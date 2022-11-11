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Подростки из Москвы нашли дыру в McDonald’s и бесплатно питались во «Вкусно и точка» весь октябрь
Три подростка 14-16 лет нашли баг в терминале самообслуживания и умудрились съесть гамбургеров на 12 000 рублей
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McDonald’s, как и десятки других крупных иностранных компаний, остановила продажи своей продукции в России ещё весной. Какое-то время руководство искало варианты для возобновления работы в РФ, но в итоге было принято решение продать всю сеть ресторанов быстрого питания резиденту России. Точная сумма сделки и условия не разглашаются, а контракт предполагает выкуп за аналогичную сумму в течение 10 лет. Это значит, что американская компания пошла по пути наименьшего сопротивления, оставив за собой право вернуться с минимальными потерями.

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Российские собственники продолжили дело McDonald’s, а в результате появилась сеть «Вкусно и точка». Название довольно странное, но со временем все привыкли, а количество посетителей не только не снизилось, но и выросло по сравнению с февралём 2022 года. Словом, дела идёт неплохо, но вот беда, «Вкусно и точка» постоянно попадает в жёлтую прессу. Вначале в сети появились данные о том, какие ужасные булочки и котлеты вы можете найти в новом McDonald’s. После разбора полётов выяснилось, что бургер на видео – это обычная подделка, но любители сенсаций не унимались.

Сегодня о произошедшем никто и не вспомнит, а посетители с радостью потребляют уже российский фастфуд. Но мошенники не дремлют. Например, недавно в сети появился клон «Вкусно и точка», предлагающий доставку из McDonald’s по предоплате. Вы выбираете свои любимые бургеры, оплачиваете всё это картой и ждёте заказа. Подобных сайтов несколько, а после закрытия одного, появляется сразу два клона, а доставки пока ещё никто не дождался, поскольку российская компания пока предпочитает это направление бизнеса не развивать.

Ну а совсем недавно стало известно ещё об одном примечательном случае, который говорит о том, что руководству «Вкусно и точка» ещё предстоит большая работа. Как оказалось, несколько подростков из Москвы нашли дыру в программном обеспечении, позволяющую делать заказы совершенно бесплатно. На протяжение октября эти парни набивали себе брюхо картошкой и нагетсами не платя за это ни копейки. В схеме участвовало трое подростков, которые проводили заказы через обычную цифровую кассу самообслуживания. Неясно, как был обнаружен баг, но получить заказ бесплатно можно было следующим образом: выбрав то или иное количество продукции они нажимали оплату картой, но в нужный момент выключали сам аппарат при помощи специальной кнопки. В результате система проводила заказ, а деньги возвращались на карту. После этого нужно было только забрать горы фастфуда за стойкой, а после продолжать портить себе здоровье жирной и вредной пищей. Словом, рай на земле.

К счастью (или нет, сложно разобраться), подростки оказались слегка туповатыми и ленивыми, ведь они предпочитали проворачивать свои мутные делишки в одном единственном ресторане быстрого питания на Волоколамском шоссе. В итоге ребята примелькались, а сотрудники «Вкусно и точка» обратили внимание на то, что группа парней странно копошится возле терминала самообслуживания. После внимательного изучения происходящего со всех камер, стало ясно, что один из подростков открывает техническую дверцу (которая обычно заблокирована для посетителей), а после выключает терминал. Разобравшись в происходящем руководство ресторана пришло к выводам, что парни умудрились съесть вкусняшек на 12 000 рублей всего за 1 месяц. После выяснения всех подробностей ошибку устранили на программном уровне.

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А вот о планах привлечь парнишек к ответственности, пока ничего не известно. Лица троицы в распоряжении службы безопасности имеются, а значит найти их не составит труда. Хотя, 12 000 рублей – это не такая большая сумма для ресторана, а значит подростки могут отделаться лёгким испугом. Советуем им больше не прибегать к подобным способам вкусно поесть, ведь совершённое подпадает под нехорошие статьи, а по достижении определённого возраста можно и вовсе загреметь за решётку. Вот и получится, что ты пришёл съесть гамбургер, а из-за своей жадности будешь хлебать тюремные щи следующие несколько лет.

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#истории #mcdonald’s #вкусно и точка
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