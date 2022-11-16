На фоне падения продаж настольных видеокарт и процессоров AMD сконцентрируется на серверном рынке

Представьте себе следующую ситуацию: вы ежедневно выпекаете 100 пирожков и продаёте их у ближайшего вокзала. При этом 50 из них с капустой, 45 с мясом и только 5 с сёмгой и лососем. Что любопытно, вы прекрасно осознаёте, что маржа с пяти последних пирожков в несколько раз выше обычных показателей, но ничего не можете поделать, ведь народ отказывается покупать дорогие вкусняшки. Но вдруг что-то происходит, после чего число покупателей на дорогостоящие пирожки с лососем и сёмгой начинает резко увеличиваться. Дела пошли в гору, прибыль растёт, а в итоге вы уже через несколько недель умудряетесь продать целых 18 элитных пирожков. И всё бы хорошо, если бы не постоянные клиенты, которым стало резко не хватать пирожков с капустой и мясом. Дело в том, что вы не можете выпекать больше 100 штук за утро, а значит без пострадавших не обойтись. Народ стонет, а со временем начинает переходить к конкурентам. Неясно, кто в итоге окажется в выигрыше, ведь примерно тоже происходит на рынке процессоров.

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AMD уже несколько лет отжимает серверную часть рынка Intel. Синие негодуют, но не могут ничего поделать, ведь процессоры у красных быстрее и дешевле. Попытка догнать Лизу Су будет произведена в 2023 году, но уже сегодня ясно, что ничего новым камням Intel не светит. Дело в том, что недавно поступившие в продажу Epyc Genoa оказались не только самыми быстрыми, но и предложили высокую энергоэффективность. Мало того, если даже у синих что-то и получится, то уже в первой половине 2023 года в продажу поступят EPYC Bergamo. Они несут до 128 ядер и заточены под облачные вычислительные операции. Следом подтянутся EPYC Genoa-X, которые получат увеличенный размер кэша, что позволит им более эффективно решать некоторые узкоспециализированные задачи. В итоге текущее поколение на архитектуре Zen 4 может стать ещё более успешным, чем предыдущее, а значит те самые пирожки с сёмгой и лососем у AMD начнут продаваться просто отлично.

И всё бы ничего, но Лиза Су должна помнить, кто десятилетиями поддерживал на плаву её корабль, ведь успех на серверном направлении может смениться поражением, а подрывать доверие фанатов – это не лучшее решение. Если ещё раз взглянуть на отчёт о продажах AMD за 3 квартал текущего года, то становится ясно, что настольные процессоры серии Ryzen не только не принесли ожидаемого дохода, но и вогнали компанию в небольшой убыток. Получается, что увеличивать их выпуск нерентабельно, ведь сегодня маржа минимальна, а перспективы туманны. Вот и выходит, что вместо потребительского сектора AMD планирует нарастить выход серверных процессоров. По словам Лизы Су, сегодня именно серия EPYC становится приоритетной для компании, открывая возможности для роста в трудный период времени. А вот ожидать успехов на потребительском направлении не стоит. Уже вскоре на прилавки поступят графические чипы нового поколения, но и они не будут для красных ключевыми.

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Эксперты констатируют снижение спроса, но пока сложно сказать, насколько сильно пострадает потребительский сектор. Есть мнение, что крупный бизнес продолжит закупать увеличенное количество процессоров, а значит выбор Лизы Су может быть верным. В данном случае важно не отдать рынок настольных процессоров Intel. Вы уже могли слышать о том, что серия Ryzen 7000 оказалась провальной. Сами камни уступают конкурентам и в играх, и в решении рабочих задач, а также вынуждают потенциальных покупателей платить за сборку лишние деньги. В продаже нет недорогих материнских плат, а ситуация с оперативной памятью DDR5 и вовсе нагнетает грусть. Пока новая серия Intel идёт туго, но в этом нет ничего удивительного, ведь синие представят недорогие процессоры и материнские платы только в январе. До этого времени у Лизы Су будет возможность как следует подумать о том, что делать с пользовательским сектором. Уже озвученные приоритеты не обнадёживают, ведь такой ход может обернуться тотальным господством синих на рынке настольных процессоров.