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Республиканцы потерпели поражение на выборах в Сенат США – как это отразиться на России и СВО
Спасти положение может только чудо, но даже в этом случае у Демократов есть козырь в рукаве
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Неясно, кто ждал выборов в Сенат США больше, американцы или жители России. Отечественная пресса накачивала публику обещаниями о примирении двух держав в случае правильного выбора электората США. Ходили упорные слухи о переговорах между В. Путиным и Трампом, а до победы нужно было лишь протянуть руку. Если вы ещё не в курсе, то сонный Джо является представителем Демократов, активно продавливая военную помощь в адрес Украины, расширение НАТО и другие агрессивные сценарии. Похоже, Республиканцы сегодня представляют интересы технологических компаний, которые не хотят продолжения войны, поскольку теряют деньги из-за глобальных конфликтов и экономической нестабильности. Несложно догадаться, что за спиной Демократов стоят лоббисты со стороны крупных компаний, занимающихся производством оружия и различные неправительственные фонды, выкачивающие миллиарды долларов из третьих стран, раздираемых революциями и гражданскими войнами.

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Аналитики отмечают, что у Трампа был шанс решить массу спорных вопросов, но вместо этого он только ухудшил глобальную ситуацию, начав торговую войну с Китаем, а также не уладил украинскую проблему. Словом, довольно глупо надеяться, что приход Республиканцев что-то мог решить, но многие наши читатели с нами не согласятся, ведь есть несколько примеров того, что тон партии «мира» сменился на доброжелательный. Тот же Илон Маск купил Твиттер и устроил там чистку от приверженцев демократов. После этого миллиардер и вовсе открыто призвал голосовать против Демократов. Словом, некоторые надежды были, но теперь они растворились как минимум до следующих выборов президента.

Напомним, Сенат США включает 100 мест. До вчерашнего вечера обе партии получили по 49 представителей, а судьба большинства в 51 голос решалась в штате Невада. Похоже, действующий сенатор Кэтрин Кортез Масто, представляющая Демократов, побеждает. Как сообщается, уже подсчитаны 96% всех голосов, а в итоге представитель Республиканцев Адам Лаксалт отстаёт на 0.5% (48.2% против 48.7%). Поскольку реальный разрыв между двумя кандидатами достигает почти 5000 голосов, то нет никаких сомнений в победе Демократов. Но даже если предположить, что случится чудо, и Республиканцы победят, то на данном этапе праздновать победу уже поздно. Дело в том, что ещё один голос есть у вице-президента США. Гражданка Камала Харрис является представительницей Демократов и вправе отдать свой голос в поддержку своей партии. Получается, что уже сегодня действующая партия получит 51 голос, что позволит проводить те или иные решения единолично. Ну а последнее место в Сенате достанется одному из кандидатов в Джорджии. Судя по всему, финальный раунд уже ничего не решает и может сделать положение Республиканцев ещё более печальным.

Отметим, что на текущих выборах не обошлось без скандалов и курьёзных случаев. Например, в одном из штатов победу одержал кандидат от Демократов, хотя за Республиканца проголосовали почти в 2 раза больше избирателей. Эксперты поясняют, что система выборов в США имеет свою специфику, поэтому очень часто политики и даже президент страны представляет меньшинство. Что до ожиданий российских экспертов, которые надеялись на лояльность Республиканцев, то здесь всё очень плохо. Возможно, какие-то договорённости с Трампом и были, но всё это станет известно очень нескоро. Хотя, есть некоторые странные совпадения, на которые обращают внимание любители конспирологических теорий. Давайте к примерам.

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Уже через несколько дней Европа разблокирует 100 тысяч тонн российских удобрений, лежавших в портах с начала СВО. Об этом заявили официальные представители ООН. Власти Нидерландов подтвердили решение ООН и разрешили вывезти находящиеся в стране 20 тысяч тонн. На самом деле подобные действия должны были быть инициированы в рамках зерновой сделки, но по непонятной причине доступ к собственным удобрениям Россия получила только после ухода из Херсона. Но и это ещё не всё, ведь совершенно внезапно Лондонская биржа металлов заявила о пересмотре ранее озвученных планов относительно запрета поставок металлов с территории России. Ну а Министерство финансов США и вовсе сделало пространное заявление. По словам представителей ведомства, там не будут запрещать Индии покупать нефть из РФ в любых объёмах вне зависимости от стоимости. Вот вам и потолок цен.

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#политика
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