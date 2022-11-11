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Мошенники атаковали AliExpress – вместо видеокарты можно получить обычный кирпич
Мошенники пользуются доверчивостью покупателей, но это не значит, что мы ничего не можем сделать
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Нет никаких сомнений, что большая часть продукции на AliExpress стоит дешевле, чем на российских маркетплейсах. Причины вполне очевидны. Так, вы покупаете товар у китайца, который является посредником между вами и производителем. Сам продавец может и вовсе не вести хозяйственную деятельность, предпочитая использовать услуги крупных поставщиков. В результате нет необходимости платить за аренду помещения, следить за порядком, нанимать сотрудников для охраны и перевозки товаров. Словом, инвестиции минимальны, а заработать можно достаточно неплохо. Всё зависит от везения, предприимчивости и некоторых других факторов. Конкуренцию небольшим площадкам составляют крупные представители официальных производителей. Что любопытно, за счёт субсидирования и высоких продаж там умудряются удерживать цены на низком уровне. При этом есть отдельные категории товаров, где правят балом небольшие китайские лавочки, владельцы которых только начинают свою деятельность, либо продали небольшое количество товара. Увы, но многие покупатели не обращают внимания на рейтинг и другую важную информацию, а в результате остаются без денег.

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В последнее время в прессе всё чаще пишут о проблеме с видеокартами. Очевидно, что в Китае графические чипы дешевле. Так, крупные поставщики располагают свои склады недалеко от производственных мощностей, что уже позволяет надеяться на выгодную стоимость. Но если с новыми моделями всё относительно нормально, то видеокарты после майнеров стали настоящим бичом AliExpress. Десятки геймеров пишут о том, что купили графический чип, который перестал работать на следующий день или через неделю. Причины у всех разные, но суть сводится к тому, что продавец изначально знал о проблеме, отсылая покупателю из России дефектный товар. Может показаться, что всё это легко решается, ведь на AliExpress существует достаточно мощная система поддержки клиентов. Возможно, но и это работает не всегда.

Как стало известно, в последнее время площадку атаковали мошенники. Ушлые ребята открывают на AliExpress собственные магазины, используя чужие паспортные данные, включая ИНН и номер телефона. Возможно, в некоторых случаях происходит тщательная проверка, но это не мешает мошенникам проникать в систему, где они начинают предлагать товары по выгодным ценам со скидками. В какой-то момент покупатели делают заказы, после чего вместо фена или кофеварки получают кирпич. Как вы уже поняли, иногда приходят сломанные вещи, проверить которые невозможно. Например, удостоверится в работоспособности видеокарты невозможно, а большинство пользователей не будет проверять монитор или другую электронику. Важна комплектность, а во всём остальном люди полагаются на честность продавца.

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А зря, ведь мошенники ничем не рискуют. По данным источников, некоторые предприниматели из России начали получать массовые жалобы, даже не понимая, что происходит. В итоге всё заканчивается приходом полиции с выяснением того, что некие злоумышленники использовали данные физического лица для продажи несуществующих товаров. Узнать, насколько массовой является проблема, не представляется возможным, но тот факт, что AliExpress в срочном порядке необходимо менять подход к идентификации продавцов, не вызывает сомнений. Как всё это реализовать, должны думать сотрудники китайского маркетплейса, ну а пока страдают обычные покупатели. Эксперты отмечают, что существуют простые способы обезопасить свои покупки на площадке AliExpress. Прежде всего требуется изучить рейтинг продавца. Если вы увидите много плохих отзывов, то лучше закрыть страничку с понравившимся товаром со скидкой. Что бы вы не купили, обязательно разворачивайте на почте, где присутствует система видеофиксации. Если вместо видеокарты пришёл кирпич, то вы всегда можете вернуть товар мошеннику. Ну и активно используйте систему обратной связи. Система заточена под клиента, хотя бывают и сбои. К примеру, автор данного материала 5 лет назад купил на AliExpress электронную игрушку на управлении. Вначале товар долго ждал отправки, после в последний день отведённого срока появилась накладная. Следом пришлось ждать месяц, а в какой-то момент продавец и вовсе исчез из маркетплейса. Товар где-то затерялся, но после обращения в службу поддержки без труда удалось вернуть деньги на карту. Источник

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#aliexpress #истории
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