к одному бренду, а значит будут неохотно переходить на китайцев. Вот только бесконечно долго ждать возвращения иностранных компаний никто не будет. Не исключено, что китайцы вытеснят остальных игроков, а места для манёвра просто не останется. Пока поставки идут вяло, а представленные машины предлагаются по сильно завышенным ценам. В сравнении с европейцами они всё ещё конкурентны, но в Китае всё это стоит дешевле. Если будут приняты соответствующие решения, цены пойдут вниз, а перебить их беглецы просто не смогут. 

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3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Эксперты полагают, что китайские компании могут пойти другим путём. Проще всего не поставлять машины целиком на российский рынок, где приходится платить ввозные пошлины, а оборудовать сборку с привлечением местных специалистов. Это сделает машины дешевле, повысит спрос, а также позволит снизить риски от американских санкций. Увы, но многие китайские компании до сих пор не осознали, что давление на Китай продолжится, а в качестве жертвы может быть выбран любой. Стоит отметить, что всё завезённые автомобили по параллельному импорту поставляются с полным гарантийным пакетом. Обязательства на себя берут российские компании, а значит потенциальным покупателям не стоит волноваться. Летом наблюдалась нехватка некоторых запчастей, но к осени вопрос удалось решить, а сегодня отремонтировать можно как старую европейскую классику, так и новинки последних годов. Источник

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#санкции #автомобили
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