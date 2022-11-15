За Radeon RX 6800 просят всего 49 тысяч рублей

Представьте себе такую ситуацию: вы купили видеокарту за 100 тысяч рублей. Решение далось вам нелегко, ведь сумма довольно солидная. Пришлось уговаривать и себя и жену, а в итоге вы получили в своё распоряжение настоящего игрового монстра со всеми вытекающими последствиями. Можно будет не думать о падении количества кадров в разрешении 4К (если у вас есть подходящий монитор), ну или забыть о необходимости обращаться в магазин ещё как минимум 3-4 года. Какое-то время вы чувствовали себя чуть ли не самым счастливым человеком на планете, но тут магазины начали скидывать цены.

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Спустя неделю вы видите, как ваша видеокарта стоит 90 тысяч рублей, а ещё через пару дней и вовсе упала до 80 тысяч. Дальше лучше и вовсе не мониторить, ведь вы вполне могли подождать месяц, сэкономив немало денег. Увы, но в наше время достаточно сложно предугадать, когда магазины начнут снижать цены на процессоры и видеокарты. В большинстве случаев это почти невозможно, а ритейлеры предпочитают повышать, а не снижать. Но бывает и так, что предложения действительно выгодные. Предполагается, что во второй половине декабря у нас появится возможность купить мощные видеокарты со скидками, поскольку AMD выпустит новую линейку графических чипов. Не исключено, что планам не суждено сбыться, ведь Лиза Су способна остановить производство находящихся в продаже моделей, что приведёт к их исчезновению с прилавков. Как бы там ни было, но сегодня цены весьма заманчивы.

Например, Radeon RX 6950 XT стоит 85 470 рублей. Мы не предлагаем вам бежать в магазин, вот только по сравнению с конкурентами эта видеокарта предлагает отличную производительность и выгодную цену. Например, GeForce RTX 3080 Ti стоит дороже, имеет всего 12 Гб видеопамяти и уступает флагману красного лагеря не меньше 10% чистого быстродействия. Можно начать рассказывать о невероятных успехах зелёных в трассировке лучей. Это так, вот только подобная технология до сих пор нечасто заглядывает в игры, а в большинстве случаев её реализация далека от идеала. Что до Radeon RX 6950 XT, то это самый недорогой флагман текущего поколения, на который мы рекомендуем вам обратить внимание.

Ну или берите Radeon RX 6800 XT. Ещё никогда эта видеокарта не стоила 63 тысяч рублей. Если брать в расчёт только рекомендованную цену для рынка США, то выходит дороже. Вот только не стоит забывать, что европейская стоимость на 20-30% выше, поэтому данное предложение остаётся одним из самых выгодных. Ну и не забывайте, что Radeon RX 6800 XT предлагает 16 Гб видеопамяти, невероятную скорость и высокий потенциал. А главное, ничего раскрывать не придётся, ведь всё это доступно здесь и сейчас.

Radeon RX 6800 за 49 тысяч рублей – это ещё один рекорд. А ведь было время, когда майнеры раскупали подобные видеокарты за 150 000 рубликов. Летом за Radeon RX 6800 просили около 70 тысяч, а сегодня цена опустилась ниже плинтуса. При этом стоит помнить, что данная видеокарта почти не отстаёт от старшей модели и имеет на борту всё те же 16 Гб видеопамяти. Нам кажется, что это лучшее предложение для тех, кто собрал нужную сумму, но не готов тратить больше 60 тысяч на развлечения. Модель от Biostar впишется в любую сборку, она имеет заявленные требования от 650 Вт, но заработает на брендовом блоке питания и на 600 Вт. Энергоэффективность – это ключевая фишка графических чипов AMD, приятно выделяющая эти видеокарты на фоне прожорливой продукции дядюшки Хуанга.

А вот средневысокий ценовой сегмент отказывается дешеветь. Radeon RX 6650 XT стоит 32 тысячи уже несколько недель, а причина лежит на поверхности. Дело в том, что аналоги нового поколения появятся к весне 2023 года или даже позднее, поэтому производители и магазины не видят причин для больших распродаж. На самом деле Radeon RX 6650 XT обладает неплохой производительностью, превосходя аналоги зелёного лагеря на голову.

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Завершим на Radeon RX 6600. Перед нами прямая конкурентка GeForce RTX 3050, вот только в данном случае продукция AMD не только дешевле, но и быстрее. Мы рекомендуем вам не ждать ценопада в данном ценовом сегменте, а причины были озвучены выше. Судя по тому, как ведут себя разработчики, аналоги GeForce RTX 3050 мы увидим не раньше 2024 года. Если вообще увидим, ведь NVIDIA делает всё, чтобы видеокарты стоили как можно дороже, пытаясь получить максимальную маржу.