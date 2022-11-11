В некоторых случаях можно сэкономить, но ожидать от такой видеокарты больших свершений не приходится

Многие наши читатели всё ещё не понимают, почему видеокарты в российских магазинах такие дорогие. Можно пенять на жадность торговых сетей, на ненасытность ритейлеров и других участников рынка, вот только корень зла – это производители графических чипов. Дженсен Хуанг получил почти 80% рынка игровых видеокарт, поверив в своё могущество и стойкость позиций. Именно поэтому NVIDIA уже несколько поколений только и делает, что повышает стоимость графических чипов. Ещё недавно за флагман просили 700 долларов, после этого аппетиты перевалили за 1000, а сегодня за GeForce RTX 4090 просят все 1600 вечнозелёных. Но и это ещё не всё, ведь в результате искусственного дефицита энтузиастам приходится платить намного дороже.

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Но если флагманы интересуют незначительную часть геймеров, то середняки пользуются бешеным спросом. И вот здесь Дженсен Хуанг разошёлся по полной программе. Красная цена GeForce RTX 3050 должна составлять 150 долларов, но сегодня даже в США купить кастомные модели дешевле 250 баксов не представляется возможным. А ведь это рекомендованная цена на момент поступления в продажу. Получается, что NVIDIA сознательно идёт на повышение, пытаясь заработать в самый неподходящий момент времени. Как вы знаете на дворе экономический кризис, а спрос на полупроводники резко упал. Если вы планировали купить видеокарту для требовательных игр, то придётся вывалить целую гору денег, вот только не всегда геймерам требуется мощная видеокарта.

В данном материале мы рассмотрим несколько недорогих моделей NVIDIA, которые подходят для стрелялок, танков и кораблей. Начнём с GeForce RTX 3050. Эта видеокарта считается одной из самых популярных на рынке, хотя и стоит жутко дорого. Получается, что у геймеров выбор невелик, поэтому выбирают наименьшую переплату. GeForce RTX 3050 хорошо себя показывает в любых требовательных новинках, а для шутеров и онлайн игр подойдёт несомненно. Смело покупайте монитор с разрешением 2К если вы играете только в танки и корабли.

Предположим, что вас устраивает ценовой сегмент GeForce RTX 3050, но вы пытаетесь немного сэкономить, увидев в продаже GeForce GTX 1660 Ti на целых 5 тысяч рублей дешевле. Поскольку многие геймеры не разбираются в подобных вещах, то будут делать выбор исходя из личных предпочтений. Мы же заметим, что GeForce GTX 1660 Ti справляется с вашими любимыми шутерами играючи, позволяя не думать о разрешении дисплея и рваном фрамрейте. Помните о том, что GeForce RTX 3050 всё же на 3 года моложе, а значит может получать дольше поддержку в новых играх за счёт фиксов в драйверах.

Решили сэкономить ещё 5 тысяч рублей? Почему бы и нет, ведь в наличии GeForce GTX 1650. Сравнивать эту видеокарту с GeForce RTX 3050 мы бы не рекомендовали, вот только каждый делает выбор не только исходя из собственных желаний, но и возможностей. В наше время очень немногие готовы платить 25 тысяч за видеокарту, ну а скинуть 10 тысяч от цены, получая доступ к играм – это мечта любого геймера. Особенно интересна GeForce GTX 1650 будет любителям танков, у которых разрешение монитора не превышает 1080р. В этом случае можно смело рассчитывать на высокие настройки графики. Хотя, в бой заходят не для того, чтобы изучать траву, ведь есть куда более важные задачи.

Сэкономить ещё 3500 рублей можно купив GeForce GTX 1630. Это самая бюджетная видеокарта NVIDIA, которая была выпущена в текущем году. На самом деле внутри жутко старый графический чип, который инженеры ещё и безбожно порезали. В результате потенциальные покупатели получили 64-битную шину и 4 Гб медленной видеопамяти. К счастью, для танков в 1080р достаточно, хотя настройки графики уже не будут высокими. Ну и заметим, что потенциала у GeForce GTX 1630 нет, ведь она находится на самом краю пищевой цепочки.

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Если вы решили купить видеокарту на сдачу от шаурмы, то берите GeForce GT 1030. Такая видеокарта подойдёт для тех, у кого стальные нервы и дисплей небольшого размера. Дело в том, что вам придётся ставить разрешение на 720р в танках, поэтому наслаждение на мониторе размером 24 дюйма и выше будет так себе. И всё же, если вы не готовы тратиться на видеокарты, но хотите играть, то GeForce GT 1030 – это единственный шанс ворваться в мир виртуальных баталий.