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Украина обвинила Россию в нападении на НАТО – кто выпустил две ракеты по польской деревне Пшеводув
Согласно последним данным, обе ракеты имеют украинское происхождение
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Вчера Россия нанесла очередной удар по объектам украинской инфраструктуры. Обе стороны уже назвали обстрелы беспрецедентными, а вот определить точное количество ракет так и не удалось. Проблема в том, что украинские политики делают прямо противоположные заявления. Кто-то уверяет, что над той или иной областью сбиты все объекты, тогда как другие называют цифры, суммирование которых наводит на большие сомнения относительно точности информации. Сколько бы ракет не сбили, вчера как минимум половина Украины осталась без электричества. Стоит отметить, что за последние месяцы в страну было доставлено немало комплексов членов НАТО, которые пусть и не сделали небо полностью защищённым, но в значительной мере усилили уже действующую группировку ПВО. Поскольку в 2022 году Украина подключилась к единой энергосистеме ЕС, то эксперты отмечают, что у соседних стран могут быть проблемы. До недавнего времени та же Молдавия активно закупала электричество у Украины, ну а теперь вынуждена сидеть на голодном пайке. Мало того, теперь перебои наблюдаются в самой Украине, а значит страна может запросить помощь у соседей. Словом, ситуация запутанная, а в итоге непонятно, кто и кому поставляет энергию.

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Как оказалось, это не единственный вопрос, который теперь волнует украинских соседей. Дело в том, что вчера в близи деревни Пшеводув упали две ракеты. Обе угодили в зерносушилку, в результате чего погибли 2 человека. Для обывателя – это обычные сводки с фронтов, вот только на этот раз речь идёт о территории Польши, что кардинально меняет дело. Польша является членом НАТО, а значит имеет право воспользоваться уставом о коллективной безопасности. Как знают многие наши читатели, напавший на одну страну альянса, автоматически сталкивается с военной мощью всей тридцатки. Поляки собрали экстренное совещание Совета нацбезопасности, а местные чиновники тут же обвинили в происходящему Россию. Не остался в стороне и Зеленский, который потребовал наказать русских и призвал США действовать. Происходящее прервало сон Байдена, который вынужден был встать посреди ночи и созвониться со своим польским коллегой. Сонный Джо заверил Дуду в полной поддержке, но совершенно неожиданно заявил, что очень сомневается в том, что в Польшу прилетели русские ракеты.

Что любопытно, польский президент был крайне осторожен в высказываниях. Он отметил, что ракеты, по всей видимости, произведены в России, но не стал прямо обвинять РФ в произошедшем. Эксперты полагают, что речь идёт о С300, которая была выпущена ещё при СССР, а польский президент просто не видит разницы между бывшим Союзом и Россией. Сегодня состоится встреча всех представителей альянса, которую инициировал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Чуть позднее пройдёт совещание Совета Безопасности ООН, а значит произошедшее обсудят как минимум на двух самых влиятельных политических площадках. В польских изданиях нарастает истерия, а местные журналисты обильно подливают масла в огонь.

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При этом если полагаться на уже прозвучавшие заявления рада западных политиков, то произошедшее не рассматривается как преднамеренная атака. Ну а в американской прессе и вовсе появилось любопытное заявление неназванных военных чиновников из Пентагона. По словам янки, ракета выпущена украинскими силами ПВО и могла сбить российскую ракету. После этого обломки пролетели какое-то расстояние, упали на территории Польши. Позднее появились данные о том, что в момент падения над воздушным пространством Польши находился специализированный самолёт НАТО. Он точно отследил траекторию полёта, о чём будет сообщено позднее. И вот здесь и возникает главный вопрос: зачем собирать чиновников НАТО, если и так ясно, что ракета украинская? Вообще данные довольно противоречивы. По последним сведениям, поляки и вовсе не нашли следов российской ракеты, обнаружив части двух украинских С300. Ясно, что пенять в сторону Зеленского никто не будет, а все прежние заявления быстро забудут. Или нет, но об этом мы узнаем сегодня во второй половине дня. Источники: 1, 2, 3

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#политика
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Невеселый Молочник
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Евгений Сом
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Они там еще требуют миллиарды с Германии за 2-ю мировую )))
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Slow Mo
11:48
Работаешь на Израиль?))))))У тебя все возможные ответы подготовленные,сумму гонорара назови?)
Выручка контрактных производителей чипов достигнет минимума в четвёртом квартале
Максим Ширшов
11:47
Так и польша хочет уже сдрыснуть, раньше ей ЕС помогал, а теперь она должна стать донором ЕС и поляки напряглись и завели песенку, что пора валить из ЕС )))
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Невеселый Молочник
11:46
долларовая? А если в рублях, юанях, в нефтях, золотах посчитать? Как нам определить что нас не нае6ывает просто один узкопленочный персонаж?
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Вежливый N_A_S_A_M_S
11:46
какие точные дaлбаеб? если там 2 ракеты даже на самой рахе вчера упали.
Выручка контрактных производителей чипов достигнет минимума в четвёртом квартале
Slow Mo
11:45
Что строчишь потоком никого не интересует и никто уже не читает -подтверждает ,что ты не 1 работаешь ,а как проплаченная спецоперация)))
Выручка контрактных производителей чипов достигнет минимума в четвёртом квартале
Вежливый N_A_S_A_M_S
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