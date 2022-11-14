Далеко не все нашли себя в новых реалиях российской эстрады

Последние два года были крайне тяжёлыми для российской эстрады. Кто-то воспользовался перерывом в концертной деятельности, увеличив число подписчиков в социальных сетях, тогда как другие грустили у окна, посещая немногочисленные телеэфиры. Можно было услышать, как всё плохо, ведь денег нет, а коронавирус не отступает. Пессимисты так и остались не у дел, тогда как наиболее активные начали устраивать концерты прямо в эфире, активно заигрывая с фанатами. Словом, возможности были, но реализовать их удалось далеко не всем. Казалось, что 2022 год позволит наверстать упущенное, вот только и здесь всё пошло не по плану. Российская эстрада разделилась на несколько лагерей, а уже сегодня ясно, что возврата не будет. Часть элит во главе с Галкиным, Макаревичем и другими осудила СВО, спешно переехав в Израиль и другие страны, где можно было рассказывать о своём патриотизме удалённо. Спустя время позицию мужа поддержала и Пугачёва, что только усилило контраст между тем, как было, и как стало. Поскольку большая часть общества поддерживает происходящие изменения, то места Алле Борисовне в сердцах жителей страны становится всё меньше, ну а былые заслуги быстро забываются.

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Словом, многие артисты полагали, что они уедут на пару месяцев, вот только добровольное изгнание продолжается, а сегодня возврата этих людей ждут всё меньше поклонников. Эксперты проводят параллели с волной интеллигенции, которая покинула Российскую империю после прихода к власти большевиков. Тогда перед этим людьми стоят похожий выбор, а многие возвращались, не желая творить и работать за границей. Возможно, в 2023 году нас ждёт пришествие былых кумиров, но сегодня наш материал посвящён другой теме. Дело в том, что более разумные артисты не стали ничего критиковать, предпочитая дистанцироваться от политики. Мы полагаем, что каждый должен выполнять свою работу, поэтому требовать от певца выбрать одну из сторон – это неверный шаг. При этом и сам артист должен держать язык за зубами, ведь внимание к его персоне приковано в режиме 24/7.

Но есть и те, кто поддержал СВО. Повторимся, что в данном случае нас не интересуют причины и политические взгляды, но эксперты уверяют, что именно третья группа извлекает максимальные дивиденды. Именно патриотически настроенных артистов охотнее приглашают на корпоративы, а новые имена, которые уже успели засветиться в интернете с поддержкой российских солдат, стали желанными гостями многих праздников. Например, совсем недавно всеми любимая (сарказм) Олечка Бузова появилась в Донецке, куда лично привезла гуманитарную помощь. Ясно, что перед нами обычный пиар, вот только далеко не каждый сегодня решится приехать в город, который ежедневно подвергается массированному артиллерийскому обстрелу. Рейтинг девушки подскочил ещё выше, а в итоге нуждающиеся получили помощь, а Бузова – восторженные аплодисменты.

На самом деле многие певцы приезжают на передовую, где дают импровизированные концентры, либо постоянно поставляют гуманитарную помощь. О чём-то пресса узнаёт, тогда как некоторые предпочитают анонимность. В любом случае на носу новогодние корпоративы, а значит оставшиеся в стране артисты могут неплохо заработать. Организаторы концертных туров уехавших из страны артистов сообщают, что Галкин и компания гастролирует по ближнему и дальнему зарубежью. Например, Максим берёт за корпоратив 100 тысяч долларов и предпочитает Эмираты и Турцию. Он требует бесплатный перелёт, а также VIP-зал, где не будет прессы. Заказчик обязуется бесплатно доставить всю труппу вместе с гримёрами и подтанцовкой, но насколько часто Галкина приглашают, сказать сложно. А вот Киркоров переживает ренессанс. Филипп просит за своё выступление 300 тысяч долларов, но окружение певца уверяет, что сам он отрабатывает каждый цент.

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Сообщается, что количество корпоративов значительно сократилось, но и число артистов стало меньше. Сегодня в выигрыше востребованные лица, а гонорары у всех разные. Ознакомиться с цифрами можно выше. Очевидно, что данные есть не по всем певцам, ну а стендап и вовсе находится в упадке. Сегодня организаторы концертов предпочитают пригласить артиста, который займёт больше времени, чем выделять деньги любителям разговорного жанра. При этом заметно, как сами артисты меняют парадигму мышления. Если раньше они не хотели далеко улетать от столицы, требуя за любые движения намного больше денег, то сегодня многие готовы выступать в любой точке большой России, включая Владивосток и Камчатку. Источник.