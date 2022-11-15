Технология пока сыровата, но имеет высокий потенциал

С каждым годом человечество генерирует всё больше данных. Ещё несколько десятилетий назад интернет представлял собой скромную компанию из нескольких сотен сайтов. Ну а сегодня их число приближается к 2 миллиардам. Но если до появления социальных сетей наблюдался относительно высокий рост информационных технологий, то первый смартфоны превратили мировую паутину в место для жизни сотен миллионов людей. Сегодня мы проводим в интернете больше времени, чем со своими родственниками и друзьями. Кто-то здесь работает, тогда как другие развлекаются или просто бездельничают, ведя активную переписку при помощи мессенджеров.

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В данном материале обойдёмся без статистик, отметив лишь тот факт, что увеличение объёмов данных происходит в геометрической прогрессии. Крупные сайты генерируют невероятные объёмы данных, а всё это полагается на жёсткие диски. Технология жутко устарела, но пока ничего лучше не придумали. Дело в том, что ресурс SSD конечен, но проблема ещё и в цене, ведь качественные твердотельные накопители стоят дорого. Вот только потребности тех или иных компаний не исчерпываются фотографиями, которые мы с вами щедро рассылаем друзьям и знакомым. По мнению экспертов, человечество нуждается не только в носителях с высокой плотностью, но и чрезвычайно высокой надёжностью. Риски ядерной войны остаются, а многие учёные полагают, что было бы неплохо зафиксировать все наши знания на носителях, которые не подвержены времени и могут пережить любые невзгоды.

Похоже, российские специалисты разработали нечто подобное. Как сообщается, учёные из Физического института им. П.Н. Лебедева (ФИАН) РАН открыли новое физическое явление, позволяющие использовать алмазы в качестве накопителей. Технология получила название лазерная абляция с поляризацией и основывается на испарении материала с поверхности алмаза. Меняя интенсивность излучения, стало возможно создавать углубления нужного размера, что позволяет использовать микроскопические неровности в качестве стеков для информации. В настоящее время российские специалисты работают с кварцем, пытаясь отточить технологию, а после переходить к более прочным материалам. Предполагается, что удастся создать слой в виде 5D-данных, что позволит записывать в одну ячейку по несколько слоёв из нулей и единиц. Такой шаг повысит плотность накопителя, ну а использование алмаза – это своеобразная гарантия защиты от времени. Представители команды учёных отмечают, что пока смогли создать только одномерный слой, но в дальнейшем планируют увеличить плотность до указанных выше параметров.

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Одновременно с этим утверждается, что даже если всё задуманное удастся реализовать, то созданный по новой технологии накопитель не будет сверхплотным. Дело в том, что современные носители производятся с использованием более совершенных технологий, а след от лазера в разы больше, чем сегодня используют технологические гиганты в производстве накопителей. В то же время перспективы у российских разработчиков есть. Как мы писали выше, человечество уже давно ищет возможность сохранить информацию о наших достижениях для потомства. С этой целью используются стеклянные носители, которые позволяют хранить данные очень долго. При этом сами носители крайне хрупки. Ну а сомневаться в стойкости алмазов не приходится. Ну а пока идут споры на эту тему, использовать новую технологию можно для защиты наиболее ценных алмазов. Например, есть возможность фиксировать информацию о владельце, месте добычи и ценности того или иного камня на его поверхности. Глазу человека всё это будет недоступно, а при помощи специального оборудования удастся легко отличить подделку от оригинала. Точных данных о том, когда технология станет доступна для коммерческого использования, пока нет. Может так быть, что над чем-то подобным работают учёные из США, а в итоге разработка российских специалистов окажется запоздалой несмотря на то, что была представлена намного раньше. Источник.