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Мы с вами часто рассуждаем о самых быстрых видеокартах на планете, пытаясь выяснить победителя в непрекращающихся сравнительных тестах. Пока NVIDIA не планирует ни с кем делиться майкой лидера, поэтому GeForce RTX 4090 продолжает оставаться самым быстрым графическим чипом. Вот только Лиза Су не дремлет. В текущем поколении она выпустила очень неплохую линейку, но так и не смогла дожать Дженсена Хуанга. Вообще, у AMD есть масса проблем с маркетингом, а фанаты не ждут от красных тотальной победы. Хорошо бы просто наштамповать побольше недорогих видеокарт, что позволит вернуть низкие цены в розницу.

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А вообще, это только кажется, что недорогих видеокарт нет. Если вы как следует покопаете, то сможете найти несколько моделей, каждая из которых позволит вам остаться в игре. Вопрос лишь в том, какие игры вы выберете. Если это будут шутеры и нетребовтельные новинки, то можно себя побаловать даже на интегрированных графических чипах, а вот с блокбастерами 2022 года такой фокус не пройдёт. Сегодня мы подумаем о том, в какую сторону смотреть любителям танков и кораблей. Таковых среди наших читателей огромное множество, хотя некоторые комментаторы считают себя выше подобных игр. Танкисты себя чувствуют неуютно, ну а мы советуем не обращать внимания на подобные мелочи. Если Мир танков вам нравится, то выбирайте одну из видеокарт и отправляйтесь в бой.

Получить доступ к 2К на высоких настройках графики вы сможете с видеокартой Radeon RX 6500 XT. Прокачанная модель производства GIGABYTE обойдётся вам в 17 тысяч рублей. Это дороговато, ведь в США вы можете купить этот графический чип за 170 баксов. Пока российская розница живёт по собственным законам, а мы предлагаем не мудрить с выбором. Radeon RX 6500 XT неплохо справляется с поставленными задачами и будет работать даже на старом компьютере. Здесь всего 4 Гб видеопамяти и 64-битная шина, но запаса прочности хватит на пару лет. Кстати, эта видеокарта может без труда тянуть даже новые требовательные игры, хотя с настройками графики придётся покопаться.

Неубиваемая классика в виде GeForce GTX 1650 продолжает штурмовать российский рынок. Если вы предпочитаете продукцию NVIDIA, то выбор очевиден, ведь по такой цене ничего быстрее найти нельзя. GeForce GTX 1650 всё ещё тянет новинки, но даже в 1080р это будут средние настройки графики. Для танков и кораблей ничего мощнее не требуется, а в итоге вы сможете порадовать себя недорогой универсальной видеокартой.

За 13 490 рублей есть Radeon RX 6400. Эксперты рекомендуют эту видеокарту только для новых сборок. Это значит, что стоит обращать внимание на наличие интерфейса PCIe 4.0. Если такового нет – проходим мимо. Ну а тем счастливчикам, которым повезло больше, советуем не медлить. На ваших компьютерах Radeon RX 6400 покажет себя не хуже GeForce GTX 1650, но может предложить технологию FSR. Это значит, что за счёт масштабирования удастся запускать даже требовательные новинки в разрешении 1080р.

GeForce GTX 1630 ощутимо медленнее, но вполне годится для танкистов. Если у вас нет задачи запускать новые игры с высокими требованиями, то есть неплохой шанс сэкономить. Помните, что видеокарту можно всегда заменить, ведь никто не знает, в какие игры вы захотите поиграть через несколько лет. Ну а пока смело гоняйте в танки, ведь в бою важнее скил, а не цвет травы и текстуры дома, за которым притаился враг.

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Увы, но дешевле 9990 рублей мы вам сегодня ничего посоветовать не можем. Radeon RX 550 трудно назвать оптимальным решением, но дело тут только в цене. Игра тянет танки, а если больше и не нужно, то мы не советуем переплачивать. Как вы уже поняли, ожидать высокого разрешения и красивой графики не стоит, но в качестве начального уровня для школьника можно брать Radeon RX 550. Здесь 4 Гб видеопамяти, которая отличается крайней медлительностью. Сравнивать с Radeon RX 6500 XT невозможно, вот только многие геймеры считают каждую сотню рублей, а здесь вы остаётесь в игре, но экономите 7 тысяч рублей. Ну или возьмите что-то быстрее. Все видеокарты, которые представлены выше – это компромисс. Главное определить для себя, насколько сильно вы хотите экономить, ведь популярная GeForce RTX 3050 окажется в 2 раза быстрее.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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