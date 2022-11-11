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13-е поколение процессоров Intel стало настоящим сюрпризом для рынка. Годами синие топтались на месте, предлагая прирост быстродействия на уровне 5% в год. Бывало и так, что модели среднего ценового сегмента и вовсе не получали буста, поэтому на этот раз многие эксперты были уверенны, что инженеры Intel сосредоточатся на оптимизации оперативной памяти и работе малых ядер, в то время как на большой скачок быстродействия никто не рассчитывал. Логика была следующая: AMD с 7-нм технологического процесса переходит на 5-нм, а значит предложит огромный рост производительности. Intel остаётся на 10-нм техпроцессе, поэтому ждать от компании чудес не приходится.

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Вот только Raptor Lake оказались настолько быстрыми, насколько это вообще может быть. Дело в том, что Core i9-13900K обходит Ryzen 9 7950Х не только в играх с большим запасом, но и оказывается быстрее в многоядерных задачах. Отрыв демонстрируют и менее дорогие камни, а дела у красных идут отвратительно, ведь из-за дороговизны материнских плат и необходимости переплачивать за оперативную память DDR5, продажи новинок рухнули. Дела у синих идут лучше, ну а кардинальных перемен стоит ждать в начале 2023, когда в продажу поступят процессоры с заблокированным множителем и недорогие материнские платы. Ну а пока стоит заметить, что первый Raptor Lake уже прибыл в российскую розницу. Давайте оценим его стоимость и подумаем о том, а стоит ли вообще покупать Core i5-13600K здесь и сейчас.

В продаже есть два процессора: Core i5-13600K и модель без встроенной графики Core i5-13600KF. Разница в цене составляет 2000 рублей, ну а мы рекомендуем вам не переплачивать, ведь быстродействие здесь аналогичное. Поскольку такие камни покупают для игр, то нет никакой надобности в интегрированном графическом чипе. TDP Core i5-13600K достигает 125 Вт, а при наличии соответствующей материнской платы вы можете попытать счастья в оверклокинге. Максимальная тактовая частота достигает 5.1 ГГц, а значит есть все шансы выжать на всех больших 6 ядрах заветные 5 ГГц. Общее количество ядер достигает 14 (6 + 8), а число потоков равняется 20. Сложно оценить, насколько малые ядра являются эффективными, ведь пока блогеры по этому поводу отмалчиваются. Скорее всего, ничего по сравнению с прошлым годом не изменилось, а малые ядра – это обычный маркетинговый ход. Core i5-13600K можно смело назвать одни из самых быстрых игровых процессоров, но с большими оговорками. Дело в том, что очень многое зависит от видеокарты. Ели вы являетесь счастливыми владельцем GeForce RTX 4090, то сможете ощутить максимальный прирост быстродействия по сравнению с предыдущим поколением. А вот тем, кто купил скромную GeForce RTX 3050, мы можем посоветовать не бежать в магазин за новинками. В разрешении 1080р с использованием среднебюджетных графических чипов Core i5-13600K не показывает никаких рекордов. Помните об этом, ведь на этот раз от вашей видеокарты зависит конечный результат.

Примерно столько же стоит и Core i7-12700KF. В данном случае вы получаете 8 больших ядер, но ниже тактовую частоту и ощутимо меньше фрамрейт в играх. Повторимся, что быстродействие в играх напрямую зависит от видеокарты. Если вы попытаетесь сравнить Core i7-12700KF и Core i5-13600K с использованием GeForce RTX 3080, то разница в пользу новинки окажется неоспоримой. Ну а что ждёт владельцев GeForce RTX 3050, вы уже могли прочесть выше. Что до рабочих задач, то 8 ядер пока опережают 6 ядер.

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Со стороны AMD в данном ценовом сегменте есть Ryzen 9 5900X. Как вы уже поняли, в играх данный камень начисто сливает Core i5-13600K с использованием видеокарты GeForce RTX 3080, но будет идти вровень на видеокарте GeForce RTX 3060. Получается, что широко разрекламированное преимущество иллюзорно и трудно достижимо. А вот Ryzen 9 5900X не так прост, как кажется. Этот камень позволяет собрать очень мощную и недорогую систему, которая останется актуальна на многие годы вперёд. С нашей точки зрения, если у вас нет флагманской видеокарты, то за 33 тысячи Ryzen 9 5900X намного предпочтительнее Core i5-13600K. Ну а владельцам недорогих видеокарт и вовсе посоветуем Ryzen 7 5800X. Компьютер на таком процессоре будет решать любые задачи, а в играх видеокарта типа Radeon RX 6500 XT не сможет раскрыть потенциал новомодного Core i5-13600K.

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#процессоры #оптимальные ценовые предложения #core i5-13600k
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