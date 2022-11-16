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Лиза Су не считает настольные видеокарты и процессоры приоритетным направлением бизнеса
На фоне падения продаж настольных видеокарт и процессоров AMD сконцентрируется на серверном рынке
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Представьте себе следующую ситуацию: вы ежедневно выпекаете 100 пирожков и продаёте их у ближайшего вокзала. При этом 50 из них с капустой, 45 с мясом и только 5 с сёмгой и лососем. Что любопытно, вы прекрасно осознаёте, что маржа с пяти последних пирожков в несколько раз выше обычных показателей, но ничего не можете поделать, ведь народ отказывается покупать дорогие вкусняшки. Но вдруг что-то происходит, после чего число покупателей на дорогостоящие пирожки с лососем и сёмгой начинает резко увеличиваться. Дела пошли в гору, прибыль растёт, а в итоге вы уже через несколько недель умудряетесь продать целых 18 элитных пирожков. И всё бы хорошо, если бы не постоянные клиенты, которым стало резко не хватать пирожков с капустой и мясом. Дело в том, что вы не можете выпекать больше 100 штук за утро, а значит без пострадавших не обойтись. Народ стонет, а со временем начинает переходить к конкурентам. Неясно, кто в итоге окажется в выигрыше, ведь примерно тоже происходит на рынке процессоров.

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AMD уже несколько лет отжимает серверную часть рынка Intel. Синие негодуют, но не могут ничего поделать, ведь процессоры у красных быстрее и дешевле. Попытка догнать Лизу Су будет произведена в 2023 году, но уже сегодня ясно, что ничего новым камням Intel не светит. Дело в том, что недавно поступившие в продажу Epyc Genoa оказались не только самыми быстрыми, но и предложили высокую энергоэффективность. Мало того, если даже у синих что-то и получится, то уже в первой половине 2023 года в продажу поступят EPYC Bergamo. Они несут до 128 ядер и заточены под облачные вычислительные операции. Следом подтянутся EPYC Genoa-X, которые получат увеличенный размер кэша, что позволит им более эффективно решать некоторые узкоспециализированные задачи. В итоге текущее поколение на архитектуре Zen 4 может стать ещё более успешным, чем предыдущее, а значит те самые пирожки с сёмгой и лососем у AMD начнут продаваться просто отлично.

И всё бы ничего, но Лиза Су должна помнить, кто десятилетиями поддерживал на плаву её корабль, ведь успех на серверном направлении может смениться поражением, а подрывать доверие фанатов – это не лучшее решение. Если ещё раз взглянуть на отчёт о продажах AMD за 3 квартал текущего года, то становится ясно, что настольные процессоры серии Ryzen не только не принесли ожидаемого дохода, но и вогнали компанию в небольшой убыток. Получается, что увеличивать их выпуск нерентабельно, ведь сегодня маржа минимальна, а перспективы туманны. Вот и выходит, что вместо потребительского сектора AMD планирует нарастить выход серверных процессоров. По словам Лизы Су, сегодня именно серия EPYC становится приоритетной для компании, открывая возможности для роста в трудный период времени. А вот ожидать успехов на потребительском направлении не стоит. Уже вскоре на прилавки поступят графические чипы нового поколения, но и они не будут для красных ключевыми. 

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MSI 3060 за 30 тр в Регарде
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Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Эксперты констатируют снижение спроса, но пока сложно сказать, насколько сильно пострадает потребительский сектор. Есть мнение, что крупный бизнес продолжит закупать увеличенное количество процессоров, а значит выбор Лизы Су может быть верным. В данном случае важно не отдать рынок настольных процессоров Intel. Вы уже могли слышать о том, что серия Ryzen 7000 оказалась провальной. Сами камни уступают конкурентам и в играх, и в решении рабочих задач, а также вынуждают потенциальных покупателей платить за сборку лишние деньги. В продаже нет недорогих материнских плат, а ситуация с оперативной памятью DDR5 и вовсе нагнетает грусть. Пока новая серия Intel идёт туго, но в этом нет ничего удивительного, ведь синие представят недорогие процессоры и материнские платы только в январе. До этого времени у Лизы Су будет возможность как следует подумать о том, что делать с пользовательским сектором. Уже озвученные приоритеты не обнадёживают, ведь такой ход может обернуться тотальным господством синих на рынке настольных процессоров.

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Slow Mo
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Работаешь на Израиль?))))))У тебя все возможные ответы подготовленные,сумму гонорара назови?)
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Максим Ширшов
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Невеселый Молочник
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Вежливый N_A_S_A_M_S
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Slow Mo
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